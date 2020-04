Uvode se nove osobne iskaznice: Važne promjene ovisno o dobnim granicama

Autor: Dnevno

Od sljedeće godine Ministarstvo unutarnjih poslova započet će s izdavanjem osobnih iskaznica čiji će se vizualni identitet promijeniti pa će na sebi imati oznaku RH otisnutu u negativu u plavom pravokutniku i okruženu s dvanaest žutih zvjezdica.

Nove će osobne biti sigurnosno poboljšane i na čipu će imati biometrijski identifikator, odnosno pohranjen prikaz lica te otiske kažiprsta lijeve i desne ruke vlasnika, čime će biti omogućena elektronička identifikacija. Programsko rješenje za pokretne uređaje putem kojih će osoba upravljati svojim podacima i potvrđivati svoj elektronički identitet neće se dodatno naplaćivati. Građanin će, nakon što u policiji preuzme iskaznicu i aktivacijske podatke, aktivirati pristup na odgovarajućem mrežnom mjestu za upravljanje elektroničkom osobnom iskaznicom, kao što čini i sada nakon ishođenja elektroničke osobne iskaznice, piše Večernji list.

Identifikacijski će certifikat imati i osobne iskaznice izdane mlađima od 18 godina, dok će i identifikacijski i potpisni certifikat (kakav i sada imamo) biti na osobnim iskaznicama čiji su vlasnici u dobi od 18 do 70 godina. I certifikati i osobne iskaznice vrijedit će pet godina, no izuzetak su osobe od 70 i više godina čije će osobne iskaznice vrijediti trajno (sada je ta granica na 65 godina), a koje će moći same odlučiti žele li iskaznice s certifikatima ili ne. Odluče li se za ovu prvu varijantu, po isteku certifikata neće ga morati obnavljati ako to ne žele, već će se moći nastaviti služiti istom iskaznicom, no njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu identiteta niti će im ona služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. Istodobno, snižena je i dobna granica za one koji moraju imati osobnu iskaznicu.

Riječ je o osobama s prebivalištem na području Hrvatske koje su napunile 16 godina, a sud im je u izvanparničnom postupku dopustio da sklope brak. Njihove će osobne imati i identifikacijski i potpisni certifikat, a bez obzira na to što su maloljetni, zahtjev za izradu ovog dokumenta podnosit će osobno. Osobna vrijedi još 10 godina.

Neke su to od novosti iz nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici koji je nedavno pušten na javno savjetovanje.

Postojeći zakon mijenja se zbog toga što je EU donio uredbu koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2019. godine, a izravno se primjenjuje u svim državama članicama od 2. kolovoza 2021. godine. Njome je, između ostalog, propisano da sve zemlje članice EU moraju izdavati osobne iskaznice koje će sadržavati biometrijske identifikatore nositelja osobne iskaznice. Hrvatskim građanima sadašnji dokumenti vrijede do isteka navedenog na njima, najdulje do 3. kolovoza 2031. godine, no oni od 70 i više godina moći će ih koristiti i dalje.