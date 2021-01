Ujedinjena oporba predstavila plan od kojeg strahuje HDZ, Bačić im odgovorio!

Ujedinjena oporba, od ‘Suverenista’ na desnoj strani sve do ‘Možemo’ na lijevoj, predstavila je zajednički prijedlog oko osnivanja istražnog povjerenstva za poslijeratnu obnovu.

Prema riječima Tomislava Tomaševića, tekst je usuglašen i upućen u saborsku proceduru.

Igrom slučaja, predstavljanje se poklopilo s odlaskom Ive Žinića s mjesta predsjednika HDZ-a Sisačko-moslavačke županije.

“Svaki dan otkrivamo novu državnu nekretninu kojom se koristi besplatno i bespravno, a on je ujedno bio na čelu poslijeratne obnove. Tražimo da se sve to istraži, da sve to bude javno i da dobijemo sve dokumente jer su nam to dužni dostaviti. Želim da se što prije počne s radom”, poručio je Tomašević.

SDP-ovac Peđa Grbin je dodao kako treba utvrditi odgovornost za propuste kojih je “evidentno bilo” kako bi se osigurali da se to ne ponovi. Pozvao je i da se provjere nekretnine s drugih područja, posebno ona koja su rizična zbog potresa poput Kina i Dubrovnika.









Predstavnik “desne strane oporbe” Stjepo Bartulica je poručio kako je važno što su se svi oporbeni klubovi uspjeli usuglasiti oko ovog prijedloga da se osnuje istražno povjerenstvo. Osudio je ponašanje HDZ-a, osobito Andreja Plenkovića koji je jučer u saboru “docirao zastupnicima, vrijeđao ih i rugao im se”.

“Pored slučaja Žinića, evo pročitao sam vijest da je ipak dao ostavku, taj novi HDZ i dalje pokazuje bahato lice nažalost. Mislim da hrvatska javnost s pravom očekuje više dostojanstva i ozbiljnije rasprave u ovom Domu”, uvjeren je Bartulica.

Kad je riječ o samoj obnovi, izjavio je kako imamo objekte koji nisu obnovljeni u skladu s propisima, ali i “virtualnu obnovu u kojijoj objekti uopće nisu obnovljeni, iako država i njena tijela tvrde suprotno”.









“Upoznao sam osobno čovjeka. Na prvi pogled nisam vjerovao da je to moguće, ali na žalost ima i takvih slučajeva i to ukazuje na stvarnu potrebu za osnivanjem ovog povjerenstva i da nas HDZ podrži. Ovo je tek početak, ne znamo uopće što ćemo još otkriti. Važno je imati priliku pozvati svjedoke poput ovog gospodina da iznesu svoje osobno iskustvo. Mislim da je to važno, ovo nije apstrakcija, nego se tiče naših ljudi koji ne samo da su traumatizirani ratom nego i poslijeratnom obnovom”, poručio je.

Odgovor su dobili od predsjednika Kluba HDZ-a Branka Bačića koji im je putem HRT-a poručio kako oporba ima pravo tražiti osnivanje istražnog povjerenstva, no da i HDZ ima jedno pravo.

“Mi imamo pravo reći da je obnova nakon Domovinskog rata jedan od najuspjelijih strateških projekata RH od samostalnosti. Od ovoga iščitavam da u predvečerje lokalnih izbora žele nanijeti štetu HDZ-u”, te pojasnio da crvenu naljepnicu ima 69 objekata, odnosno njih 1,8 posto.