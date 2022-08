UHIĆENA JE SEVERINA, ‘SKINUTA’ JE NA AERODROMU! Splitska policija morala raspisati potragu: Navodno je došlo do incidenta u stanu njezine majke

Autor: D. M.

Zagrebačka policija uhitila je pjevačicu Severinu Vučković u utorak oko podne u Zagrebu. Uhićenje je uslijedilo, kako doznaje Jutarnji list, nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja.

“Povod svemu i raspisivanju potrage je, kako doznajemo, neprimjerena prepirka od utorka u splitskom domu majke poznate pjevačice. Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat poslije ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dvije su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko hrvale i šamarale, i to doslovno po cijelom stanu”, piše Jutarnji.

Pjevačica je na kraju otišla na svoju stranu, a njezina sestra u bolnicu odakle se, nakon ukazane liječničke pomoći zbog lakših ozljeda, obratila za pomoć policiji. Zadobila je niz podljeva na glavi i leđima, a na tijelu su joj liječnici uočili i porezotine. Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala potragu za pjevačicom, a na temelju koje je Severina s odmakom od 12 sati od navodnog incidenta u Splitu, “skinuta” na zagrebačkom aerodromu.





Njezin odvjetnik Mate Matić tvrdi da “nema potrebe za svom tom predstavom koja za sobom povlači i druge stvari poput pretresa doma kao da je najveći kriminalac u pitanju”.

Iz drugog se pak izvora doznaje da je Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje tjelesnih ozljeda. Pjevačica Severina je Jutarnjem lista dostavila fotografije koje ukazuju na ozljede na njenom tijelu. Kako je došlo do njih, ne može se pouzdano znati.