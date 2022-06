UDARIO TAMO GDJE PLENKOVIĆA NAJVIŠE BOLI! Predsjednik zna upiknuti: ‘Ja se bavim hrvatskim problemima, to nije elitni posao’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović je u Nedelišću, gdje prisustvuje treningu naših košarkaških reprezentativca osoba u kolicima, na pripremama za odlazak na Europsko prvenstvo. Tamo će se susresti s reprezentativcima Hrvatske košarkaške reprezentacije osoba u kolicima. Komentirao je američke sankcije čelnicima HDZ-a BiH.

“Bilo bi dobro da se Vlada očitovala. taj čovjek je potpredsjednik HDZ-a BiH, tamo se čito ide kad se ide po glasove i po sitne usluge, a kad se ljudima uništava život, onda ništa da se ne bi ugrozila nečija karijera u Zagrebu ili Bruxellesu”, rekao je Milanović. Predsjednik nije htio komentirati aferu sa sumnjivim transplatacijama, ali se osvrnuo na događaje u BiH.

“Šest godina je na snazi odluka Ustavnog suda BiH koja nalaže da se zaustavi cirkus i potkradanje Hrvata”, naglasio je predsjednik te se upitao: “Kakva je to poruka Hrvatima u BiH?” “Sve bi to bilo drukčije da mi radimo isto, a Plenković to ne želi”, kazao je Milanović te dodao kako će se on morati sam baviti temom BiH.





“Ja se bavim hrvatskim problemima, a on se bavi nehrvatskim problemima, to je rudarski posao, a ne elitni”, rekao je. Istaknuo kako je važnije što se događa u Bosni i Hercegovini, a ne u Sjeverodonjecku. Premijer se, kako je rekao Milanović, bavi time kako sačuvati Banožića. “Čovjek je već trebao biti predmet istrage. Što je s tim? Hoće mi ponovno dijeliti lekcije državna odvjetnica koja je na to mjesto došla pet minuta prije parlamentarnih izbora 2020. godine na najpokvareniji način”, rekao je.

Apsolutno vršim pritisak na državnu odvjetnicu

“To je osoba koja se prijavila na dužnost državne odvjetnice tako da je napisala u kurikulumu da joj je otac bio na križnom putu. To je ispod svake razine”, naglasio je. Na pitanje vrši li on pritisak na nju, Milanovič je rekao da apsolutno, ali je naglasio da je on ne zove tajno.

“Nisam je izabrao i ne mogu je smijeniti. To se zove pritisak prema organizaciji koja ima ogromnu moć, koja nikome ne odgovara, nitko je ne može kazniti osim Plenkovića koji je pod određenim okolnostima može smijeniti u Saboru. Kome je ona odana. Njemu. Meni? Mi nismo isto, mene je birao narod, nju je birao Plenković. Kako radi svoj posao, što je s optužnicom za Janaf? Ljudi čekaju skoro dvije godine da bi bili optuženi ili oslobođeni. Tražila je ostavku šefice Uskoka, ova joj je pokazala srednji prst. I što sad?”, rekao je.

On je dvorska luda

Opet se upitao gdje je istraga protiv ministra Banožića; “On je dvorska luda, ponovno maltretira admirala Hranja. Plenkovićeva glavna državna odvjetnica je javno tražila ostavku šefice Uskoka. Ova je samo odmahnula rukom. Pojeo vuk magare. Nikom ništa. To je sustav u koji bismo trebali imati povjerenja, koji ljude tamniči”.

Zatim se osvrnuo i na eurozonu te je rekao: “Onaj tko nije htio – taj nije ušao. Neke države ne žele u euro. Mi smo zadnji vagon, to nije nikakav uspjeh”. Naglasio je kako je euro neke države kao primjerice Italiju zavio u crno. Pozvao je da se već ovih dana uvede dvostruko iskazivanje cijena da ljudi mogu pratiti dinamiku cijena. Za porast cijena, kazao je, nema opravdanja, osim prevare potrošača.

Komentirao je i optužnice iz Srbije.









“Nakon puno vremena gledao sam prekjučer obraćanje Vučića. Nešto me ponukalo da to napravim. Nešto je prozivao i Plenkovića, bezveze. Oni se žele uspoređivati s Turskom, ali Turska ne želi u EU. Srbija mora odlučiti gdje želi. Ako želi u EU, sutra imati euro, ne znam kako misle preživjeti i napredovati bez toga, onda će se morati ponašati prema određenim kriterijima”, rekao je.