Plenković: ‘Što se nas tiče, mogli su jučer popodne donijeti sve potpise na Markov trg’

Autor: Dnevno

Nakon sjednice Vlade javnosti će se obratio premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Vili Beroš i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Plenković upitan za komentar Mostove objave da su prikupili 400.000 potpisa rekao je da nema problema te da Most bilo kad može donijeti potpise na provjeru.

“Kad god oni budu spremni, to je OK. Cijela ta inicijativa, poštujući sve naše građane koji su dali svoj potpis, besmislena je i neće promijeniti tijek vođenja pandemije. Što se nas tiče, mogli su jučer popodne donijeti sve potpise na Markov trg”, naglasio je premijer. Koje su tri ključne reforme koje će se dogoditi u idućoj godini Plenković je istaknuo da je ovo bila godina najvećih izazova, suočavanja s ogromnim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije, ali bila je to i godina oporavka.

“Imali smo prijetnju, ali imali smo i mogućnost. Mislim da smo prijetnju dobro kontrolirali, a mogućnost smo iskoristili izvrsno”, rekao je premijer. Naglasio je kako se očekuje rast BDP-a od oko 9 posto.

Na upit što je najveći propust Vlade rekao je da dinamika obnove ono što mora i može biti bolje.

“To spominjem stalno i svima u Vladi”, rekao je, ali pohvalio angažman potpredsjednika Vlade Medveda i Miloševića na pitanju obnove.

Tema je bio i Zoran Milanović: “On toliko toga govori da je teško to sve zapaziti. Vidim da nakon što se ispuhao na temama obrane i vanjske politike, sad prelazi na obavještajni sustav. Imali smo teroristički napad na Banske dvore, a ne na Pantovčak. To se nije dogodilo slučajno ni ničim izazvano ni spontano. Netko je mladića nagnao da tako nešto napravi. Da bi se odlučili na tako nešto, vi morate biti izloženi takvoj količini difamiranja i dezinformacija da to nije normalno. Nemoguće je da to netko ničim izazvan sam od sebe napravi”, rekao je. Naglasio je kako je previše sijanja mržnje u društvu, laganja, etiketiranja, pa onda sukladno tome ljudi koji nisu dovoljno stabilni.

“Time se moraju baviti i DORH i MUP i SOA. Ja mislim da oni nisu dovoljno to istražili, rekao sam to svima”, naglasio je.









“To sam im više puta rekao i u lice. To je činjenica jasna kao dan”, zaključio je premijer.