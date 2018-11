UPALJEN CRVENI METEOALARM! Zima je odlučila pokazati zube!

Autor: dnevno.hr

Zaključak iz današnjeg posebnog priopćenja objavljenog od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda jest da je zima odlučila pokazati zube. A za dio Hrvatske za sutra upaljen crveni alarm, sve nam pokazuju i najnovije vremenske prognoze na stranicama HRT-a.

Očekuje pravi zimski dan, od snijega, susnježice, ponegdje i ledene kiše. No na Jadranu se očekuje i olujna bura te jugo i to osobito u prvom dijelu dana. Susnježice i snijega najviše će biti u gorju, gdje i najveća vjerojatnost ledene kiše.

Kiše će najvjerojatnije najviše biti na jugu i to uz više od 90 litara po četvornome metru. Raznolikostima tu nije kraj, temperature će također varirati, od -3 u gorju do 16 na jugu.

Što se tiče Slavonije, Baranje i Srijema biti će oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i susnježicom i snijegom i to najviše u gorju zapadne Slavonije, a oborina se može smrzavati na tlu. Puhat će istočni vjetar, a temperatura u Podunavlju može porasti i do 7 stupnjeva Celzijevih. U središnjoj Hrvatskoj snijeg i susnježica sredinom dana će oslabjeti i većinom prijeći u povremenu kišu. U noći i ujutro mjestimice je moguć i tanji snježni pokrivač, a pogotovo u višim predjelima i kiša koja se smrzava na hladnom tlu. Oprez zbog poledice u gorju,a nužan je i u nizinama. Temperatura biti uglavnom od 0 do 4 stupnja.

Srednjei Jadran i unutrašnjost Dalmacije bit će promjenljiva vremena i pretežno oblačno, povremeno s kišom, te grmljavinom. Puhat će većinom umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na otocima i oko 13, a poslijepodnevna 14 do 16, u unutrašnjosti 11 do 14 stupnjeva.

No u nastavku tjedna, sve do vikenda, oborine će na kopnu biti sve slabije i rjeđe, uglavnom u obliku rosulje i kiše jer će dnevna temperatura polako rasti.

Još će u srijedu i četvrtak prevladavat oblačno, a u petak i subotu u većini su krajeva moguća i dugotrajnija sunčana razdoblja. Ujutro je moguća magla, osobito u subotu kad je najvjerojatniji i jutarnji mraz.

A u nedjelju je pak sve veća vjerojatnost novog naoblačenja i kiše, u višem gorju i snijega.

Dok će na Jadranu od srijede do petka prevladavajuće sunčano, uz malo kiše još uglavnom u srijedu prijepodne na jugu, a vjetar će oslabjeti pa će biti uglavnom slabe i umjerene bure i sjeverozapadnjaka. Vikend nosi novo naoblačenje uz jačanje juga i sve češću i obilniju kišu pogotovo u nedjelju. Temperatura se neće mijenjati, a jutra će biti malo svježija.