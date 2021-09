‘UJEDINJENJE’ NA DESNICI O KOJEM SE PRIČA! Sabor Hrvatskih suverenista kao medijski proizvod igrača iz sjene?!

Autor: Dnevno

Danima se govori o spajanju tri desne stranke pod okriljem Hrvatskih suverenista, koje je najavljeno za subotu, pa smo odlučili istražiti o čemu se tu radi jer nam se čini kao da se to spajanje već odavno dogodilo. Naime, pod okriljem stranke Hrvatski suverenisti već djeluju i konzervativci Marijana Pavličeka (ex Ruže Tomašić) i Hrast, kojeg zajedno vode Ladislav Ilčić i Hrvoje Zekanović, uz napomenu da Zekanović usporedo od samog početka vodi Hrvatske suvereniste. “Zapravo, Hrvatski suverenisti – kao jedan, objedinjeni pojam, koristio je Zekanović kada je obilazio dijasporu i skupljao novac za predizborne kampanje, a tri stranke – HKS, Hrast i HS odgovarale su mu kada je prošle godine s Domovinskim pokretom pregovarao oko mjesta na listama”, naglašava naš izvor blizak tim desnim opcijama.

Pavliček popustio kako bi postao predsjednik nove/stare stranke?

Doznajemo i da kada su svojedobno Hrvatski suverenisti osnovani, za predsjednika te stranke postavljen je upravo Hrvoje Zekanović, dok je Marijan Pavliček, ponajprije zbog protivljenja Ruže Tomašić, ali i jedinih aktivnih ogranaka HKS-a, onih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, bio protiv ujedinjenja. Protiv je bio i Ladislav Ilčić, formalni čelnik Hrasta, koji je strpljivo čekao da se Ruža Tomašić povuče iz Europskog parlamenta, kako bi zasjeo u njezinu fotelju i digao ruke od rovarenja stranačkih drugova.

Kako nam govori dobro upućen poznavatelj odnosa na desnici, Zekanovićev najveći problem u početku je bio kako pridobiti Pavličeka, kojem je sada ponuđeno mjesto predsjednika Hrvatskih suverenista – pa će on, unatoč protivljenju svojeg članstva, uključujući i Predraga Mišića, koji se, govorkaju kuloari, s njime zbog toga svađa već neko vrijeme, ugasiti Hrvatsku konzervativnu stranku. Isti je slučaj s Ilčićem, koji zbog velike plaće koju ostvaruje u EU parlamentu, realno sada više ne treba Hrast niti s njime povezane vjerske udruge u kojima je ranije imao oslonac.

Neovisni za Hrvatsku se ne gase, priča o ujedinjenju desnice je podvala…

Od najavljenih pojačanja tu je jedino Generacija obnove, ekstremno desna stranka Frane Čirka. Kao o velikom pojačanju pisalo se i o Neovisnima za Hrvatsku, bivšoj Hasanbegovićevoj stranci, koju i dalje formalno vodi Bruna Esih. Međutim, njezini preostali stranački kolege navodno već mjesecima ne mogu fizički doći do svoje predsjednice i pečata stranke.

Tako i ideja o gašenju NHR-a otpada, pa je pitanje kako će se ta stranka formalno-pravno uopće ujediniti s bilo kime. Iz NHR-a će Zekanovićevoj ekipi pristupiti, kako je najavljeno, tek “istaknuti pojedinci”, a to je – prije svega – Krešimir Kartelo, bivši zamjenik Andrije Mikulića u Skupštini Grada Zagreba i vijećnik Brune Esih.

“Kartelo već duže vrijeme pokušava pronaći kruh u politici, donekle mu je išlo uz bivšeg šefa dr. Zlatka Hasanbegovića, a karijeru je zapečatio vezivanjem uz odbjeglu Brunu Esih. Hrvatski suverenisti tako mu se mogu učiniti kao zadnji vlak za političko preživljavanje, a Zekanoviću je interesantan zbog svoga poslovnoga angažmana u anketnoj agenciji Roberta Bosaka. Ne treba zaboraviti da od priče o lažnom ujedinjenju desnice korist ima i Andrej Plenković, čija je stranka ljetos u Šibeniku zbrinula Zekanovića u čak dva financijski moćna javna poduzeća”, kaže ovaj izvor blizak desnici.









Nema Brune, nema Karoline – Vesna Vučemilović je nova heroina desnice?

Priču o navodnom ujedinjenju dodatno komplicira ulazak u Hrvatske suvereniste brata i sestre Škoro. Škorina sestra, Vesna Vučemilović trebala bi postati, kako je najavljeno, novom članicom predsjedništva Hrvatskih suverenista, a njezin novi suverenistički uspon, zapravo je Zekanovićev nadomjestak za Karolinu Vidović Krišto, koja ipak s njima ne želi imati posla…

Naime, Hrvoje Zekanović već je doživio političke traume od Vidović Krišto, još tijekom parlamentarnih izbora prošle godine, kada se panično bojao da zbog tadašnje velike zvijezde desnice neće u 9. izbornoj jedinici uspjeti ući u Hrvatski sabor. Sada desnica ima novu heroinu; to više nije Bruna Esih, koja sa Zekanovićem, prema vlastitim riječima, “nije htjela niti u tramvaj”, nije to ni Karolina Vidović Krišto, koje se Zekanović boji, već je to Škorina sestra, Vesna Vučemilović, u koju i Zekanović i naročito, Marijan Pavliček, polažu velike nade, a jednog bi dana mogla i preuzeti Hrvatske suvereniste.

“U maloj dvorani ‘Lisinskog’, u subotu će tako biti održana još jedna velika predstava, koja će razočaranom desnom biračkom tijelu ponuditi “ujedinjenje” kojeg nema i Hrvatske suvereniste, kao stranku koja okuplja, a zapravo je svojevrsna igračka u rukama Zekanovićeve sive medijske eminencije – igrača iz sjene Mate Radeljića. Bivši savjetnik bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, već duže vrijeme, što nije nikakva tajna, radi PR za Hrvatske suvereniste, a u međuvremenu mu je u ruke dopao i HDZ-ov gradonačelnički kandidat Vice Mihanović, čiji izborni neuspjeh kao rezultat govori sam za sebe. Radeljić svojim igrama koristi i Miroslavu Škori, koji pak vodi križarski rat protiv Domovinskog pokreta, a od čega najveću korist u konačnici ima HDZ Andreja Plenkovića”, zaključuje naš izvor blizak desnici.