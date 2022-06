‘UKRAJINSKI POLITIČARI MOGLI BI SE DANAS JAKO ZABRINUTI’: Kako je Plenkoviću ‘ukradena’ BiH? Račune mu pomrsili bliski susjedi

Autor: Dnevno.hr

Slovenski premijer Robert Golob rekao je u četvrtak da će inzistirati “ako treba i do jutra” da se Bosni i Hercegovini odmah dodijeli status kandidata za članstvo u Europskoj uniji o čemu zasad nema suglasja među 27-oricom.

Dolazeći na summit lidera članica Europske unije Golob je kazao da je potrebno naći konsenzus kako bi BiH odmah dobila status kandidatkinje, za što su uz Sloveniju još neke članice Unije.

Inzistirat ću “ako treba i do jutra” na današnjem sastanku, no da to ne znači da će, ako konsenzusa ne bude, Slovenija blokirati dodjelu statusa Ukrajini za što je također potreban konsenzus jer je to “odvojeno pitanje”, rekao je.





Slovenci sada ustraju na Bosni i Hercegovini

“Do sada nije bilo govora o blokadi Ukrajine i za to nije bilo potrebe”, kazao je Golob. Neki konsenzus treba postići i za BiH, rekao je.

“Bosni i Hercegovini treba status kandidata i na tome ćemo ustrajati”, rekao je dodajući da postoji više načina da se postigne taj cilj i da “treba vidjeti gdje bi se moglo naći konsenzualno rješenje”.

Kako neslužbeno prenose slovenski mediji, ako prijedlog da se BiH odmah dodijeli status ne bi dobio konsenzualnu potporu, postoji mogućnost da se osigura konsenzus o zaključcima po kojima bi se točno vremenski odredilo kad bi taj status BiH konačno dobila, ocjenjuju u slovenskom izaslanstvu u Bruxellesu.

Plenkoviću svi kradu inicijativu?

Podsjetimo, sastanak na vrhu država članica EU-a i zapadnog Balkana, koji je trajao više od tri sata, završen je u četvrtak u Bruxellesu bez zajedničke izjave i bez konferencije za novinare.

Ukrajina i Moldavija su odlukom Europskog vijeća dobile status kandidata za članstvo u EU, no Bosna i Hercegovina nije.

Izjavu novinarima prije sastanka dao je hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je komentirao izjave predsjednika Milanovića, ali i inicijativu Slovenije. Kako se može vidjeti, iznimno mu je stalo da se zna kako je to ipak tema koju je on prvi gurao, a da se naslutiti da mu je stalo da tako i ostane.









“Budući da je to nama najzanimljivija tema, važno je da imamo da umu da je Hrvatska, odnosno ja osobno, pokrenula ovu temu još u ožujku. Hrvatska je više i ranije od bilo koje druge zemlje, vidim sad u zadnjih pet dana da su jako aktivni naši prijatelji iz Slovenije i Austrije, što je naravno jako dobro i simpatično, ali u biti cijelu tu tezu o statusu BiH sve vrijeme vodi Hrvatska”, rekao je te Milanoviću poručio da se bori puno više od njega, ‘ konstruktivnije, inteligentnije za ravnopravnost Hrvata u BiH, što će činiti i dalje’.

Milanović postao glavni ‘zaštitnik’ prava Hrvata u BiH

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovo je danas zatražio da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za ulazak u EU. Kritizirao je i premijera Andreja Plenkovića i govorio o “kriminalnoj inertnosti” ministarstva vanjskih i europskih poslova koji su, po njemu, doveli do ovakvog statusa Hrvata u BiH.

“Razina neznanja, bezobrazluka, pogrešnog upravljanja, koje je takozvana međunarodna zajednica ostavila i još uvijek ostavlja u BiH je nezabilježena”, rekao je Milanović, dodavši da je “tako bilo i u vrijeme austrijske aneksije”.









Predsjednik je dobar dio mandata proveo naglašavajući važnost pitanja statusa Hrvata u BiH kao ravnopravnog konstitutivnog naroda te potrebe promjene izbornog zakona. Mnogi su analitičari ustvrdili da je u retorici dobrano zagrabio u desne politike te da ga kao premijera susjedi nisu toliko animirali.

Neki čak i kažu da je Plenkoviću oteo primat što se pitanja Hrvata u BiH tiče.

Pusić: Pametni političari Ukrajine mogli bi se danas jako zabrinuti

Bivša šefica diplomacije Vesna Pusić prokomentirala je tu slovensku inicijativu i odakle sad oni u toj priči.

“Dobili su pametnu Vladu koja razumije i europske, slovenske i regionalne interese, prepoznali su činjenicu da Hrvatska neće to javno napraviti, da će uvjetovati prihvaćanjem Čovićeva prijedloga izbornog zakona i da se zbog toga neće javno založiti za ono gdje bi nas se nešto pitalo, i preuzeli su ulogu, ja bih također to napravila da sam na njihovom mjestu”, rekla je na N1.

Dala je i zanimljivu analizu današnjih odluka vrha Europske unije i stanja na Zapadnom Balkanu.

“Hrvatska bi trebala moći odigrati vrlo važnu ulogu u nečem što nazivamo kritičnom situacijom za naše susjedstvo, današnji samit lidera zapadnog Balkana i EU bio je pravi fijasko, donekle mogu razumjeti zašto je do toga došlo, svi su bili ushićeni da će Ukrajina dobiti kandidacijski status, no od svih naših tema koje jesu Europa, BiH nije dobila kandidacijski status, Sjeverna Makedonija i Albanija nisu započele pregovore o članstvu, za Crnu Goru nije ubrzan proces, Kosovo nije dobilo viznu liberalizaciju, Srbija nije okružena europskim uspjesima što je jedini način da ju se pogura da se okrene europskom putu”, ocijenila je.

Zanimljiva je i njezina opaska da će današnji rasplet događaja potencijalno zabrinuti i ukrajinske političare, bez obzira na euforiju oko dobivanja statusa kandidata za članstvo.

“Zabrinut će taj kandidacijski status i pametne političare Ukrajine i Moldavije kada vide da se možeš tavoriti u nekom predsoblju vrlo dugo. To je nešto simbolično”, rekla je.

‘Neki u BiH bi se jako preplašili da je danas dobila kandidacijski status’

Također, dala je svoju analizu odluke o BiH te interesa koje bi neki od toga imali ili izgubili. Moglo bi se to promatrati i kao sankcija trima etničkim liderima.

“No, Europa ne razumije da je to zapravo u ovom trenutku njihova pobjeda. Nitko od njih ne želi BiH u Europskoj uniji jer se previše boje funkcionirajućeg pravosuđa, u ovim uvjetima život im je lakši nego da BiH ozbiljno krene prema EU, ti bi se ljudi jako prestrašili da je BiH danas dobila kandidacijski status”, rekla je Pusić.