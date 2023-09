Utjecajna HDZ-ovka o kojoj ni u stranci ne znaju ništa previše: U njenim rukama je i vaša budućnost! Ona donosi vrlo važne odluke

Autor: Iva Međugorac

Da je pred nama superizborna godina jasno je iz cijelog niza postupaka koje u posljednje vrijeme povlači premijer Andrej Plenković koji ne prestaje hvaliti rad svoje Vlade udovoljavajući svim skupinama društva kod kojih bi se mogao izboriti za glasove koji će mu osigurati opstanak na vlasti i naredne četiri godine, to jest osigurati osvajanje trećeg uzastopnog mandata.

Osim toga što je odlučio namiriti bazen državnih i javnih službenika, Plenković se odnedavno počeo obraćati umirovljenicima pa je tako nedavno otkrio kako je u njegovom mandatu prosječna mirovina porasla za 44 posto.

Plenković se hvali rastom mirovina

Budući da je nedavno Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo odluku o aktualnoj vri9jednosti mirovine od početka srpnja koja iznosi 11,77 eura, odnosno 88,69 kuna Plenković je poručio kako se radi o najvećoj stopi usklađivanja mirovina od početka siječnja 1999-te godine.





“Proveli smo cjelovitu mirovinsku reformu kojom je unaprijeđen mirovinski sustav donošenjem šest mirovinskih zakona koji su stupili na snagu 1. siječnja 2019., a radi osiguranja dugoročne održivosti mirovinskoga sustava i povećanja mirovina”, kazao je premijer na nedavno održanoj sjednici Vlade gdje je usput spomenuo i uvođenje nacionalne naknade za starije osobe, kao i korištenje dijela obiteljske mirovine od 27 posto uz osobnu mirovinu.

“Imali smo pet posebnih intervencija u kriznim okolnostima, ukupne vrijednosti oko 300 milijuna eura, koje uključuju isplate jednokratnog novčanog primanja za 700 tisuća hrvatskih umirovljenika”, naglasio je premijer Plenković najavljujući da će njegova Vlada i s novim jesenskim paketom mjera voditi brigu o umirovljenicima.

Melita Čičak zadužena za mirovine

Kada je o umirovljenicima doista riječ brigu o njima u HDZ-ovoj vladi vodi samozatajna savjetnica ministra rada Marina Piletića HDZ-ovka Melita Čičak kao voditeljica Službe za mirovinsko osiguranje. Čičak je inače dugi niz godina aktivna u Ministarstvu rada, u kojem je surađivala i sa Piletićevim prethodnicima Markom Pavićem i Josipom Aladrovićem. Prema podacima iz imovinske kartice Čičak je diplomirana pravnica koja je ujedno i predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u kojega je imenovana u prosincu 2020-te godine.

Trenutno ova HDZ-ovka zarađuje 2.265 eura, no u imovinskoj kartici u kategoriji primanja navodi i druge jednokratne prihode dok suprug kao zaposlenik u Merkur osiguranju zarađuje nešto više od tisuću i 300 eura mjesečno. U rubriku nekretnina Čičak je upisala suprugov stan u Zagrebu od 73 m2 kojega je procijenila na 106.178 eura te vlastitu štednju od 16.152 eura.









Nedavno je Čičak imenovana i u upravni odbor ZB Alianza, a o njoj se ni unutar HDZ-a ne zna previše niti je poznato od kuda ona crpi svoj utjecaj. Ono što se već sada ipak donekle zna a jest da ni usklađivanje mirovina od 8,42 posto neće previše pomoći podizanju udjela mirovine u prosječnoj neto plaći u Hrvatskoj gdje je prosječna mirovina godinama manja od 40 posto udjela u prosječnoj plaći, što će na toj razini ostati i nakon najavljenog povećanja.









Podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje otkrivaju da je 19,4 posto umirovljenika u našoj zemlji u mirovinu otišlo sa 40 godina staža, a da njih oko 24 posto ima od 34 do 25 godina staža, a među njima je i veliki broj onih koji su posao pronašli nakon završenog fakulteta, a koji do dobi za umirovljenje ipak nisu skupili 40 godina staža. Manje je od 30 godina staža skupilo 38 posto umirovljenika u našoj zemlji, no treba znati da mirovina osim o godinama staža ovisi i o tome koliku je netko imao plaću tijekom radnog vijeka.

Podaci Zavoda otkrivaju da je prosječna mirovina građana koji imaju 40 godina staža oko 630 eura. Imajući u vidu tu brojku nije ni čuda da dobar dio hrvatskih umirovljenika jedva preživljava i živi na rubu siromaštva, a takvima se uglavnom u predizbornom periodu obraćaju sve političke opcije u našoj zemlji, nudeći im bolju i sigurniju budućnost te mirniju starost, što se provlači kroz sve kampanje, i što mnogi od onih kojima je to obećavano nikada nisu niti dočekali.