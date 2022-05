UŽARENI TELEFON ŠEFA DIPLOMACIJE! ‘Zovu me u čudu i pitaju misli li on ozbiljno’. Grlić Radman optimističan oko zarobljenog Hrvata

Autor: Dnevno.hr

Ministar Gordan Grlić Radman komentirao je rusko uhićenje hrvatskog borca u Ukrajini, te na upit može li se i kako izvući zarobljenog Hrvata odgovorio da su šanse velike.

“Ulažemo diplomatske i političke napore kako bismo dočekali njegovo oslobađanje. Ovog trenutka ne mogu toliko govoriti. Poduzimamo sve što je bitno. Ja sam optimističan osobito nakon što smo vidjeli ove slike”, rekao je ministar, dodavši da još uvijek imamo i veleposlanstvo u Moskvi i u Ukrajini.

“Život hrvatskog državljanina nam je prioritet. Najvažniji”, dodao je Grlić Radman koji je komentirao i slovensku prijetnju blokadom ulaska u Schengen.





“Blokada je pojavila kao jedna riječ koja se često vrti u medijskom prostoru. Uvjeren sam da ćemo sve naše odnose koji su do sada bili jako dobri, ojačati, nastaviti suradnju. Siguran sam da će se kolegica založiti za Hrvatsku u šengenskom prostoru. Jer je to u interesu Slovenije. To je u europskom duhu”, kazao je, dodavši da je činjenica da će hrvatski ulazak u Schengen biti najvažniji Slovencima koji ljetuju kod nas, glavni argument.

Tijekom današnjeg dana ministar je rekao da ga zovu kolege iz i raspituju se o Milanovićevim prijetnjama da će Hrvatska Finsku i Švedsku blokirati pri pokušaju ulaska u NATO: “Interesiraju se. Pitaju misli li predsjednik to ozbiljno i je li to hrvatska vanjska politika. Pitaju me hoćemo li doista zaustaviti pristup Finske i Švedske u NATO. Razgovarao sam s finskim ministrom i švedskom ministricom. Ona me nakon predsjednikovih izjava nazvala dosta zabrinuto i čudu ‘Zar je to moguće?’. Hrvatska je predana NATO savezu. Bila je jako zabrinuta”, kaže Grlić Radman. No, dodao je da postoji mogućnost da hrvatski veleposlanik bude pozvan u Finskoj na razgovor. Grlić Radman misli da je moguće da bi Milanoviću mogao biti upućen i neki poziv s američke strane.

“Sve je moguće. Idemo pričekati te sastanke sutra i prekosutra u Berlinu gdje ćemo razgovarati o tome. Prihvatio sam i poziv njemačke ministrice vanjskih poslova koja želi o tome razgovarati”, kazao je za Novu tv.

Grlić Radman kaže da ga ne vrijeđa što ga Zoran Milanović zove Jesenjinom sa Zrinjevca: “Ponaša se kao da je u kampanji. Nije narativ jednog predsjednika. On svojim razgovorom snižava razinu kulturnog dijaloga. I čini nam reputacijsku štetu koju mi nastojimo peglati”.

Prokomentirao je i sutrašnju 100. obljetnica rođenja Franje Tuđmana i to da razjedinjeni HDZ organizira dvije proslave, a mnogi se žale i da nisu pozvani.

“Vi u Hrvatskoj imate jako puno proslava. Samo je jedna službena. I predsjednik Tuđman bi održao proslavu u Lisinskom. Predsjednik HDZ-a je Andrej Plenković. Mislim da će sutrašnja proslava biti s dignitetom. Pozvani su svi koji su koji su trebali pozvani. Prostor u Lisinskom je ograničen. A proslava će biti diljem Hrvatske. Dobro je da je više proslava. Ali samo je jedna službena”, zaključio je.