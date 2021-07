V.D. GLAVNOG TAJNIKA DOMOVINSKOG POKRETA PROMIJENIO BRAVE: ‘Želim znati tko se kreće po stranci!’ Otkrio kakva je sudbina Vesne Vučemilović

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta, Danijel Spajić, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao situaciju i svađe u stranci

Spajić je nakon ostavke Miroslava Škore preuzeo dužnost v.d. Glavnog tajnika stranke, a prvi potez mu je bio – nove brave.

“To je čast, preuzeti odgovornost kad je teško. Nema raskola, sve je to proces koji se događa i u drugim strankama, samo smo mi sad u fokusu, možda je sezona kiselih krastavaca. Brave su promijenjene na stranci zato jer nisam znao tko sve ima ključ. Ako sam preuzeo odgovornost, logično je da znam tko se kreće po stranci, nije ništa spektakularno. Gđa Vučemilović može svaki dan doći na kavu, dobrodošla je. Novi ključ imam samo ja i dvije osobe koje su bile u Zagrebu kad se mijenjala brava”, rekao je Spajić.

Izbacivanje iz stranke

Odogovrio je i na pitanje postoji li mogućnost da Vesnu Vučemilović izbace iz stranke.

“Postoje tijela u stranci koja će odlučiti je li se Vučemilović ponašala u skladu sa statutom, ljudski, na ta tijela ne mogu niti želim utjecati. Izbacivanje je gruba riječ, o tome treba razgovarati, bit će tema Predsjedništva sutra”, rekao je.

Ističe da ni Miroslav Škoro ni Darijo Žepina neće biti pozvani na sjednicu Predsjedništva.

Spajić kaže da je bio zatečen viješću o Škorinoj ostavci i pita se zašto kao predsjednik stranke nije sazvao predsjedništvo i objasnio o čemu se radi.

“Domovinski pokret nitko ne može destabilizirati, a Škori ne zamjeram ništa osobno, ima pravo na to. Ako smo mi jedini problem u Hrvatskoj, onda je država bez problema.”









“Kafanske priče”

On bi na čelu DP-a volio vidjeti Ivana Penavu.

“Volio bih da se Penava odluči na to jer ga smatram kvalitetnim i odličnim čovjekom, ali hoće li on to htjeti, to je na njemu. To bi bilo najbolje njega pitati.”

Opovrgnuo je špekulacije da je Mario Radić taj koji zapravo vuče konce u stranci.

“Ne volim kafanske priče. Na tim sastancima nisam bio. Što se tiče Radića, poznajem ga kao korektnog, čovjeka od riječi, u njega imam povjerenja. Doista ne znam oko problema s financijama jer nisam imao uvid u račun stranke. Dok ne znam sve, neću to komentirati”, rekao je Spajić.