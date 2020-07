UPALJEN CRVENI METEOALARM Stiže nam izuzetno opasno vrijeme! Evo gdje će biti najgore!

Stiže nam ružno vrijeme, diljem Hrvatske je upaljen meteoalarm. Posebno ružno vrijeme očekuje se u karlovačkoj i zagrebačkoj regiji – upaljen je crveni meteoalarm.

To znači da te dijelove očekuje izuzetno opasno vrijeme. Moguće su velika šteta i nezgode na velikom području i to u većini slučajeva s opasnošću po život.

Državni hidrometeorološki zavod najavljuje promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Oblačnije će biti u drugom dijelu dana kada će oborina biti češća, lokalno i obilna, osobito na zapadu, a moguća su i grmljavinska nevremena.

Najmanje kiše očekuje se u Dalmaciji, gdje će lokalnih pljuskova biti tek navečer, dok bi na jugu mogli i posve izostati. Vjetar uglavnom slab, uz pljuskove prolazno pojačan, na Jadranu popodne umjeren jugozapadnjak, potkraj dana pod Velebitom bura. Najviša temperatura većinom između 24 i 29, na Jadranu od 28 do 32 °C.

U noći na subotu i ujutro mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, koji će na kopnu biti izraženi i obilni. Zatim slijedi postupni prestanak oborina i razvedravanje, najprije na Jadranu, a od sredine dana i u ostalim predjelima. Oblačno s pljuskovima do kraja dana zadržat će se samo u Slavoniji. Vjetar će biti umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, u Dalmaciji od 19 do 23. Najviša dnevna od 22 do 27, na Jadranu od 27 do 29 °C.