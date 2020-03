USKORO ĆE KRENUTI JOŠ OŠTRIJI SUKOBI! Plenkoviću je dozlogrdio: Nema više čekanja

Premijer Andrej Plenković ovih dana ima pune ruke posla s jedne strane vodi se zdravstvena borba protiv pandemije koronavirusa, s druge strane vodi se bitka za opstanak gospodarstva u ovim kriznim vremenima, a s treće strane tu su i problemi koje je potres izazvao Zagrebu.

No, baš u Zagrebu premijera Plenkovića očekuju i drugi politički rizici budući da mora riješiti odnose ne samo sa zagrebačkim HDZ-om, već i sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. ”Plenkoviću je krajnji cilj na izbore izaći s nekompromitiranim ljudima, a u taj se cilj definitivno ne uklapa Bandić s kojim koaliramo u Zagrebu, dok on istodobno sa svojim žetončićima osigurava stabilnost Vlade, baš nam je zato Zagreb iznimno kritična i bolna točka, mi se prije rujna definitivno moramo otarasiti Bandića, a nemamo previše vremena, bude li se ova izvanredna situacija stabilizirali redovni izbori trebali bi se održati za najviše sedam mjeseci”, podsjeća naš sugovornik iz vladajuće stranke te dodaje kako se od Plenkovića očekuju riješenja, no on trenutno nema vremena za to što je dakako posve razumljivo.

Ipak, dobro upućeni svjedoče da su upravo posljednje krize udaljile Bandića i Plenkovića. ”Premijer je krizu s koronom odlučio u potpunosti prepustiti ministru Berošu, on se poziva na struku, Bandić s druge strane gura svoje stručnjake, saziva konferencije, proziva Plenkovića, najavljuje prije odluke Nacionalnog stožera preko svojih ljudi radikalne mjere, sve je to pokazatelj da onosi među njima ne funkcioniraju trenutko kao nekad, a to je tek početak, vrlo brzo na vidjelo će izaći i daleko ozbiljniji konflikti”, zaključuje naš sugovornik.