USKOK JE ZAPRAVO NEKOGA ŠTITIO! Tko je ravnateljica o kojoj danima bruji hrvatska javnost? Karijeru joj je obilježio jedan veliki slučaj

Uz to što je ovog tjedna zbog uhićenja tužiteljice Mirele Alerić Puklin povučena optužnica u slučaju Agrokor, Uskok je prošlog tjedna doživio ozbiljnu blamažu koja se razotkrila nakon što je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) objavio da je pokrenuo istragu te odmah zatražio istražni zatvor za bivšu ministricu Gabrielu Žalac, ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica te poduzetnike Marka Jukića i Mladena Šimunca. Ekipa je ovo koja se prometnula u protagoniste međunarodnog skandala jer ih se sumnjiči da su oštetili RH, ali i Eu za 1,7 milijuna kuna, a istraga je pokrenuta zbog sumnje u kaznena djela trgovine utjecajem i zlouporabe položaja i ovlasti, a osumnjičeni su kako je rečeno uhićeni na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja. U skladu s time u javnom se prostoru nametnulo pitanje što je u ovom slučaju radio Uskok budući da ova saga datira još od 2019.godine. Odgovor a to pitanje nastojala je ponuditi ravnateljica Marušić nazvavši netočnim i zlonamjernim teze u kojima se tvrdi da je pokretanje postupka protiv Žalac pljuska ili blamaža Uskoka.

“U javnosti se također plasiraju teze da USKOK i DORH štite pojedince, da ne pokreću istrage. To je apsolutno netočno. Da je to tako, potvrđuju činjenice da je prije pokretanja ove istrage USKOK pokrenuo dvije istrage protiv iste osobe za koruptivna kaznena djela. I u ovom konkretnom predmetu USKOK je provodio izvide”, kazala je Marušić prošlog petka.

Dva dana kasnije na N1 televiziji gostovala je europska tužiteljica Tamara Laptoš koja je naglasila kako Uskok nije radio na slučaju kada su ga oni preuzeli.

“Kad zaprimimo prijavu i predmet se registrira u EPPO-u, počinje proces verifikacije. Upućujemo upit u nadležno nacionalno tijelo postoji li takav predmet. Ako se radi na predmetu, radimo evokaciju. Ako nadležno tužiteljstvo nema predmet ili nije živ, donosimo odluku o pokretanju sukladno uredbi. Uredba govori samo o istrazi”, pojasnila je Laptoš dodajući da formulacija da predmet nije živ znači da se na njemu radilo i više se ne radi. Slijedom toga, u ovom predmetu donijeli su odluku o pokretanju istrage, govoreći suprotno od onoga što je govorila njena nasljednica Marušić.

“Netko od njih dvije govori totalnu neistinu. Ako to govori Laptoš, treba pitati zašto, ali ne vidim posebnog razloga da to radi. Ako USKOK, odnosno DORH govori neistinu, za što imaju razloga i motiva, onda trebaju otići odmah”, ocijenio je predsjednik Milanović komentirajući ovaj slučaj uz opasku da je Uskok zapravo nekoga štitio.

Je li i koga Uskok štitio nije poznato, no zato je poznato da je Marušić od siječnja 2015.godine pa sve do imenovanja na dužnost ravnateljice Uskoka radila kao županijska državna odvjetnica u riječkom Županijskom državnom odvjetništvu. Široj hrvatskoj javnosti Riječanka Marušić postala je poznata kao tužiteljica u slučaju Ina-Mol u kojem se bivšem premijeru Sanaderu i čelniku MOL-a Zsoltu Hernadiju sudilo zbog prodaje Ine. Prije stupanja na dužnost u Rijeci, Marušić je godinama radila kao zamjenica ravnatelja Uskoka u Zagrebu pa je radila i na slučajevima mita u Hep-u u takozvanom slučaju Monting Pim, a budući da su slučajevi Hypo i Ina-Mol jedno vrijeme bili spojeni, Laptoš i Marušić, zajedno su zastupale optužbu na prvom suđenju Sanaderu gdje je bivši premijer pravomoćno osuđen, no tu presudu kasnije ukida Ustavni sud.