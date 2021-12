‘VALJDA JE OPET BILO JUGO U ZAGREBU’ Plenković iz Ukrajine: ‘Vidim da je Milanović u top formi. Pronosi slavu hrvatskoj vanjskoj politici’

Autor: Ana Lonjak

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u službenom posjetu Ukrajini. Jučer je bio u Kijevu, danas je u Lavovu. Danas će u Lavovu posjetiti Ukrajinsko katoličko sveučilište, održat će predavanje pod nazivom Budućnost Europe.

Ovo je moj drugi posjet Ukrajini, prvi je bio 2016. godine, a ovo je drugi posjet. Važno je naglasiti da je Ukrajina prva članica Ujedinjenih naroda koja nas je priznala”, naglasio je Plenković. Naglasio je da ono što je dobro da od zadnjeg posjeta smo udvostručili trgovinsku razmjenu s Ukrajinom.

“Očekujem da dva temeljna politička prioriteta za Ukrajinu, a to su mirna reintegracija okupiranih područja i europski put, nastavimo podržavati i kao država i vlada i kao cijeli sustav jer Hrvatska ima jedinstveno iskustvo. Nema nijedne druge članice EU koja je imala okupirana područja pa ih je mirno reintegrirala”, kazao je Plenković.

Naglasio je da je Hrvatska jedna od najmlađih članica EU.

Na upit o predsjedniku Milanoviću i njegovoj izjavi da je politika Vlade prema Rusiji šarlatanska premijer Plenković je rekao: “Ako je to izjavio, onda je to još jedna uspješnica. Vidim da je u top formi, briljantan je ovih dana. Sigurno će naši ukrajinski prijatelji biti oduševljeni takvom izjavom predsjednika. Pronosi slavu hrvatskoj vanjskoj politici. To je pravi put, čestitam mu i predlažem da samo tim putem nastavi”.

Naglasio je da postoji politički dijalog i gospodarska suradnja što se tiče Rusije: “Mi znamo njihove pozicije. Imamo naš odnos i s Ukrajinom. Ne znam čemu takve konstatacije, valjda je opet bilo jugo u Zagrebu”. Naglasio je da su takve predsjednika Milanovića štetne.

Premijer Plenković je potvrdio put u BiH idući tjedan.