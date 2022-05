‘USTAVNI SUD IZVEO JE DRŽAVNI UDAR PO NALOGU PLENKOVIĆEVE VLADE’ Grmoja upitao: ‘Tko je taj Šeparović, Branko Bačić, Andrej Plenković da to spriječe?’

O tome je li referendum trebalo održati te je li Ustavni sud, kako tvrdi oporba, pristran u Otvorenom su raspravljali su Damir Habijan, HDZ; Mišel Jakšić, predsjednik saborskog odbora za đavosuđe, SDP; Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a; Nikola Grmoja, Most; Đorđe Gardašević, Katedra za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu te Mato Palić, Katedra ustavnog i europskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku.

Nikola Grmoja, Most, kazao je kako je osobno očekivao drugačiju odluku Ustavnoga suda.

“Bio sam uvjeren da je ovo naše ustavotvorno pitanje ustavno neoborivo, a posebno nisam očekivao ovako smiješno obrazloženje. Evo zgražaju se i ustavni stručnjaci koju su donedavno podupirali Vladu u napadima na naše referendumske inicijative, oporba – i SDP i Možemo. Dakle, ovo obrazloženje je skandalozno, ja ne znam da li ljudi shvaćaju što je predsjednik Ustavnoga suda zapravo poručio – da se u nekakvim izvanrednim stanjima, u ratu, moraju ograničiti ljudska prava i slobode. Ne, u Ustavu sada piše da se mogu ograničiti, a kada bi se to dogodilo se odlučuje dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru”, rekao je, dodavši da je objašnjenje Ustavnoga suda – suludo.





“Ako je netko izveo državni udar, atak na ustavni poredak republike Hrvatske, onda je to Ustavni sud po nalogu Plenkovićeve vlade, poručio je, dodavši da oni nisu tu da ruše institucije već da ih “oslobode koruptivne stiske pod kojom su se našli pod ovom Vladom”.

Poručio je građanima da ne budu obeshrabreni i da dignu glavu gore: “Ovo je samo potvrda da ova vlada njih 400 tisuća smatra glupanima. Ova Vlada smatra i ostale građane glupanima, ali to još nije postalo evidentno. Kada to postane evidentno tada će postati pravo vrijeme za promjene u ovome društvu i mi ćemo to nastojati osigurati”.

HDZ-ovac Damir Habijan je, pak, rekao kako Ustavni sud nije donio odluku po nalogu Vlade, a zatim se osvrnuo na Grmojinu tvrdnju da je Vlada 400 tisuća građana proglasila glupima: “Ovo je samo priopćenje za javnost, mi još uvijek nemamo pisani otpravak odluke Ustavnoga suda, niti kompletno obrazloženje. Bilo bi dobro da to pričekamo i onda diskutiramo o prvom i drugom pitanju iz referendumskih inicijativa”.

“Ono što se da iščitati iz priopćenja je da je Ustavni sud rekao vama koji ste poticali te referendumske inicijative da ne znate postaviti pitanje te poručio da ste u onih mjesec dana kada ste prikupljali potpise zapravo zavarali građane. Dakle, vaša tvrdnja je bila – ako to prođe, ako prikupimo potpise i to prođe na referendumu Hrvatski će sabor odlučivati o tim mjerama dvotrećinskom većinom. To nije točno. Nije točno zato što ste bili upoznati, barem se nadam da ste bili upoznati s odlukama Ustavnoga suda kada se odlučivalo o odredbama Zakona o zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, o Zakonu o sustavu civilne zaštite gdje je Ustavni sud jasno razgraničavao primjenu članka 16. i članka 17. Ustava RH, gdje je rekao da je u isključivoj nadležnosti Hrvatskoga sabora da odluči o tome koji će članak primijeniti”, rekao je Habijan.

“Kad govorite o tome da je Ustavni sud procjenjivao naše političke nastupe. Pa što su oni? Je li u Ustavnom sudu sjede PR-ovci koji procjenjuju što smo mi govorili i kako smo komunicirali u javnosti. Ili oni trebaju prihvatiti volju građana. Gospodine Habijan, iznad vas, iznad Hrvatskog sabora i iznad Ustavnog suda, to vam kaže 1. članak Ustava – da sva vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Ako hrvatski narod želi promjenu Ustava, tko je taj Šeparović, tko je taj Branko Bačić, tko je taj Andrej Plenković da to spriječi. I to na ovakav sramotan način”, govorio je Grmoja.

“Drago mi je da ste spomenuli ovaj 1 članak Ustava. Zapravo ste pokazali da ne razumijete upravo Ustav. Upravo značenje i svrha Ustavnog suda jest da ne dozvoli da većina, ne daj Bože Most na vlasti – dovede u situaciju da ograničava temeljna ljudska prava i slobode. Upravo zato Ustavni sud postoji – da bi bio kočnica ovakvima kao što ste vi. To je svrha Ustavnog suda”, poručio mu je Habijan.

Mišel Jakšić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe iz redova SDP-a, rekao je da je oporba, kada je krenula korona, podržala i Stožer i mjere, naglasivpi da su stvari krenule krivo kada su se stvari počele politizirati, kada su ljudi bili zatvoreni u lockdownu, a dozvoljavale su se procesije, pa je Andrej Plenković za potrebe kampanje proglasio pobjedu nad kornom, pa su ljudi završavali u samoizolaciji jer su slikali Plenkovića s Đokovićem, a on koji je bio na samoj slici nije.









“Tu su stvari krenule apsolutno krivo i zato se i dogodila ova inicijativa i sve druge rasprave oko korone jer su ljudi prestali vjerovati u Stožer”, kazao je Jakšić.