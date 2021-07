VAL NASILJA PREPLAVIO HRVATSKU?! Crne kronike su ga pune, psihijatar otkrio zašto ne bismo trebali biti iznenađeni!

Autor: L.D.

Nakon vala nasilja kojem je hrvatska javnost svjedočila kroz niz slučajeva teškog nasilja u zemlji, u samo posljednjih nekoliko mjeseci. Ne čudi toliko brojnost zločina, koliko sama brutalnost pojedinih.

Proteklih smo dana svjedočili raznim fotografijama i snimkama zabilježenog nasilja, kao što je slučaj 73-godišnjeg muškarca iz Rastovca, pokraj Zagvozda, koji je protekle subote napao 60-godišnjakinju zbog imovinsko-pravnih nesuglasica. Oštećenu je lakše ozlijedio udarcem u glavu mašklinom. Nakon kriminalističke obrade pušten je kući.

U subotu je splitska i šira javnost ostala šokirana dvama napadima na žene, kojem su pritom zadobile jedna lakše, a druga teže ozljede. Napadač je uhićen i kazneno prijavljen za dva pokušaja ubojstva, a videi s nadzornih kamera koje su zabilježile oba napada, na temelju čega je Aleksandar Nišević uhićen ubrzo nakon toga, zgrozili su ljude diljem zemlje.

Uzroci i razlozi porasta nasilja

Mnogi se pitaju je li zemlju doista zahvatio val nasilja, no pravo je pitanje koji su razlozi i uzroci porasta nasilja. Splitski psihijatar Ivan Urlić rekao je za Slobodnu Dalmaciju kako su tužne scene koje gledamo ovih dana, očigledno odraz tužnog stanja u društvu.

“Tužne scene koje možemo vidjeti očigledno su odraz tužnog stanja u društvu, koje ne funkcionira ni organizacijski, ni ekonomski, ni etički, a ni moralno. U Hrvatskoj vlada veliko nepovjerenje u društvene institucije. Stalno je prisutan pesimizam u društvu, u medijima, i ljudi jednostavno ne vide izlaz na bolje iz ove situacije”, rekao je.

Psihijatar tvrdi i kako se nasilništvo može povezati s općim nezadovoljstvom.

“Svjedoci smo velikog nepovjerenja prema sudstvu, a u posljednjih godinu dana i prema zdravstvu, a sve to pod maskom nepovjerenja prema cijepljenju. Cijepljenje je najveća pobjeda medicine u povijesti i ti isti liječnici, kojima će se ljudi obraćati za pomoć u raznim životnim situacijama, nemaju autoritet kada preporučuju cijepljenje. I po tome se najbolje vidi kriza društva i institucija”, kaže dr. Urlić.

‘Nasilje kojem svjedočimo počinje unutar obiteljske kuće’

Prisjetivši se nekih prijašnjih vremena, kaže također je bilo tučnjava “zbog ničega”, ali su ljudi tada bježali od takvih osoba kao “vrag od tamjana”. Sada su ti nasilnici, zbog društvenih mreža, svojevrsni “junaci ulice”, nesvjesni da o sebi prikazuju jednu ružnu, civilizacijski neprihvatljivu sliku, objašnjava.









“Možemo reći da je tamjana sve manje, a vragova sve više. Nažalost, padaju sve etičke ograde, morala je u društvu sve manje. A ovo nasilje kojemu smo svjedoci počinje u obitelji, unutar obiteljske kuće”, kaže Urlić.

Dodaje kako djeca upijaju ono što vide u djetinjstvu i ako žive u neuređenim obiteljima, punim nasilja, a takvih je, nažalost, sve više, tada se takva djeca, kada odrastu, ponašaju isto kao i njihovi roditelji.

“Zbog toga ovakvo nasilje ne treba nikoga iznenaditi”, kaže Urlić i dodaje:

“Nevjerojatno je da je za “uličnu tučnjavu” dovoljan slučajan susret dvoje ljudi koji se prije nisu poznavali. Čini se da velika većina ima sve kraći fitilj i da smo kao društvo iscrpili toleranciju i uviđavnost”, navodi.









‘I koronavirus je uvelike kriv’

Kada je riječ o moralu u hrvatskom društvu, psihijatar kaže i kako sve manje ljudi prakticira moral, iako ipak ne vjeruje da je nestao.

“Ne vjerujem da je moral nestao, ali ljudi ga sve manje prakticiraju. Svi mi očekujemo poštovanje i želimo da nam ljudi iskazuju to poštovanje. Ako ne dobijemo poštovanje, spremni smo se sudovati s nekim i tražiti zadovoljštinu na sudu. No, istodobno, kada mi sami moramo iskazati poštovanje nekome, to ne činimo, ili većina nas to ne čini i tu nastaje problem”, govori dr. Urlić.

Nesretni koronavirus, koji godinu i pol dana vlada svijetom, od veljače prošle godine (u Kini od prosinca 2019. godine), uvelike je kriv za veliku količinu nasilja u društvu, dodaje.

‘Stare vrijednosti mladi više ne poštuju’

“Covid je definitivno donio puno toga lošeg. Život je u pravilu vrlo predvidljiv, barem na kratki rok, no s covidom, on je postao definitivno nepredvidljiv. Vremena u kojima živimo postala su opterećujuća, a ljudski odnosi se ne bi trebali oslanjati na riječi, već na djela, na ponašanje”, kaže psihijatar.

Smatra i kako su razne društvene mreže i medijske platforme također unijele puno toga novog u svakodnevni život.

“Osobno mislim puno toga lošeg. Postoji tsunami podataka, i to neprovjerenih podataka, koji naviru kao valovi iz dana u dan. I obični čovjek se teško snalazi u tolikoj šumi podataka i ne zna kojim podacima može, a kojima ne može vjerovati. Nažalost, stare vrijednosti, po kojima su mnogi od nas odgojeni, više ne vrijede i mladi ih ne poštuju. Mladi biraju površne puteve i ako je na društvenim mrežama nešto loše ‘in’ i ako će zbog nečeg takvog postati “kraljevi ulice”, oni ne prezaju od toga”, zaključio je psihijatar Ivan Urlić.