Uskok ‘češlja’ Makarsku i SDP, oglasio se HDZ: ‘Grbin stoji iza svega, to nije moglo bez njega’

Autor: Dnevno.hr

Gradonačelnik Makarske, Zoran Paunović (SDP), potvrdio je za N1 da je u tijeku policijska istraga koja uključuje izuzimanje dokumentacije iz gradske uprave na temelju naredbe USKOK-a. Projekti koji su obuhvaćeni uključuju WTA turnir, izgradnju nadstrešnice na tržnici, reorganizaciju gradske uprave i popločavanje javnih površina.

Paunović tvrdi da ovaj postupak traje već više od godinu dana i smatra da je pokrenut uglavnom na temelju anonimnih prijava članova HDZ-a. “HDZ nas anonimno prijavljuje”, naglasio je Paunović. Ističe da HDZ podnosi anonimne prijave, USKOK ih istražuje, a zatim HDZ koristi informacije za objavu na svojim društvenim mrežama. Gradonačelnik ističe da ne osjećaju strah jer su od preuzimanja vlasti sve postupke proveli u skladu sa zakonom.

Jedna od optužbi odnosi se na WTA turnir u Makarskoj, a Paunović tvrdi da je organizacija turnira provedena prema propisima. Gradsko vijeće je odobrilo financiranje, a potpisan je i ugovor koji će se realizirati u naredne tri godine.

Više je optužbi

Druga optužba odnosi se na uklanjanje nadstrešnice na gradskoj tržnici. Paunović tvrdi da bivši gradonačelnik Jure Brkan nije imao pravne osnove za izgradnju nadstrešnice, a situaciju je prijavio inspektoratu. Na kraju se ispostavilo da nadstrešnica nije bila legalna. Istražitelji također provjeravaju reorganizaciju gradske uprave i optužbe za nepotizam. Paunović tvrdi da je reorganizacija provedena u skladu sa zakonima, a otkazi su dati onima koji nisu zadovoljavali standarde pročelnika.

Što se tiče popločavanja javnih površina, Paunović odbacuje optužbe da su koristili javna sredstva za popločavanje privatnih dvorišta. Tvrdi da postoje dokumenti koji pokazuju da su radovi provedeni na javnim površinama.

Istražitelji, prema njegovim riječima, još nisu ispitivali Paunovića, već trenutno provjeravaju dokumentaciju. On poziva sve zaposlenike koji imaju informacije o nepravilnostima da ih prijave.

Oglasio se HDZ

O svemu se oglasio i HDZ, čije vodstvo nije propustilo prokomentirati novonastalu situaciju u Makarskoj. Na svojem Facebook profilu su pričali o SDP-u, a mi njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Grbin stoji iza svega, to se nije moglo raditi bez njegovog znanja!“ 😉

#SDP AFERA „MAKARSKA“. Ako je u pitanju bilo koja osoba na bilo koji način povezana s HDZ-om, iz udružene oporbe i na najmutniju indiciju o eventualnom kriminalu traže „hapšenja“, unaprijed donose presude o „višegodišnjoj robiji“, odmah optužuju 🇭🇷 premijera, zahtijevaju sječu glava i izvanredne izbore. No kad se radi o Grad Makarska u kojem je partija na vlasti – muk. Ako i budu reagirali, pozvat će se na presumpciju nevinosti – za koju ne mare kad su u pitanju drugi. A u #Makarska se istražuje ne 1, nego 5-6 slučajeva (mogućih) pronevjera pogodavanja…









Stoga zamislimo što bi iz oporbe na prvu loptu poručivali da makarski gradonačelnik NIJE član partije. U izjavama samo zamijenite SDP s HDZ-om, Grbina s Plenkovićem.

‘Nije moglo bez Grbina’

Grmoja: Grbin je morao znati za ovu kriminalnu hobotnicu! Nakon što MOST pobijedi na #izbori2024, ne gine mu zatvor!

Benčić: Nema teorije da Grbin, kao šef SDP-a, nije stajao iza svega. To se nije moglo raditi bez njegove naredbe ili makar suglasnosti!

Grbin: SDP je Makaranima oteo njihov voljeni grad, zarobio ga u korupciju! Traži Paunovićevu ostavku i prijevremene izbore. Ne sutra, nego – jučer!

Raspudić: Nije slučajno Bulj u koaliciji sa SDP-om u Grad Sinj. Svi su oni dio iste kriminalne mreže!

Ahmetović: Grbin je otac sukoba interesa i nepotizma! Stvarno je vrijeme da se SDP zakonom odstrani iz 🇭🇷 društva!

Penava: Je li Paunović Srbin?

Kekin: Afera „Makarska“ vodi do samog vrha SDP-a! Paunović je, uostalom, šef partije u Makarskoj!

Orešković: Grbin je najkorumpiraniji predsjednik SDP-a, rodonačelnik pljačke! Članove partije treba tretirati kao naciste nakon #WW2!

Milanović: Pošast korupcije i zlouporabe javnog novca opasno razara lokalne sredine koje vodi SDP!

I to je ta razlika između HDZ-a i oporbe (i Milanovića): mi si ne uzimamo za pravo određivati tko treba biti uhapšen, a tko oslobođen. Ne generaliziramo. Korupcija ima svoje ime i prezime. Nema nedodirljivih. DORH jednako istražuje sve, od vrha do dna, više ne radi po nalogu izvršne vlasti kao u SDP-ovu mandatu. Pritom poštujemo presumpciju nevinosti i neovisnost pravosudnih tijela – koja treba pustiti da bez političkih pritisaka rade svoj posao. Posao za koji su ta tijela nadležna u pravnoj državi – premda bi u revolucionarnoj oporbi htjeli i hapsiti i isljeđivati i tužiti i presuđivati. Osim, naravno, ako se radi o njima samima”, objavili su na svom Facebook profilu.