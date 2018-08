UPOZORENJE! Upaljen Meteoalarm zbog ekstremnih temperatura

Iduća dva dana u Lijepoj našoj prevladavat će vruće vrijeme, navodi se to na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda. Zbog vrućina upaljen je i crveni Meteoalarm i to za područje Istre, Kvarnera te Sjeverne Dalmacije. U obavijesti Meteoalarma navodi se kako nas očekuju “ekstremno visoke temperature”. Spomenimo i kako se u ponedjeljak u unutrašnjosti ponegdje očekuje i povremeno umjerena naoblaka, te da postoji i mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak.

Vjetar slab, na Jadranu ponegdje do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 31 do 36 °C.

U utorak vruće

U utorak će biti većinom sunčano i vruće. Moguć j i poneki poslijepodnevni pljusak praćen grmljavinom najvjerojatniji je u zapadnim kopnenim područjima. Slab vjetar, poslijepodne duž obale do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna od 31 do 36 °C. Za cijelo obalno područje sutra je na snazi crveno upozorenje Meteoalarma. U unutrašnjosti je na snazi žuti Meteoalarm zbog vrućina.

Podsjetimo, kada je upaljen žuti Meteoalarm to znači kako je vrijeme potencijalno opasno. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informirani o očekivanim meteorološkim uvjetima i izbjegnite moguće rizike.