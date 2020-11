URSULA VON DER LEYEN DONOSI DOBRE VIJESTI: U Hrvatsku će se sliti milijarde eura, otkrila i da potpisuje ugovor za još jedno cjepivo!

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen gostovala je na HRT-u pa istaknula kako se Hrvatima obraća s dobrim vijestima.

“Imam dobre vijesti za Hrvatsku. Od sutra će Hrvatskoj biti dostupno 500 milijuna eura iz programa SURE. To su osobito dobre vijesti za zaposlene i tvrtke jer im programom SURE poručujemo: ne otpuštajte radnike, mi ćemo isplatiti dio njihovih plaća čak i ako ne rade dovoljno”, rekla je.

“Ne zadržite li radnike i njihovo znanje i vještine nećete moći preuzeti nove narudžbe kada se oporavite”, dodala je.

Ističe Von der Leyen i kako će ova mjera zaštititi tvrtke i radnike tijekom pandemije, dok se ekonomija ne oporavi, a ovaj iznos nije jedini koji će uputiti u smjeru Hrvatske, naime, druga tranša Hrvatskoj bit će isplaćena kasnije pa će država dobiti ukupno 1 milijardu eura iz SURE programa.

No, kako gospodarstvu zaista treba više od SURE programa, jasno će Von der Leyen, Komisija je predložila program za oporavak “Sljedeća generacija EU-a” iz kojeg će Hrvatskoj biti na raspolaganju 6 milijardi eura.

“Želimo to zajednički investirati u modernizaciju, u “novi zeleni dogovor”, kako bi naše jedinstveno tržište postalo jače”, tvrdi.

Dotaknula se naposljetku i nabavke cjepiva protiv virusa pa otkrila kako će već sutra imati još jedan ugovor o nabavi cjepiva protiv koronavirusa, a potpisat će ga s europskom farmaceutskom tvrtkom Cure Vac za 405 milijuna doza cjepiva.

“Ovo je peti ugovor koji je EK potpisala s nekom farmaceutskom tvrtkom. Moramo osigurati da su cjepiva učinkovita i sigurna. Čim dobijemo cjepivo, svaka država članica će istovremeno pod istim uvjetima na njih imati pristup”, govori.

Osim toga, Europska će se komisija boriti i s drugim, sada već sve učestalijim terorističkim napadima. Po tom pitanju, 9. će prosinca postaviti plan za borbu protiv terorizma, a prije toga, krajem studenog predstavit će plan za integraciju i inkluziju. “Osnažit ćemo Europol i Eurodec. Sve je to dio agende za borbu protiv terorizma”, zaključila je.