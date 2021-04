USKOK ČEŠLJA BEROŠEVO MINISTARSTVO: S Kojundžićem potpisao ugovor vrijedan 5,2 milijuna

Policijski službenici PN USKOK-a početkom godine počeli su izvide nad nekim ugovorima i poslovima sklopljenim između Ministarstva zdravstva s tvrtkama IN2 i Cuspis, neslužbeno doznaje Jutarnji , a zanimljivo je kako je upravo tvrtka Cuspis osnivača i direktora Vinka Kojundžića zaokupila pažnju Telegrama, s obzirom da je riječ o firmi koja je radila platformu cijepise.zdravlje.hr na kojoj građani prilikom prijave često imaju problema.

Najprije je Telegram pokušao u nekoliko navrata dobiti odgovor od Ministarstva o tome tko je autor spomenute platforme, no od spomenutog ministarstva, iz potpuno nejasnog, ili možda sad već i jasnog odgovora, nikad nisu dobili odgovor. No nisu odustali. Telegram je ubrzo sam saznao tko je autor platforme, a tek nakon tog saznanja oglasio se i ministar zdravstva Vili Beroš-

On je pak tvrdio kako su platformu radile i tvrtke IN2 i Ericsson Nikola Tesla, no one su se od tih navoda ogradile.

Šest ugovora zatraženo je od Ministarstva zdravstva

Ipak, neslužbeno doznaje Jutarnji, policijski su službenici postupili temeljem zahtjeva Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i od Ministarstva zdravstva navodno zatražili “cjelokupnu dokumentaciju vezanu za šest postupaka javne nabave naručitelja Ministarstvo zdravstva”.

Riječ je, neslužbeno se doznaje, o šest ugovora, među kojima su: “Usluge osnovnog i adaptivnog održavanja Aplikativnog dijela sustava e-Liste čekanja, e-Naručivanja te modula e-Prioritetno naručivanje, Središnjeg kalendara za praćenje ugovorenih kapaciteta i Središnjeg kalendara za praćenje slobodnih termina u razdoblju od tri godine od sklapanja ugovora o nabavi”, te ugovor “Povezivanje zdravstvenih ustanova sa sustavom eCEZDLIH i eCIJEPIH”…









IN2 i dalje ostaje pri tome kako nije radio na izradi web stranice cijepise.zdravlje.hr. “IN2 je dugogodišnji strateški partner Ministarstva u razvoju Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH), zadužen za izgradnju i održavanje središnjeg sustava eNaručivanje koji uključuje e-Liste čekanja, e-Naručivanje, e-Prioritetno naručivanje, Središnji kalendar za praćenje ugovorenih kapaciteta i Središnji kalendar za praćenje slobodnih termina,” poručili su iz ove tvrtke, te dodali da “na temelju postojećeg ugovora za održavanje i nadogradnju ovog sustava, IN2 je zadužen za njegovu prilagodbu potrebama procesa naručivanja građana na cijepljenje protiv bolesti covid-19. Sama stranica cijepise.zdravlje.hr nije dio sustava eNaručivanje. Svoju ulogu u ovom složenom projektu IN2 obavlja u skladu sa svim postojećim ugovorima s naručiteljem, transparentno i profesionalno”.

Jutarnji list je u posjedu jednog od ugovora između Ministarstva i zajednica ponuditelja predvođene tvrtkom Cuspis, te je zanimljivo, navodi se, da su “Ugovor za nabavu usluga korektivnog i adaptivnog održavanja aplikativnog sustava eCEZDLIH i eCIJEPIH” potpisali 9. prosinca 2020. godine Maja Smolčić, direktorica iz tvrtke Cuspis te ministar zdravstva Vili Beroš.

Posao je to u vrijednosti od 5,2 milijuna kuna, navodi Jutarnji, a sklopila ga je zajednica ponuditelja tvrtki Cuspis, IN2 i In-Con. Tu zajednicu je prilikom potpisivanja konkretnog ugovora zastupala direktorica Smolčić iz tvrtke Cuspis Vinka Kojundžića.









Kojundžićeva tvrtka vodi glavnu riječ

Osim tog ugovora, Jutarnji list je i u posjedu dokumenta naslovljenog “Prijedlog za promjenom” koji Vinko Kojundžić, direktor i osnivač tvrtke Cuspis, u prosincu 2020. šalje ministru Berošu te u tom prijedlogu definiraju da je “potrebno popisati i analizirati prijedloge za izmjenu/doradu funkcionalnosti unutar projekta eCEZDLIH i centralnog e-Cijepnog kartona” te u tom dokumentu definiraju kako će kojoj tvrtki fakturirati radne sate.

“Poštovani gospodine ministre, sukladno članku… u Analizi zahtjeva za promjenom su navedeni prijedlozi za zahtjeve za promjenom te su definirani radni sati i vrsta aktivnosti zaposlenika…”, navodi se u dopisu koji potpisuje Vinko Kojundžić.