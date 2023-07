Uzbuna u HDZ-u već je krenula! Ovo je pokušaj Plenkovićeve eliminacije: Milanović je opet nadigrao premijera

Autor: Iva Međugorac

Predsjednik je ušao u deal s oporbom, teza je to koju u kontinuitetu ponavljaju HDZ-ovci referirajući se na zahtjev za izvanrednom sjednicom Sabora, a za čime je na inicijativu oporbe posegnuo predsjednik Republike Zoran Milanović. Nije to zapravo nikakva neobična i nevjerojatna teza, Milanović je po tom pitanju bio vrlo jasan te je Vladi dao rok od 15 dana da osigura uredno funkcioniranje sudbene vlasti, ali i da se utvrdi tko je odgovoran za financijsku štetu nanesenu HEP-u u provedbi Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, što je dokument kojega je potpisao premijer Plenković.

Milanovićev potez je presedan, ali…

Istina je da se radi o presedanu i korištenju ustavne ovlasti za kojom ni jedan Milanovićev prethodnik nije posezao, no Milanović je sazivanjem izvanredne sjednice uz ostalo i pomogao samome sebi, jer sve suprotno za njega bi bilo poražavajuće i vodilo bi ka’ tome da ga se poistovjeti s Plenkovićem i njegovom strankom. U HDZ-u su uvjereni kako je ovo prvo Milanovićevo izravno uključenje u kampanju za parlamentarne izbore, a uvjereni su i kako će takvih uključenja biti još te ujedno smatraju kako predsjednik ovime najizravnije do sada ulazi u otvorene obračune s Plenkovićem kojega nastoji eliminirati s političke scene.

”Ako Plenković ne osvoji treći mandat, on nema što očekivati od politike, u Bruxellesu ga kao gubitnika nitko neće trebati, a ovdje u Hrvatskoj ostao bi na razini zastupnika. Naravno da bi to poteglo pitanje njegova opstanka na čelu HDZ-a, dakle Milanović svojim podmetanjima i šurovanjem s oporbom izravno sudjeluje u pokušaju Plenkovićeve eliminacije, jer oporba sama to nije u stanju učiniti.





Ovim posljednjim potezom Milanović je definitivno potvrdio da je vođa oporbe, to sada više nije na razini spekulacija”, kaže naš sugovornik blizak premijeru Plenkoviću te priznaje da i premijer koji je uznemiren zbog afere u HEP-u, ali i događanja u pravosuđu vuče pogrešne poteze i dopušta Milanoviću da ga uvuče u sukobe.

Navukao je Plenkovića

”Milanović je Plenkovića ovoga puta navukao, to se jednostavno mora priznati. Predsjednik je pokazao veliku političku inteligenciju i u očima birača svrstao se na stranu koja je suprotna HDZ-u, on je time počeo i svoju i oporbenu kampanju kako za parlamentarne, tako i za predsjedničke izbore”, smatra naš sugovornik koji tvrdi kako je Plenković svojim obračunima s Milanovićem predsjedniku čak i pomogao da se vrati svojem biračkom tijelu, odnosno ljevici od koje se udaljio svojom desničarskom retorikom.

”Milanović je ovim presedanom ušao u dnevno-političku arenu protiv Plenkovića, koji je u nezavidnoj poziciji, zato se sa sjednicom niti nije odugovlačilo, to je potez koji je ipak dobro odigran”, smatra naš sugovornik. U Plenkovićevom timu očekuju da ih Milanović kroz cijelu kampanju kritizira i najavljuju nova zaoštravanja odnosa između premijera i Plenkovića.

”Milanović je sam po sebi takav, njega ne zanima što će ulazeći u kampanju možda prekoračiti ovlasti, njemu je u interesu da bude u središtu pažnje, da kritizira i napada i da to okreće u svoju korist, a s obzirom na afere koje su se u Vladi zaredale to mu niti neće biti teško. Jedino što njega koči je to što on ni u oporbi nema s kime igrati igru koja bi za Plenkovića bila još opasnija, i bez obzira na sve ove inicijative, i sjednice još uvijek nije vidljivo tko bi bio taj netko iz oporbe tko je u stanju preuzeti poziciju predsjednika Vlade”, smatra naš sugovornik blizak premijeru te dodaje kako će Milanović premijera Plenkovića i njegovu stranku opstruirati i kada dođe vrijeme za raspisivanje parlamentarnih izbora, ali i kada bude bilo potrebno imenovati onoga tko će sastavljati iduću vladu, s tim da to ne mora nužno biti prvi relativni pobjednik parlamentarnih izbora.

”Nije Plenković naivan. Mi smo svjesni da će nakon parlamentarnih izbora u oporbi uslijediti pregovori i dogovori oko formiranja Vlade, to što Možemo i SDP ne idu zajedno na parlamentarne izbore ne znači da poslije njih ne namjeravaju surađivati, dapače mi očekujemo da i Raspudići pokušaju realizirati svoje planove i da se ide u tu neku neideološku Vladu, a Plenkoviću je gotovo neizvedivo da on na samim izborima osvoji većinu”, naglašava naš sugovornik te kaže da su pred HDZ-om čiji se rejting počeo topiti teški dani, jer se prošlog mjeseca po prvi puta dogodilo da SDP i Možemo zajednički prelaze njihov rejting, što na samim počecima kampanje definitivno nisu dobri, već upravo suprotno alarmantni znakovi za uzbunu.