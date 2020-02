UGLEDNI SDP-ovac NAJAVIO ONO O ČEMU SE ŠUŠKA? ‘Ne isključujem veliku koaliciju s HDZ-om’

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel gostovao je u Novom danu na N1 i komentirao aktualne političke događaje. S njim je u Rijeci razgovarao reporter Ranko Stojanac.

Formirao se Stožer za obranu hrvatske Rijeke. Izmiču li stvari kontroli ili su marginalne?

Vjerujem da se radi o marginalnim pojavama. Prije svega, nije mi baš jasno od koga bi to Rijeku trebalo braniti, pogotovo ne hrvatsku Rijeku. Većina projekata koji su izazvali buru i reakcije su projekti koje provodi Muzej suvremene umjetnosti, na čijem je čelu Slaven Tolj, branitelj koji je sudjelovao u obrani Dubrovnika.

Program koincidira s vašim ideološkim i svjetonazorskim shvaćanjem. Je li to slučajno?

Nikada se nisam miješao u umjetnički sadržaj bilo čega, pa tako ni u program Europske prijestolnice kulture. Naravno da sam pročitao i informirao se o onome što će se dešavati, tu ima stvari koje se meni sviđaju ili ne sviđaju, međutim, to je pitanje umjetničke slobode, i mislim da je neprihvatljivo da se u modernom društvu netko usudi miješati u umjetničke slobode.

Crvena zvijezda izaziva brojne prijepore…

Kad govorimo o tome što izaziva prijepore ili ne izaziva prijepore, program je, rekao bih, otvoren, uključiv, kao što je to i sam Grad Rijeka. Nitko ne postavlja pitanje kako to da se, recimo, već počeo odvijati program na kojem su od 120 billboarda po cijeloj Primorsko-goranskoj županiji izvješene slike s Golog otoka, koje su izradili umjetnici koji su tamo boravili i dao pogled na tragediju koju su proživljavali ljudi koji su tamo boravili. To se smatra normalnim, a da se prisjetimo partizana koji su oslobodili Rijeku, pa i cijelu Hrvatsku, da Hrvatska danas postoji u granicama u kakvima postoji, ne vidim da je nešto sporno.

Stožer prijeti mirnodopskim akcijama, kažu svim dozvoljenim sredstvima. O kojim je programima riječ koji njih iritiraju?

Sutra je recimo na programu premijera opere Tristan i Izolda, u sklopu kojega se odvija i ovaj program vezan za Goli otok, kao i dio programa vezan za postavljanje betonske, a ne crvene zvijezde na riječki neboder. Ne znam, možda će danas prosvjedovati ispred HNK, možda misle da je to trebao biti neki hrvatski autor.

Je li vas strah da će nešto izmaći kontroli, spominje se i jugo-joga?

Jugo-joga je, prije svega, akcija na koju bi vjerojatno svi oni kojima je antifašizam drag trebali biti zabrinuti. Radi se o interakciji umjetnika i građana u kojoj se kod vježbanja joge zauzimaju pozicije koje su priznate i prepoznate na partizanskim spomenicima. To je više alegorija, nego neka ozbiljna priča. Nije me strah, vjerujem da živimo u pravnoj državi i očekujem da nadležna tijela, a to je prije svega policija, održe javni red i mir. Ne pristajem na ucjene niti na to da netko sebi uzima isključivo pravo oko toga što je prihvatljivo, a što nije.

Zoran Milanović postao je predsjednik…

Kad čujem izjave generala Domazeta Loše ili Slobodana Prosperova Novaka, sve je to masonska zavjera u kojoj smo režirali da Milanović pobijedi, a mi ovdje razvijamo kriptokomunizam i komunističku zavjeru. Ma dajte, ne budite smiješni.

Što očekujete od njega kao predsjednika?

O Zoranu Milanoviću svatko može misliti što želi, on je političar s karizmom i stavom, koji se nekima neće svidjeti, izuzetno inteligentan i izuzetno obrazovan, mislim tu na puno više od formalnog obrazovanja. Čovjek koji razumije politiku i ono što politika u teoriji i u praksi jeste. Mislim da je to dokazao i svojim govorom koji je obuhvatio glavninu problema koji su danas prisutni u Hrvatskoj i ja se nadam da će moja djeca i moji unuci živjeti upravo u takvoj Hrvatskoj o kojoj priča Zoran Milanović. Vjerojatno će trebati nekog vremena da se stvari u Hrvatskoj promijene, ali mislim da je ono što je predsjednik Milanović rekao dobar smjer u kojem se moramo svi zalagati da se Hrvatska dalje razvija.

Što će se događati s SDP-om u kontekstu Milanovićeva dolaska na Pantovčak?

Pobjeda Zorana Milanovića na izborima je sigurno veliki poticaj za SDP i činjenica je da je i nakon rezultata parlamentarnih izbora, a pogotovo nakon pobjede Zorana Milanovića, rejting SDP-a počeo rasti i to je dobro. Na vodstvu stranke i predsjedniku je da definira program uz koji će građanima pokazati da je SDP stranka koja može ostvariti Hrvatsku o kojoj govori Zoran Milanović.

Mnogi kažu da ste zagovaratelj velike koalicije. Srdačno ste dočekali Plenkovića i ministre…

Kao gradonačelnik, ja sam srdačno dočekao svakog ministra i predsjednika vlade u proteklih 20 godina, jer to doživljavam poslom. Ne moramo se slagati u svjetonazorima, ali posao je posao. Imam dobre odnose i s Plenkovićem i s većinom ministara iz ove Vlade. Ako me pitate za veliku koaliciju, mislim da još nije vrijeme za to, možda jednom u budućnosti, ne treba ni to isključiti. SDP je prošao svoju katarzu, od Saveza komunista preko Stranke demokratskih promjena do Socijaldemokratske partije. HDZ tu katarzu još nije prošao, on je negdje na pola puta, i bit će zanimljivo vidjeti kakvi će biti unutarstranački izbori. U budućnosti, s nekim novim HDZ-om ne isključujem mogućnost.

Tko će pobijediti na unutarstranačkim izborima u HDZ-u?

Ne bih prognozirao, jer se bojim da bi moja prognoza mogla naštetiti mojem favoritu.