‘UVJEREN SAM DA ĆU OSTATI MINISTAR!’ Oglasio se Horvat: ‘Hrvatska nije podnijela bilo kakav zahtjev niti je formalno stigla bilo kakva odbijenica’

Autor: Dnevno

“Da razjasnimo prvo sve nedoumice i da hrvatskoj javnosti budemo kristalno jasni. Hrvatska nije u ovom trenutku podnijela bilo kakav zahtjev niti je formalno stigla bilo kakva odbijenica. Ono što je činjenica je da je u ovom trenutku u 14 raspisanih javnih poziva imamo aplikacija vrijednih gotovo 12 milijardi kuna, a u ovome trenutku ugovorenih konkretnih ugovora na razini od 8 i pol milijardi”, rekao je ministar Darko Horvat, zadužen za obnovu.

Na pitanje koliko je novca povučeno iz fondova Horvat je odgovorio da nije realno očekivati, da kada se raspisuju ovakvi javni pozivi, konkretne radove: “Svi ti ugovori su u završnoj fazi. Ugovorena sredstva su se počela povlačiti. Od 313 milijuna kuna podnesenih zahtjeva, njih 119 je već isplaćeno. To je 2,3 posto”, rekao je za RTL.

“Mi smo u nekoliko proteklih tjedana u razgovorima s Europskom komisijom jasno pojasnili što se to dogodilo 22.3. i na koji su način potresi 28. i 29.12. zaustavili izradu projektne dokumentacije”, tvrdi Horvat.

Hoće li ostati ministar?

Na upit je li istina da u tom pismu stoji da nema razloga da se rok produljuje odgovorio je: “Ne, to jednostavno nije istina”.

Na pitanje je li istina da naglašavaju da postoje sredstva iz drugih fondova koji se trebaju koristiti za sve dugotrajnije projekte? Horvat je ponovno rekao kako to nije istina.

Ministar tvrdi da nitko nije rekao da se neće tražiti odgoda. “Mi smo tijekom današnjeg dana komunicirali. Odnosno demantiramo natpise koji sugeriraju da je takav proces započeo i da je došla odbijenica iz Komisije. Niti je kakva odbijenica došla, niti je taj proces započeo”, rekao je Horvat.

Na pitanje hoće li on još uvijek biti ministar do isteka roka Europske komisije, Horvat je odgovorio: “Ja sam u to uvjeren”.