‘UHIĆEN OFICIR KOJI ME ISPITIVAO U LOGORU’: Mlinarić Ćipe: ‘Sve je znao o meni i braniteljima Vukovara. MIG-ovi bacali krmače na Bizovac, među ubijenima i 11-godišnje dijete. Nitko nije odgovarao!’

Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu uhićenja bivšeg potpukovnika JNA Vojislava Medića na graničnom prijelazu Tovarnik zbog sumnje na ratni zločin.

”Htio bih vam se obratiti povodom uhićenja Vojislava Medića u ponedjeljak i pohvaliti naše službe represivnog aparata koje su odradile ovaj posao. Sad se nalazi u istražnom zatvoru, što je trebalo i davno prije napraviti”, uvodno je rekao Mlinarić.

Mlinarić je poručio da će za Medića reći što zna i da zna puno jer ga je Medić ispitivao u logoru u Srijemskoj Mitrovici, kao i njegove prijatelje suborce koji su bili s njim.





Dodao je kako je njegova fotografija s brojem njegovih ruku djelo: ”Ovo je moja slika, i ne samo moja, nego je još jedno 60-ak branitelja slikano s brojem 30. lipnja ’92.”.

”Za sve te ljude koji su slikani možete očekivati, kao što je sada došla optužnica za četiri pilota, da će doći i za ove ljude koji su branili svoj grad, svoju kuću, svoju državu, da će doći optužnica iz Srbije zbog toga što je potpukovnik KOS-a Medić odradio to onako kako to njihove službe i rade. Nažalost, hrvatska država nije odradila u ovih 30 godina i puno toga je propustila”, istaknuo je.

‘Plenkovićeva Vlada nije pokrenula procesuiranje zločina JNA u Bizovcu’

Mlinarić je naglasio da je jučer u svom slobodnom govoru rekao da je sedam MiG-ova 07.11.’91. raketiralo i bacilo krmače na Bizovac, selo kod Osijeka koje nije bilo nikakav vojni cilj. Tamo nije bilo nikakvih postrojbi Hrvatske vojske, ispričao je Mlinarić, a bacili su bombe te je poginuo dječak od 11 godina, Dragan Cvetković, tri policajca prometne policije i još troje civila, a 20 ih je teško ranjeno.

”Postavljam pitanje: tko je letio tim MiG-ovima, tko ih je poslao, tko im je dao naredbu i zašto ti ljudi nisu procesuirani? Neću nabrajati dalje, da ne stavim ovo u maglu, samo ovaj slučaj Bizovac, a mogao bih vam govoriti o tisuću slučajeva. A što je hrvatska država napravila i ovakva sluganska politika Andreja Plenkovića i prijašnjih Vlada?”, upitao je.

”Dočekali smo da našim braniteljima dolaze tužbe iz Srbije”

Upozorio je da smo dočekali da nama dolaze tužbe iz Srbije, za naše ljude koji su branili našu državu, a da nažalost naša država to nije procesuirala, niti je DORH odradio posao, te dodao da je siguran u to jer uvijek iznosi imenom, prezimenom, datumom i mjestom događanja gdje su napravljeni zločini. Rekao je kako ga zanima hoće li premijer Plenković nakon ovog njegovog izlaganja o Bizovcu, a na kraju i nakon ove konferencije za medije, nazvati Glavnu državnu odvjetnicu i pitati zašto to nije procesuirano.

”Zašto su bacili bombe na jedno malo pitomo mjesto u Slavoniji koje nije bilo vojni cilj, poubijali civile i 11-godišnjeg dječaka i ranili 20 ljudi? Nitko nije odgovarao. A događa nam se to da nam Srbija šalje optužnice. I bojim se, i upozoravam, što će se dogoditi, a dogodit će se to da će ovi iz Europske unije nakon dvije-tri godine prepucavanja s optužnicama reći: – Ajde povucite svi svoje, i nikome ništa, kao da se ništa nije dogodilo. A žrtve vape za pravdom”, poručio je.









‘Hvalio se da je radio u MUP-u RH, a poslije je mučio naše ljude u logoru’

Mlinarić se ponovno osvrnuo na potpukovnika KOS-a Medića, koji je uhićen, te dodao kako se nada da će biti i osuđen, i kako živih svjedoka ima puno: ”Kao što sam rekao, i mene je ispitivao. Sve je znao o meni i o svim braniteljima koji su branili Vukovar. Hvalio se da je radio u MUP-u RH, meni se na ispitivanju hvalio da je pao u operaciji ‘Labrador’ i da je pušten nakon 15 dana te je došao u logor kao ispitivač. Tamo je tukao i mučio brojne ljude”.

”Mene osobno nije on tukao, tukli su me čuvari koji su me vodili do njega i koji su me odvodili od njega. A čuvari nisu tukli na svoju ruku, nego se tuklo i maltretiralo ljude na njegovu zapovijed. Na mene je išao psihološki, nije išao s batinama. Valjda je procijenio da ću puno lakše podnijeti batine, nego što ću podnijeti psihološku torturu. I drugima je znao govoriti da su Tuđman i hrvatska Vlada otišli u Austriju, da su pobjegli, da je JNA ušla u Zagreb te da će oni biti osuđeni ili na smrt ili na 40 godina”, ispričao je Mlinarić.

‘Pozivam logoraše da se jave i daju iskaze protiv Medića’

Naglasio je da je lakše dobiti sedam, deset ili 20 godina Haaga jer onda bar znate koliko ste u zatvoru, dok je ovo jedna neizvjesnost. Kazao je da se logor ne može usporediti ni s čim jer ne znate hoće li vas batinama ubiti tada na ispitivanju, a kojima su mnogi logoraši podlegli i umrli u logorima, hoćete li dobiti 40 godina zatvora, hoćete li dobiti smrtnu kaznu, hoće li vas tamo strijeljati. Istaknuo je da ne možete znati jer nemate informacije u logoru, nema tiska, nema medija, nema novina da možete pročitati što se događa.









”Zato ovim putem pozivam i svoje prijatelje logoraše da se jave bez straha i da daju iskaze, da se taj monstrum adekvatno i pošteno osudi. Kad sam prošli tjedan iznio u Saboru, i u jučerašnjem govoru ponovio, da bi trebalo donijeti zakon o oduzimanju hrvatskog državljanstva, to sam mislio na ovakve primjere”, poručio je Mlinarić.

Još jednom je pozvao da se ide u promjenu Ustava što se tiče prijedloga Domovinskog pokreta da se onome tko radi protiv interesa Republike Hrvatske i ugrožava hrvatsku sigurnost oduzme hrvatsko državljanstvo i te da ‘hrvatska sirotinja ne plaća ljude koji podrivaju ovu državu’.