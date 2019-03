UHIĆENI TAKSIST OPISAO DOGAĐAJ: ‘Nisam novinarki prijetio metkom u čelo! Ovako je bilo…’

Autor: Snježana Vučković

Varaždinski taksist kojeg je novinarka Jutarnjeg lista prijavila zbog prijetnje prilikom vožnje kada joj je, tvrdi, rekao da „svim novinarima koji pišu protiv Hrvatske treba metak u čelo“, za naš je portal ispričao svoju stranu priče.

Učinio je to nakon što je ispitan i pušten uz mjere opreza koje mu nalažu „zabranu posjećivanja Grada Zagreba i zabranu prilaska na 200 metara novinarki Jutarnjeg lista Gordani Grgas“.

„Kad sam mu rekla da sam novinarka, on je odgovorio da nije nimalo zadovoljan hrvatskim medijima i načinom kako pišu protiv Hrvatske te da bi onima koji tako pišu trebalo dati metak u čelo. Upozorila sam ga da pazi što priča, no on je odgovorio da stvarno tako misli. Kad smo stali u koloni, izašla sam iz auta i prijavila ga Boltu”, ispričala je novinarka navodeći kako ju je taksist nakon toga maltretirao s nebrojeno puno poziva na koje se nije javila zbog straha od daljnjih prijetnji.

“Šokiran sam, vozili smo se pet minuta i normalno razgovarali”

Taksist čiji su puni podatci poznati našoj redakciji, tvrdi kako će morati proći još puno vremena da shvati kako mu se ovo doista događa:

„Vožnja je počela u 16:52, a završila u 16:57… Dakle, riječ je o pet minuta u kojoj smo ja i gospođa, za koju sam kroz taj kratki susret doznao da je novinarka, proveli u najnormalnijem razgovoru kakve mi vozači najčešće i vodimo, a sve kako bi skratili vrijeme i vožnju učinili ugodnijom. Istina je da sam prokomentirao njezino zanimanje i to točno ovim riječima: „čudi me da netko pored tolikog pisanja protiv Hrvatske nije ubio nekog novinara“. Doslovno sam rekao to, ne misleći pritom na sebe niti bilo koga konkretno, a posebno se nisam osobno obratio ženi koja mi je bila u vozilu“, kazao nam je taksist koji je izgubio posao i priliku da kao rastavljen čovjek i otac tri djevojčice sada razmišlja na koji način skrbiti o njima.

Nakon izlaska novinarke iz auta, kaže, nastupila je agonija jer je iz svoje tvrtke dobio informaciju da „zbog bezobraznog ponašanja“ više ne može pristupiti aplikaciji:

“Policajac mi je rekao ‘otvorite portale’. Nisam mogao vjerovati svojim očima.”

„Tada sam počeo redom zvati klijente koje sam vozio, jer nisam točno znao o čemu je riječ. I tu novinarku sam panično nazivao u želji da joj se ispričam i objasnim kako se ne treba plašiti za sebe i kako je sve krivo shvatila. Međutim, bilo je kasno i sve je otišlo predaleko. Na večer, kada sam krenuo prema Varaždinu, primio sam poziv iz PP Kruge. Policajac mi je rekao da kod njih sjedi novinarka Jutarnjeg lista koja me prijavila zbog prijetnje. Bio sam šokiran… Pitao sam o čemu se točno radi, a on je rekao „otvorite portale“… Kada sam vidio da je sve završilo u medijima, šok je bio još veći…“, tvrdi vozač taksija i nastavlja:

“Stavili su mi lisice i uhitili me!”

„Obzirom da sam već bio na pola puta do Varaždina, odlučio sam se svojevoljno prijaviti u tamošnju postaju i to sam odmah po dolasku učinio. Cijelo vrijeme bio sam siguran kako će se sve završiti i riješiti informativnim razgovorom, međutim, došli su policajci, stavili mi lisice na ruke i uhitili me! Prevezli su me u Zagreb, na Oranicama sam prespavao dvije noći i tek sam onda dao iskaz Državnom odvjetništvu. A onda sam priveden sucu istrage i to je za mene bio novi šok. Shvatio sam da bi uistinu radi petominutnog, bezazlenog razgovora mogao završiti u zatvoru“, rekao je bivši vozač taksija i otac djevojčica od 5, 8 i 11 godina.

Srećom, sudac mu je izrekao mjeru zabrana prilaska novinarki i dolaska u Zagreb, no i dalje postoji strah od žalbe zbog čega bi, usuglase li se suci, mogao završiti iza rešetaka:

“Bez obzira na sve, ispričavam se”

„Nakon ovoga, u sve vjerujem. To i jest jedan od razloga za moj razgovor u taksiju. Kao dijete prošao sam pakao u ratu, moja pokojna majka je bila u logoru a otac na ratištu. Svi mi nosimo neke sitne ogorčenosti u sebi, no meni je jako žao zbog više stvari koje su se u ovom slučaju dogodile. Žao mi je što se navelo kako je novinarka bila u panici i strahu, pa mi nije jasno kako je moguće da je cijeli događaj prvo objavila na Facebooku, zatim je dala izjavu za članak na Jutarnjem listu i tek na večer sve prijavila policiji. Mislim da to nije reakcija uplašene žene. No, ako griješim i ako sam je zaista uplašio, ja joj se ovim putem javno ispričavam jer mi to uistinu nije bila namjera. Jer, ona nije bila običan klijent. Ona je prvenstveno žena, a ja se prema njima uistinu tako ne ophodim“, zaključuje taksist uz ispriku i napomenu da je za gotovo sve svoje dosadašnje vožnje bio ocijenjen najvišim ocjenama i pohvalama.