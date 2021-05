‘UŽIVAO SAM’: VUČIĆ O ODNOSU S MILANOVIĆEM: ‘Ne moramo podilaziti bilo kome u Hrvatskoj’

Autor: J.A.

Predsjednik Zoran Milanović je supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni, u Brdu kod Kranja gdje sudjeluje na sastanku na vrhu u prigodi obilježavanja 10. godišnjice Procesa Brdo-Brijuni.

Predsjednik Milanović je razgovarao s predsjednikom Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim i predsjednicom Kosova Vjosom Osmani.

Ranije su Milanović i predsjednik Slovenije Borut Pahor održali su radni sastanak. Dvojica predsjednika susreli su se u Bledu, a prije radnog sastanka dali su izjave predstavnicima medija.

“Nemamo o svim pitanjima ista stajališta”

“Tu smo da potaknemo i pomognemo svojim prijateljima i susjedima sa zapadnog Balkana, u pravilu s prostora bivše Jugoslavije plus Albanija, da što prije i što jednostavnije, ukoliko je to moguće, uđu u Europsku uniju jer je to svima u interesu“, rekao je predsjednik Milanović dodavši da pretpostavlja da je, isto tako, i Sloveniji u interesu da Hrvatska što prije uđe u šengensku zonu.

“Na kraju krajeva Europa je jedna i treba biti jedna jer kada god se ovaj prostor u povijesti dijelio nije bilo dobro. Nemamo o svim pitanjima ista stajališta, ali vjerujem da imamo stajališta koja su spojiva i koja mogu međusobno živjeti i dati nekakav rezultat. Ja sam optimist u pogledu sutrašnjeg sastanka i mislim da ćemo sutra kvalitetno raditi“, zaključio je Milanović.

Vučić uživao

Na Brijunima je bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je tom prilikom istaknuo kako se Srbija oduvijek zalaže za ne mijenjanje granica”.

“Ne trebaju se mijenjati granice u skladu sa pravilima koje su ustanovile Ujedinjene nacije”, napomenuo je.

Kako je napomenuo, nije mu bilo burno na sastanku, već je uživao.









Na pitanje novinara u kakvim je odnosima sa predsjednikom Hrvatske, Vučić je rekao da je u pristojnim odnosima.

“Nemam nikakvu primjedbu ni na njegovo supredsjedavanje niti bilo što drugo. Mi znamo što su njegovi stavovi, on zna što su naši, nema se tu što dodati ili oduzeti. Mi želimo dobre odnose s Hrvatskoj, ne mislimo da moramo podilaziti bilo kome u Hrvatskoj niti bilo tko iz Hrvatske treba podilaziti nama”, rekao je Vučić, dodavši da će odnosi s Hrvatskom s vremenom biti bolji.

Govoreći o ulasku Srbije u EU, Vučić je kazao da i da je Srbija sve ispunila, opet ne bi bila u EU.

Podsjetimo, Vučić je povodom današnjeg samita, rekao kako je dobio prijedlog zaključaka koji bi danas trebali biti usvojeni, a među njima je i deklaracija o nepromjenjivosti granica na Zapadnom Balkanu.