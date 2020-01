Umjesto Đure Đakovića posao s Janafom dobio King ICT – bivša tvrtka ministra Krstičevića

Autor: Dnevno

Nakon što je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Darko Horvat, najavio financijsku injekciju koju će država ubrizgati u Đuru Đakovića, poduzetnik Nenad Bakić, koji je tvrtku prije dokapitalizirao vlastitim sredstvima, otkrio je tko je zapravo kriv za slom slavonskobrodskog industrijskog diva, prenosi Paraf.

Bakić tvrdi da je zadnjih 5-6 godina država napravila jako puno štete u kompaniji. Između ostalog kaže:

“Politički je imenovan Vrdoljakov frend koji je natukao valjda preko 100 milijuna kuna minusa, a tok novca od kredita otišao je u neke vrlo dubiozne nabave. Pitanje je od koga?, kaže Bakić.

“Umjesto Đure Đakovića ogromni posao s Janafom za izgradnju naftnih spremnika je dobio King ICT (bivša tvrtka ministra obrane Damira Krstičevića). Nitko nije proučio tko ga je u stvari i ako uopće izradio? Projekt je kasnije poskupio, a možete i uočiti tko se pojavio na otvaranju od ministara – Goran Marić, naravno”, ističe Bakić.

Naime, posao izgradnje terminala na Omišlju bio je vrijedan 240 milijuna kuna. Uistinu je nevjerojatno da je umjesto industijskoj kompaniji, kakav je Đuro Đaković, on povjeren informatičkoj tvrtki KING ITC.

“Đuro Đaković je bio 30 milijuna skuplji i nisu u stanju to napraviti. Natječaj je potpuno čist, javni je natječaj, 30 milijuna kuna je bila jeftinija ponuda tog konzorcija, rekao je predsjednik uprave Janafa, HNS-ovac Dragan Kovačević.

Zanimljivo je da Bakić otkriva kako je nakon izbora ‘jeftinijeg’ ponuđača cijeli posao – poskupio! U cijeli je posao na kraju Janaf investirao oko 280 milijuna kuna, čak 10 milijuna kuna više nego je iznosila ponuda Đure Đakovića!

Radi se o starom i dobro uhodanom triku namještanja poslova na javnim natječajima. Izabere se ponuda koja je toliko jeftina da ‘pomete’ konkurenciju. Onda u tijeku izvođenja radova oni zbog nenadanih okolnosti višestruko poskupe. Tako na kraju koštaju više nego da je odmah prihvaćena skuplja ponuda.

Zanimljivo je da je za vrijeme kada je Janaf raspisao natječaj na čelu ĐĐ-a bio ‘Vrdoljakov frend’ kako navodi Bakić. Znaći HNS-ovac na čelu Janafa i na čelu Đure Đakovića. A posao dogovoren s koalicijskim partnerima HDZ-ovcima tada ministrom državne imovine Marićem i ministrom obrane Krstičevićem.

“Nije to njegova firma, on je bio tamo menadžer ili direktor. Izabrani su samo zato što su bili najbolji. Trebate otići na Omišalj na najveće gradilište, tamo radi 400 ljudi, to je konzorcij firmi, nije samo King ICT. KFK je firma koja ima novac i angažirali su sve. Tu su i Montmontoža, građevinske firme, sve firme koje mogu raditi rade dolje u Omišlju. Idući put bih ih molio da rade, to je vojni ustroj. Ako je Krstičević ostavio traga, dobro je ostavio. Firma radi izvrsno, imaju novac, mogli su dobiti bankovne garancije, plaćaju na vrijeme. Ja bi Đuri Đakoviću dao svaki posao, ali nažalost takva je situacija i ne mogu im dati posao ako su 30 milijuna skuplji, brani Krstičevića HNS-ovac Kovačević koji se još za vrijeme SDP-ove vlade ‘uvalio’ na čelo Janafa.