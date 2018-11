Ulemek o Bandićevom gostu: Palma je s Cecom krivotvorio Arkanovu oporuku

Autor: Marin Vlahović

Mihajlo Ulemek, bivši je pripadnik Srpske dobrovoljačke garde, pokojnog zločinca i kriminalca Željka Ražnjatovića Arkana. U razgovoru za srpske medije, Mihajlo Ulemek, razotkrio je krug ljudi među kojima su Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine i gost Milana Bandića, kao i nedavno preminuli Borislav Pelević, jedan od komandata „Tigrova“ i kum Željka Ražnjatovića Arkana.

Prema svjedočanstvu Ulemeka, Arkan se posljednjih godina svog života okružio ljudima koji su bili po isključivom izboru njegove supruge, pjevačice Svetlane Ražnjatović, poznatije pod nadimkom „Ceca“. U videu koji objavljujemo, Ulemek tvrdi da su Svetlana Ražnjatović, Dragan Marković Palma i Borislav Pelević krivotvorili oporuku Željka Ražnjatovića Arkana.

Na taj način, Ceca je uz pomoć Markovića i Pelevića, potpuno preuzela kontrolu nad imovinom likvidiranog ratnog zločinca. Dakle, gost Milana Bandića, sudjelovao je u falsificiranju opljačkane imovine Republike Hrvatske. No, to nije sve. Njegov partner, u ovom prljavom poslu, bio je Borislav Pelević, koji je do smrti obnašao i dužnost predsjednika svjetske kickboxing „WAKO“ federacije. Podsjetimo, nakon što je Pelević postao predsjednik ove međunarodne sportske organizacije, nitko iz Hrvatske nije službeno protestirao, a Hrvatski Kickboxing Savez, kojem je na čelu Tomislav Bilandžić, hrvatski branitelj i bivši pripadnik specijalne policije, nastavio je normalno suradnju s WAKO federacijom.

Natjecatelji iz Hrvatske, primali su tako i nagrade iz ruku Borislava Pelevića. Dapače, nakon smrti Pelevića, službenu osmrtnicu svjetske federacije, u kojoj se izražava velika tuga i žaljenje zbog smrti Arkanovog kuma Pelevića, prenijela je i službena facebook stranica Hrvatskog Kickboxing Saveza. O toj sramotnoj epizodi, pisali smo ranije. Postavlja se zato pitanje, kako je moguće, nakon svega, da su takvi karakteri dobrodošli u Hrvatskoj? U nastavku, pogledajte svjedočanstvo Mihajla Ulemeka o Draganu Markoviću Palmi i Borislavu Peleviću.