Usred sezone fekalije ušle u more na popularnom odredištu: ‘Ljudi su u panici, nije prvi put’

Autor: Dnevno.hr

Smrad i ružni prizori fekalija svake se godine pojave u pojedinim mjestima na hrvatskoj obali i daju lošu sliku hrvatskom turizmu. Prizori fekalija koje se ispuštaju u more ovog puta su razbjesnili stanovnike Ždrelca na otoku Pašmanu, a najnoviji incident samo je, tvrde, dio višegodišnjeg problema koji svako malo ispliva na površinu.

“Ljudi su u panici jer su se fekalije izlile na šetnicu, a onda i u more. Problem je to veliki i povezan s cjelokupnim sustavom za zbrinjavanje otpadnih vodi koji nije riješen kako Bog zapovijeda. Ovo nije prvi put da se ovako nešto dogodilo, godinama tamo plivaju da ne kažem što. Prvi je put da je pukla cijev od pritiska, da su se fekalije izlile i da su svi to vidjeli”, rekao je stanovnik Pašmana Ivan Medarac za danas.hr.

Najnoviji incident dogodio se prije dva dana kad je pukla cijev zbog čega su se fekalije, a navodno i ulje izlili u more. Očajni mještani mole institucije da hitno reagiraju jer se, tvrde, događa ekološka katastrofa te traže istragu. U međuvremenu je krenula sanacija koja bi trebala biti gotova do četvrtka. Koliko je more onečišćeno i što se sve osim fekalija izlilo još nije poznato.

Brdo problema

Objasnio je kako postoji ‘milijun problema’. “Ništa nam nisu rekli. Bojim se da tu ni ne mjere kvalitetu mora. Danas sam bio na tom mjestu te su i dalje vidljive fekalije. Sustav se koristi na neadekvatan način i sad se sve zaštopalo. Javna komunalna ustanova Pašman dopustila je da se sustav koristi na neprimjeren način što je izazvalo milijun problema. Ne napadam nikoga, ali problem je što ne postoji sustavno rješenje za zbrinjavanje otpadnih voda i ovo je rezultat”, smatra Medarac.

Osim toga, govori, osim fekalija s Pašmana, na otok se dovoze i fekalije s otoka Ugljana. “Nije to samo puknuće cijevi, nego sustavno zagađivanje već 15 godina. Ne znamo tko tu može što poduzeti da se osigura zdravlje ljudi i uvjeti za normalno funkcioniranje turizma”, poručio je, dodavši da su ljutiti mještani podnijeli već nekoliko kaznenih prijava zbog cijelog problema.









Polomljen cjevovod?

“Uspjeli su napraviti pumpaonicu, centralne stanice i magistralne cjevovode, ali nisu napravili spoj naselja na tu kanalizaciju. Sustav nije dovršen, a na otoku je turizam bujao, ljudima su septičke jame postale problem. Ranije su od kopna produžili cjevovod u more koji je na 60 i nešto metara dubine trebao ispuštati razblaženu tekućinu. Ali ono što su tu bacali je sve zaštopalo. Čini mi se da su čak polomili cjevovod namjerno 200 metara od obale kako bi tu ispuštali sve to. Kad smo na plažama vidjeli što se događa, digla se uzbuna pa su to sanirali”, prepričao je. Mediji su zatražili komentar načelnika općine Pašman do trenutka pisanja teksta nije stigao.

