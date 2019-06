USKOK-ovi ISTRAŽITELJI ČEŠLJAJU PLENKOVIĆEVE MINISTRE: Dvoje je na udaru

Iako premijer Andrej Plenković nojevski gura glavu u pijesak, čini se da je afere koje su se nagomilale među njegovim ministrima sve teže ignorirati. Štoviše, čak je dvoje ministara u posljednje vrijeme zaintrigiralo i USKOK-ove istražitelje, koji provode izvide oko imovine ministra uprave Lovre Kuščevića. Kako doznaje Telegram, u fokusu je ugovor koji je ministrova tvrtka Kuščević d.o.o. sklopila s njime kao privatnom osobom u srpnju 2010. godine, a s obzirom na to da je ministar u ovom slučaju bio neuredan s upisom u zemljište knjige, javnost nije imala saznanja o tome da je prije stečaja otkupio imovinu vlastite posrnule tvrtke. Tim ugovorom sva vrijedna imovina Kuščevićeve privatne tvrtke prebačena je na njega. Riječ je o poslovnim prostorima smještenima u Supetru. Tvrtka je time ostala bez nekretnine, čijom su se prodajom mogli otplatiti vjerovnici koji su u trenutku stečaja ostali uskraćeni za 1,3 milijuna kuna. Neslužbeno se doznaje i da je Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala ranije provjeravao imovinu aktualnog ministra, a uz to je provjeravana i nabava uredskog namještaja za Općinu Nerežišće, o čemu je spoznaje imao i USKOK ODO u Splitu, no postupak tada nije priveden kraju, pa se trenutno provjeravaju svi ministrovi prijašnji poslovni potezi.

USKOK je nedavno pokrenuo izvide i o luksuznom Mercedesu koji se našao u dvorištu ministrice Gabrijele Žalac, a ti su navodi u javnost dospjeli u trenutku dok ministrica čeka odluku o podizanju optužnice za kazneno djelo zbog naleta automobilom na djevojčicu, i to s nevežećom vozačkom dozvolom. Ministrica je, inače, o spornom Mercedesu u jeku afere dala mnogo konfuznih izjava, a najintrigantniji dio priče odnosi se na vlasnika tvrtke Jolly Auto Line i Star rent-a-car, Josipa Stojanovića Jollyja, jer je njegova tvrtka sudjelovala na natječajima za modernizaciju splitskog gradskog i prigradskog prometa, vrijednima više od 10 milijuna kuna, koji se financiraju sredstvima iz EU-a, a jedan od natječaja raspisalo je upravo ministarstvo kojemu je na čelu Gabrijela Žalac. Istražitelji bi sada trebali provjeriti jesu li Stojanovićeve tvrtke imale povlašten tretman na natječajima te povezati to s najmom famoznog Mercedesa.