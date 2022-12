USKORO STIŽE NAJVEĆI SKANDAL U POVIJESTI DRŽAVE! Šokantna saznanja u Todorićevom timu: Kreće okršaj

Autor: Iva Međugorac

Podnosim kaznenu prijavu protiv Zlate Hrvoj Šipek i drugih, otkrio je nedavno na svojem Facebook profilu bivši gazda Agrokora Ivica Todorić koji već dugo nije zadovoljan načinom na koji hrvatsko pravosuđe pristupa njegovom slučaju, pri čemu doista poseban naglasak stavlja na DORH kojega su i prije Todorića prozivali brojni optuženici čiji su slučajevi medijski popraćeni i napumpani u velike afere koje bi kasnije padale u sudskim procesima nerijetko i zbog pomanjkanja dokaza zbog čega su se počele propitkivati kompetencije Dorhovih kadrova, ali i sami DORH kao nezavisna institucija kojoj brojni daju i politički predznak.

Na tom tragu su i promišljanja samog Todorića koji podsjeća da je Hrvoj Šipek za glavnu državnu odvjetnicu u Saboru prisegnula koncem svibnja 2020.godine, a sada pak on osnovano sumnja da je vezano uz aferu Agrokor upravo ona postupala po nalogu politike, odnosno po nalogu premijera Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Todorić ima svoju teoriju





”U javnosti postoji priča da je nekoliko dana po preuzimanju funkcije Zlata Hrvoj-Šipek dobila politički nalog da podigne optužnicu. Nakon konzultacija unutar DORH-a obavijestila je navodno pismeno da im treba još tri mjeseca da završe posao”, kaže Todorić dodajući da je glavna državna odvjetnica taj nalog izvršila u rujnu te iste 2020.godine kada je podigla optužnicu protiv njega unatoč upozorenjima i stavovima većine u Tužilaštvu da im takvu optužnicu sud neće prihvatiti.

Danas pak zaista optužnica ruši sama sebe. Uvjeren je Todorić da je baš Hrvoj Šipek naredila podizanje, ali i povlačenje prve optužnice nakon čega je najavila podizanje nove optužnice.

”Javno je izjavila da je čitav predmet operativno vodila te da će po njenom nalogu voditi i dalje Sani Ljubičić i ostali. Naredila je podizanje nove optužnice i još mnogo toga”, nabraja Todorić koji smatra da je Hrvoj Šipek u njegovom postupku osim izvida i pripreme optužnice sve imala pod kontrolom i sve naređivala pa je zato i smatra odgovornom.

O čemu se bruji?

Od onog trenutka kada je dala nalog da se optužnica objavi Zlata Hrvoj-Šipek je odgovorna za sve. Zašto nije zaustavila podizanje optužnice kada je Hrvatska godinama brujala, pogotovo pravosudno okruženje, kako optužnica nije održiva?

I upravo od tog trenutka kada sam čuo izjavu Zlate Hrvoj-Šipek pred novinarima gdje ona pere ruke od ljudi kojima je naredila podizanje optužnice odlučio sam odmah protiv Zlate Hrvoj-Šipek i ostalih odgovornih osoba (u koje Zlata Hrvoj-Šipek već upire prstom) u DORH-u podnijeti kaznenu prijavu. Sada je Zlata Hrvoj-Šipek u kaosu, prijeti, riga vatru, traži krivce, traži da se nešto pronađe optuženima”, kaže Todorić koji je uvjeren da su u njegovom slučaju i Hrvoj Šipek i Ljubičić zlouporabile položaj.









Moglo bi se dakle reći da su medijski istupi glavne državne odvjetnice kap koja je kod Todorića prelila čašu budući da on posljednjih godina ne prestaje ratovati s predstavnicima ovoga sustava koji doista obiluje apsurdima.

Ministar se ogradio od DORH-a

Da se u njegovom slučaju s DORH-om uistinu nešto neobično događa moglo se naslutiti i iz nedavne izjave resornog ministra Ivana Malenice koji je vrlo jasno precizirao da je upravo DORH od poljske tvrtke naručio 11 milijuna kuna vrijedno vještačenje za bivši Agrokor napomenuvši kako je na predmetnom sudu odluka o tome je li riječ o zakonitom, ili nezakonitom vještačenju što je među TOdorićevim suradnicima i prijateljima protumačeno kao Plenkovićevo distanciranje od Državnog odvjetništva pošto se Malenica ionako smatra njegovim kadrom. Nisu doduše iz DORH-a još uvijek iznijeli pojedinosti o slučaju koji pokazuje sav apsurd ovog sustava.









