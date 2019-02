Ukrao i spalio taksi: ‘Nisam znao na što je sve spreman’

U subotu nešto nakon 22 sata izvjesni I.B. (33) iz Škrabutnika, sela udaljenog od središta Požege desetak kilometara, sjeo je u taksi u Požegi i zatražio je od taksista Zlatka Mijatovića, vozača Eva taksi službe da ga odveze u Škrabutnik. Kada su stigli u Škrabutnik tražio je od taksiste da ga ponovo vrati u Požegu. Na pola puta do grada u šumi je taksistu naredio da izađe iz vozila, sjeo je i odvezao se u nepoznatom smjeru. Na kraju lutanja po makadamskim cestama iznad Požege stao je i zapalio taksi.

“U Požegi je sjeo u auto na zadnje sjedište iza mene. Prvo mi je rekao da ga vozim u Jagodnjak, u predgrađu, kada smo tamo stigli tražio me je da ga vozim do Crkvenih Vrhova, na vrhu Požeške Gore, a onda je tražio da ga vozim u Škrabutnik. Šefu sam našom internom vezom javio kuda idem, i on mi je rekao da zna o kakvoj se mušteriji radi i da pripazim, jer on je s njim prije šest mjeseci imao problema, putnik to nije mogao čuti. Nakon toga nije mi bilo svejedno, noć i šuma, makadamska cesta bez prometa, na svašta sam pomislio. Dok smo se vozili pričao mi je kako je bio u zatvoru, da je imao puno problema i da je bio u sukobu sa zakonom, pričao je nepovezano tako da nisam mogao zaključiti da li je pod utjecajem alkohola i nekog drugog opojnog sredstva. U glavi mi je bila samo misao kako da ga dovezem do odredišta i da mi izađe iz taksija pa da i ne plati”, ispričao je taksist za portal 24 SATA.

Sve se ovo moglo još prije spriječiti, jer pola sata prije nego je sjeo u taksi isti muškarac je u jednoj diskoteci u Požegi ukrao ključeve automobila od jednog konobara. Dečki su to primijetili i izašli su vani i spriječili su ga da ukrade automobil. Javili su policiji, a on je pobjegao. Svemu je svjedočio i vlasnik Eva taksi službe Požega, Mario Blažević.

Taksist i vlasnik taksija ogorčeni su zbog ovog slučaja, jer ovako im se nešto prvi puta dogodilo, nezadovoljni su s radom policije koja ih tretira kao i svakog drugog vozača. Još je jedna zanimljivost u ovom nesvakidašnjem događaju to je da je kradljivac taksija koristio privatni mobitel taksiste da bi snimao selfi fotografije, čak se javljao i na propuštene pozive.