VAKULA SE HVATA ZA GLAVU: Grmljavinsko nevrijeme prijeti, temperature padaju!

Autor: Dnevno

Slijedi nam dugo najavljivana promjena vremena, a s njom i pljuskovi, grmljavina, ponegdje i olujno nevrijeme, na Jadranu i često jaka bura, pa i s olujnim udarima. Bura će u četvrtak slabjeti, ali će još ponegdje onemogućavati normalno prometovanje, osobito ujutro podno Velebita.

Od petka ponovno će biti toplije, do kraja tjedna sve češće i vruće, ali umjerenije nego prošlih dana, najavljuje u vremenskoj prognozi za HRT Zoran Vakula.

U istočnu Hrvatsku kiša i grmljavina dolaze većinom poslije ponoći i potrajat će glavninom do srijede oko podneva. Lokalno olujno nevrijeme je moguće, a posvuda osvježenje sigurno – i zbog povremeno umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, i zbog pada temperature, čije će poslijepodnevne vrijednosti biti i za oko 10 °C niže nego u utorak poslijepodne.

U središnjoj će Hrvatskoj najnestabilnije razdoblje biti od 22 sata u utorak do srijede oko 10 sato, nakon čega slijedi barem djelomično razvedravanje, te slabljenje vjetra, koji će u noći i ujutro prolazno biti i jak. Jutarnja temperatura još će biti oko prosječne za sredinu kolovoza, ali poslijepodnevna osjetno niža od uobičajene i mnogima željene.

U gorju još svježije, uglavnom samo između 13 i 18 °C, dok će na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre ujutro biti većinom od 16 do 21 °C, a poslijepodne 24 do 27 °C. Vjerojatno najintenzivniji pljuskovi i grmljavina, pa i u obliku olujnog nevremena, bit će od utorka kasno navečer do srijede ujutro. Tijekom dana će se stanje smirivati, sa zapada se i djelomično razvedravati, u unutrašnjosti i vjetar slabjeti, ali će bura još i u drugom dijelu dana biti često jaka, osobito podno Velebita na udare i olujna.

Zbog jačanja bure i sjeverozapadnjaka i u Dalmaciji će biti vjetrovitije nego u utorak, uz more većinom umjereno valovito. I pritom zamjetno oblačnije, uz pljuskove i grmljavinu, a ponegdje je moguće i olujno nevrijeme, osobito u noći i prijepodne, u južnijim krajevima i poslije pa ne treba začuditi ako ponegdje poslijepodne bude hladnije od prijepodneva.

Promjena vremena zahvatit će i jug Hrvatske. Pad temperature i jačanje bure tijekom dana su sigurni, a velika je vjerojatnost i za pljuskove i grmljavinu, pri čemu se ne smije isključiti ni mogućnost lokalnog nevremena.

Tijekom blagdana ponovno stabilnije i sunčanije, ali za sredinu kolovoza relativno svježe, na kopnu uz čestu jutarnju maglu. U petak novo prolazno naoblačenje, samo ponegdje uz malo kiše, a od subote je velika vjerojatnost pretežno sunčanoga vremena i ponovno toplijega – mjestimice i vrućeg, najprije u Dalmaciji, zatim i u sjevernijim krajevima.

Na Jadranu će u nastavku ovog tjedna i početkom novoga prevladavati sunčano, uglavnom u četvrtak ujutro uz još ponegdje jaku buru s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poneki je pljusak u četvrtak još moguć na jugu, a u petak na oblačnijem sjevernom dijelu.