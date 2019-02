UZNEMIRAVAJUĆE SNIMKE! Apokalipsa o kojoj nitko ne priča stigla je u Hrvatsku!

Autor: dnevno.hr

Ono na što ova ekipa upozorava zabrinjavajuće je.

”Na Zrinskoj gori smo snimili lokaciju na kojoj se priprema teren za odlagalište nuklearnog otpada, a dijelovi nekad prekrasne, guste šume podsjećaju na pustinju. Na najveći golosjek nismo mogli jer su “šumski putevi” toliko razrovani strojevima, da je teško doći do lokacije (8 km dubokog blata). Na Žumberku se sječe bez reda i struke. Prizori podsjećaju na Apokalipsu, a područja koja su pod strogom zaštitom EU, opustošena su strojem financiranim iz fonda EU!”, poruka je to ekipe iz Zelenog odreda, koja je tijekom vikenda organizirala i veliki prosvjed kojim su ustali protiv nekontrolirane sječe, devastacije i pljačke hrvatskim šuma.

Kako navode, povod za to bio je odlazak u šumske lokacije diljem Hrvatske gdje su naišli na devastirane i opustošene šume, što su snimili i fotografirali, a snimke su izrazito uznemiravajuće. Inače. Članovi Zelenog odreda posjetili su Žumberak, Zrinsku goru (Mačkovac, Šumarica, Hraščinska gora, Mačkovo selo), Kalnik, veliki dio Like (od Donjeg Lapca do Bjelopolja) te Medvednicu.

”Na žalost, većina lokacija nema signala, pa smo snimke dodavali naknadno. Svjedočili smo devastaciji koju Hrvatske šume ne mogu više negirati”, kažu iz Zelenog odreda, dodajući da na najveći golosjek nisu mogli jer su šumski putevi do te mjere razrovani stojevima da je teško doći do lokacije, što ne znači da ova ekipa neće ponovno pokušati realizirati svoj plan.

