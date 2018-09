Uljanik – radnici počeli raditi, raspušten Štrajkaški odbor, ali osnovana Koordinacija sindikata

U Koordinaciji Uljanikovih sindikata bit će sve podružnice sindikata koje djeluju u pulskom brodogradilištu

Nakon što su im isplaćene plaće za srpanj i završen osmodnevni štrajk, radnici brodogradilišta Uljanik u ponedjeljak su ponovno na radnim mjestima, nastavili su raditi, Štrajkaški odbor je raspušten ali je osnovana Koordinacija Uljanikovih sindikata, potvrdio je Hini dosadašnji predsjednik Štrajkaškog odbora Đino Šverko.

“Nakon što su u petak radnicima isplaćene srpanjske plaće, raspustili smo Štrajkaški odbor jer više nije bilo razloga za daljnjim djelovanjem ali smo osnovali Koordinaciju Uljanikovih sindikata koja će, između ostalog, imati zadaću pratiti Program restrukturiranja”, istaknuo je Šverko.

Na pitanje o nespojivosti dvaju funkcija koje je obavljao u posljednje vrijeme – i kao član Nadzornog odbora Uljanika d.d. i kao predsjednik uljanikovog Štrajkaškog odbora – Šverko je priznao kako nije uobičajeno da predsjednik Štrajkaškog odbora bude izabran na taj položaj, a već je dopredsjednik Nadzornog odbora.

“Ako se mene pita, između tih dviju funkcija uvijek bi se opredjelio za sindikat, odnosno dao bih ostavku na mjesto u Nadzornom odboru. Međutim, u našem primjeru ostali bi bez Nadzornog odbora jer bi mu preostala samo dva člana, pa to nisam učinio”, rekao je Šverko. Naime NO ima ukupno pet članova, od kojih je dvoje već ranije dalo ostavku.

“Za predsjednika Štrajkaškog odbora izabran sam jednoglasno, nudio sam predstavnicima drugih sindikata da to budu oni upravo, kako ne bi bilo primjedbi na sukob interesa, no oni nisu to prihvatili”, ustvrdio je Šverko.

Po njegovim riječima, još u petak poslijepodne strani radnici koje je doveo brodovlasnik, a riječ je uglavnom o Španjolcima, Talijanima i Fincima, nastavili su raditi na polarnom istraživačkom kruzeru Scenic Eclipse, kojeg pulski brodograditelji grade za jednu od tvrtki u sklopu australske Scenic Grupe. Riječ je o luksuznom putničkom brodi za oceansku plovidbu, uključujući i polarna te tropska područja za što je i specijalno opremljen, a posebno je ojačan ne bi li se prilagodio plovidbi u otežanim vremenskim uvjetima i zaleđenim morima te zadovoljava visoke ekološke standarde.

Sindikati su u petak pozvali ministra gospodarstva Darka Horvata u Puli na sastanak na kojemu, kako su naveli “žele dobiti odgovore i razjasniti njihove sumnje glede programa restrukturiranja i diverzifikacije kao i uloge strateškog partnera u budućim aktivnostima”.