Na nalog DORH-a iz državnog proračuna isplaćeno je 11 milijuna kuna poljskoj tvrtki KPMG za izradu knjigovodstvenog i revizorskog vještačenja u bivšem Agrokoru, a priča postaje apsurdna onoga časa kada se zna da optužnica protiv Todorića još nije niti dignuta.

”Za Todorića je ovo još jedan dokaz za tezu o montiranom procesu. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je u ljeto 2018.godine uzdalo nalog za vještačenje KPMG-u, a ideja je bila da se Todoriću i drugim okrivljenicima dokaže kazneno djelo zloporabe povjerenja u gospodarski kriminal, međutim izgleda da se to moralo dokazati pod svaku cijenu i po nečijim napucima”, komentira naš sugovornik blizak bivšem vlasniku Arokora te podsjeća da optužnica za veliki Agrokor nikada nije postala pravomoćna mada je podignuta u rujnu 2020.godine, i to nakon istrage koja je trajala od sredine 2017.godine.

Biti će još optužnica?

”Nije nemoguće da oni opet budu primorani dizati optužnicu, sve je sada na sudu, a problem je u tome što je reviziju trebala provoditi tvrtka koja se revizijama ne bavi. Sve je to dio političke urote, a Todorić prijavom protiv Hrvoj Šipek pokazuje do kud je spreman ići, on će gristi i boriti se za pravdu, pokrenuo je arbitražu u Washingtonu, a u Hrvatskoj će koristiti sve što mu bude na raspolaganju. Oni koji su s njim ušli u rat trebaju imati u vidu da Todorić više nema što izgubiti, to je starac u poznim godinama koji se razočarao i u državu, i u mnoge prijatelje i u one kojima je godinama pomagao i njemu preostaje samo i jedino borba za dokazivanje svoje istine”, uvjerava naš sugovornik te navodi da to doista jest njegov rat s premijerom Plenkovićem i bivšom ministricom Dalić.

”Nije ovaj slučaj nikakav propust, nije se tu slučajno našao poljski vještak. Sve, ali baš sve je unaprijed izrežirano”, misli naš sugovornik.

Neobično vještačenje

I Visoki kazneni sud DORH-u je vratio optužnicu baš zbog ovog spornog poljskog vještačenja, a nedavno je pak progovorio i Olivio Discordia koji je doveo u pitanje pojavljivanje vještaka Ismeta Kamala.

”O Kmalu ovisi optužnica protiv Todorića, a čovjek koji ga zna od 1999.godine tvrdi da se na svjedočenju nije pojavio čovjek o kojem ne ovisi samo Todorićeva sudbina već i sudbina premijera Plenkovića, Martine Dalić, cijelog Državnog odvjetništva”, naglašava naš sugovornik te napominje da je DIscordia na posljednjem ročištu Optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda zatražio da se napravi DNK vještačenje svjedoka Kamala. Niti je na koncu Kamal iznio svoju verziju priče, niti je zahtjev o vještačenju prihvaćen, no saznalo se da Kamal za iznošenje svoje verzije treba prevoditeljicu jer on ne zna hrvatski jezik mada je godinama bio na čelu KPMG-a Hrvatska što bi Todorićeva obrana također mogla okrenuti u svoju korist pošto je dokumentacija koju je on trebao vještačiti baš kao i izvješće koje je predao DORH-u na hrvatskom jeziku, a nije prevedeno kod sudskog vještaka.

”Hrvoj Šipek po svemu sudeći gura glavu u pijesak, u DORH-u se dogodilo nešto što ukazuje na ozbiljan i ogroman kriminal, ovo vještačenje koje Todorić nastoji osporiti je u jednu ruku opasno za cijelu državu jer nikad ne znate kada se i kome možete zamjeriti da vas na ovaj način eliminiraju. Mi ovdje pričamo o ogromnoj optužnici za veliki Agrokor, ali pričano i o lažiranjima dokaza, vještačenja i u konačnici mogućem padu optužnice što će biti najveći skandal u povijesti hrvatskog pravosuđa, Todorić je na to spreman”, zaključuje naš sugovornik.