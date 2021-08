‘UDARILA JE PO NAŠOJ NAJVEĆOJ SLABOSTI’: Benčić pobjesnila SDP-ovce! Jednom rečenicom digla ih na noge

Autor: Iva Međugorac

Gostovanje Sandre Benčić na N1 televiziji gdje je saborska zastupnica platforme Možemo komentirala društveno-političke aktualnosti razljutilo je dio SDP-ovaca. Naime, zastupnica je osvrćući se na stanje u Domovinskom pokretu, ali i u SDP-u ustvrdila da je i ranije govorila kako HDZ potencijalno ima veću većinu nego što je zapravo ima u Saboru među zastupnicima Pokreta, no naglasila je i kako postoji mogućnost da bi i netko od bivših SDP-ovaca mogao prijeći u većinu.

Upravo je to spominjanje SDP-a razljutilo dio članova oporbene stranke koji smatraju da je krajnje nekorektno to što se Benčić petlja u njihove unutarstranačke odnose.

”Kao što znate mi smo s Možemo koalicijski partneri u Zagrebu, Joško Klisović i Peđa Grbin su po pitanju te suradnje prilično tolerantni, nikada se nismo uplitali u odnose unutar Tomaševićeve platforme, a sada kada mi ni unutar sebe nismo do kraja razriješili probleme sa odlascima i izbacivanjima iz stranke spomjnjati moguće žetončiće u najmanju ruku nije primjereno te prelazi granicu”, smatraju naši sugovornici iz Partije te naglašavaju da je to još jedan pokazatelj loše politike koju na čelu njihove stranke provodi Peđa Grbin.

”On je pristao na to da mi budemo manji nego što jesmo, preko naših leđa Možemo se nameće kao prvi izbor na ljevici, oni se prezentiraju kao glavna lijeva oporba, a mi u parlamentu kao da i ne postojimo, za nas je to nedopustivo, ali Grbin se očigledno više bavi izbacivanjima iz stranke i zadržavanjem svoje pozicije negoli stvarnim preustrojem i našim pozicioniranjem, a to vrijeme i našu lošu poziciju Možemo izvrsno koristi pa je i Benčić sada vrlo mudro udarila po našoj najvećoj slabosti”, konstatiraju nezadovoljni SDP-ovci koji smatraju kako i njihov predsjednik zagrebačke Skupštine ne pokazuje da se razumije u gradsku politiku.

”On ne vidi niti jedan problem, ne vidi problem s otpadom, ne reagira na ništa, pustio se situaciji i zadovoljava formu, to sve skupa nije dobro za stranku, i za stranačku budućnost”, zaključuju u SDP-u. Ipak, bez obzira na negodovanja socijaldemokrata treba napomenuti kako je dio bivših SDP-ovaca i u prošlom sazivu Sabora preko noći transformiran u Plenkovićeve žetončiće pa ove teze koje je iznijela Benčić ne treba smatrati nemogućom opcijom.