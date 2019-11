UKLJUČEN EUROPSKI METEOALARM! Očekuju su obilne kiše: Evo gdje će biti najgore!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Meteorolozi Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a objavili mnogobrojna upozorenja, ne samo na internetskim stranicama DHMZ-a – gdje postoji i posebno priopćenje o ovom u Sredozemlju meteorološki “izazovnom” tjednu – nego i na stranicama europskog MeteoAlarm sustava.

Oblačno, kišovito, vjetrovito – tako bi se mogli opisati dani koji su pred nama. Količina kiše koja bi tijekom utorka mogla pasti diljem obale, ali i u Lici i Gorskom kotaru, mogla bi dovesti do bujica i poplava, upozoravaju meteorolozi. Kišovito i vjetrovito – vjerojatno će u većini Hrvatske biti najčešće spominjani opis vremena u utorak i srijedu, iako će gdjekad biti i suhih i sunčanih razdoblja. Pritom će obilnijih pljuskova i grmljavina osobito biti na Jadranu i područjima uz njega, a najmanje će kiše, ponegdje vjerojatno i nimalo, biti u istočnoj Hrvatskoj, posebice u Podunavlju.

Osim ponegdje obilne kiše, koja može prouzročiti bujične poplave i porast vodostaja – u dijelu kontinentalne Hrvatske i uvođenje redovnih mjera obrane od poplava – na Jadranu će neke rive biti poplavljene i zbog dodatne kombinacije jakog i olujnog juga, gdjekad na udare i orkanskoga, te opet sniženoga tlaka zraka i visoke plime.

Narančasto upozorenje na snazi je za cijelu obalu zbog obilne kiše jer očekuje se da će je tijekom dana pasti i do 70 mm.

U Dalmaciji je na snazi i crveno upozorenje zbog olujnog juga koje će puhati i do 130 kilometara na sat. “Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, stoji u upozorenju Meteoalarma.





DHMZ izdao posebno upozorenje

Državni hidrometeorološki zavod stoga je izdao posebno priopćenje, koje u nastavku prenosimo u cijelosti:

“Mislili ste da je prošli tjedan bio dosadno kišovit? Što ćete tek reći ovaj tjedan? No, šalu na stranu, vremenske prilike, ili bolje rečeno ciklonalna aktivnost koja u velikoj mjeri utječe dulji niz dana na veći broj zemalja, zahtjeva posebnu pažnju.

O čemu se točno radi? U nedjelju se nad zapadnim Sredozemljem razvila ciklona koja će idućih dana jačati, odnosno tlak će u njezinom središtu sve više padati. Sa svojim glavnim centrom zadržavat će se uglavnom nad Sardinijom i Korzikom, no unutar tog prostranog, relativno stacionarnog polja sniženog tlaka razvijat će se i manje ciklone, takozvane ciklone kćeri. Jedna takva razvit će se i nad Jadranom u utorak navečer. A potom će se tijekom srijede premještati preko Jadrana i Hrvatske.

Osim što će južno i jugozapadno visinsko strujanje podržavati nastavak razmjerno toplog vremena pa će prava studen izostati i idućih 10-tak dana, ovakva sinoptička situacija donijet će obilnu oborinu, prvo zapadnom Sredozemlju, potom ponajviše srednjem Sredozemlju (najizraženije Italiji), a zatim i istočnom. U Hrvatskoj će najviše biti pogođena obala, unutrašnjost Istre i Dalmacije te gorska Hrvatska. Maksimum oborina u našoj zemlji očekuje se s utorka na srijedu kada će pasti između 50 i 150 mm na pojedinim lokalitetima duž obale i u gorju.

No, pritom treba naglasiti da su zbog dosadašnjih obilnih oborina vodostaji naših rijeka bili u porastu te su uglavnom dosegnuli domene srednjih voda. Tijekom nove prognozirane kišne epizode očekuje se novi porast vodostaja, prvenstveno na području Istre i Primorja, Gorskog kotara, Like te Dalmacije.

Vlažnost tla se na području naše zemlje trenutno kreće od 50% do 100%. Prilikom lokalno izraženijih pljuskova na riječnim slivovima s većom vlažnošću tla povećana je i mogućnost pojave povremenih bujičnih tokova. Lokalno izraženi pljuskovi s kojima će pasti veća količina kiše u kratkom vremenu mogu prouzročiti poplavljivanje prometnica i pojedinih objekata, bujične poplave, te klizišta i odrone.

Uz to će na Jadranu i u gorju od utorka do četvrtka biti i vrlo vjetrovito, uglavnom uz jako i olujno jugo. Udari vjetra u utorak mogu dosezati vrijednosti između 20 i 30 m/s (od 70 do 110 km/h). S premještanjem ciklone te visokim valovima za očekivati je i poplavljivanje pojedinih riva. A uz mokro tlo te jak vjetar potencijalnu opasnost mogu prouzročiti i stara i bolesna stabla kojima najviše prijeti rušenje tijekom navedenih vremenskih uvjeta”, stoji u priopćenju DHMZ-a.