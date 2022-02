UDARAJU GA I S LIJEVA I S DESNA: Raskošni apartmani obitelji Grbin s pogledom na more plijene pažnju javnosti. Veze šefa SDP-a su intrigantne

Autor: Iva Međugorac

Nerijetko se među hrvatskim građanima čuje krilatica ‘svi su oni isti’ kojom se aludira na vladajuće, ali i oporbene političare, a da to baš i nije daleko od istine ovih se dana vidi iz slučaja SDP-ova šefa Peđa Grbina. Baš u trenutku afere šefa Plenkovićeva ureda Zvonimira Frke Petešića s obnovljenim stanom u središtu Zagreba, u medije je dospio podatak o tome kako je i šef socijaldemokrata uzimao naknadu za odvojeni život premda uredno sa suprugom živi u Zagrebu, uz to dakako ide i službeni stan te naknada za odvojeni život od koje je odustao tek nakon što je morao dijete upisati u vrtić.

Pored toga, treba spomenuti i putne troškove za Pulu iz koje Grbin i jest stigao na nacionalnu političku pozornicu u mandatu bivšeg premijera, i aktualnog predsjednika Zorana Milanovića koji je u Grbinu prepoznao značajan politički potencijal pa ga se u jednom trenutku i u medijskom prostoru počelo oslovljavati kao SDP-ova ustavnog stručnjaka, s tim da Grbin nikada nije dobio priliku da zavlada Ministarstvom pravosuđa, što navodno jest bila jedna od njegovih ambicija. Otkako je preuzeo vodstvo u Partiji Grbin ima ambiciju zavladati državom kao predsjednik Vlade, međutim, u taj scenarij ne vjeruju ni njegovi nekadašnji kolega iz SDP-a pa je tako nedavno bivši šef Partije Davor Bernardić izjavio da će se to dogoditi kada na vrbi rodi grožđe. U svojem predsjedničkom mandatu na čelu SDP-a Grbin je stranku uspio podijeliti na dva zastupnička kluba, ugasio je dio ogranaka, podbacio na lokalnim izborima, rejting socijaldemokrata stoji na mjestu, no on se s dužnosti ne povlači premda je kao Bernardićev najgorljiviji kritičar u vrijeme dok je ovaj vodio SDP za svaku njegovu grešku zahtijevao da Bernardić odstupi s dužnosti.

Iako se do sada nije uspio nametnuti kao vođa oporbe, u pravom smislu te riječi ne može se reći da Grbinova biografija nije intrigantna. Tako je primjerice prošlog ljeta plijenio pažnju radi toga što je gostovao u apartmanu koji je u vlasništvu obitelji HDZ-ova zamjenika dubrovačko-neretvanske županije Joška Cebala. No, kako je sam kazao on nije imao pojma o tome da odsjeda kod HDZ-ovca već mu je ta saznanja prenio Branko Bačić pošto je Grbin boravio na njegovoj Korčuli.

Grbin je inače kao što je poznato rodom iz Pule, a za šefa SDP-a kandidirao se s namjerom da spasi stranku od potpune propasti, nedugo nakon parlamentarnih izbora na kojima je u svojoj izbornoj jedinici osvojio zavidan broj preferencijalnih glasova, radi toga Grbinova kandidatura u Partiji i jest dočekana s oduševljenjem, a njegove pristaše predvođene europarlamentarkom Biljanom Borzan smatrale su kako je SDP-ov Veli Joža izvrsno i idealno rješenje za stranku, tim više što je potporu za kandidaturu dobio i od Zorana Milanovića.

Mlad je i obrazovan, a u isto vrijeme dovoljno iskusan i prepoznat na terenu, laskali su Grbinu oni koji su odlučili stati iza njega zaboravljajući na njegovu neslavnu epizodu s pjevanjem Thompsonova hita Čavoglave, do čega je došlo zbog pokoje čašice više. Inače je riječ o pjesmi kroz koju se provlači pozdrav Za dom spremni, kojega Grbin i njegovi stranački kolega i danas žestoko problematiziraju. Kako se zaboravila ta Grninova pijana etapa, tako je u zaborav pala afera o kojoj se doduše u javnom prostoru uvijek stidljivo govorilo. Naime, dok je u sabornici zastupao svoj SDP, Grbin je bio prokurist tvrtke Victoria Delfin u vlasništvu obitelji Jakupi, koja tijesno surađuje s klanom Osmani iz Hamburga.

Grbin je prokurist navedene tvrtke bio od 2010. do 2014. te je bio ovlašten poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun toga trgovačkog društva koje je mogao zastupati u postupcima pred upravnim i drugim državnim tijelima, ustanovama, ali i državnim i izabranim sudovima. Tvrtka Victoria Delfin prema sudskom registru na noge je postavljena 2010. u Puli, a u opisu djelatnosti navodi se turizam, ugostiteljstvo, građevina, catering pa i javni prijevoz. Prema istom tom sudskom registru, kao osnivači i članovi Uprave navode se Anton i Aferdita Jakupi, dok je kao prokurist naveden SDP-ov Veli Joža.

Braća Jakupi – Kole, Pjeter i Anton, u hrvatskoj javnosti možda i nisu neka zvučna imena, u pojedinim medijima može se pronaći tek podatak da je Anton preuzeo poslovanje od svojega brata Kole, koji je bio na odsluženju zatvorske kazne u Puli zbog naručivanja ubojstva iz 2006. Ova za hrvatsku javnost tajanstvena braća, u njemačkim su medijima dobro poznata, njihove tiskovine povezivale su ih s albanskom mafijom u svojoj zemlji, odnosno s klanom Osmani iz Hamburga.

O Jakupijima su ponešto pisali i slovački mediji koji su tvrdili da se njihovi poslovi odvijaju na relaciji Bratislava – Prag – Rovinj, a spominjalo ih se i zbog poslovnih kontakata u Beču te se tvrdilo kako su u mnogim europskim metropolama registrirane tvrtke čiji su vlasnici braća Jakupi. Jedna od tvrtki je i Victoria Immobilien iz Beča, koja se povezivala s gradnjom pulskog Shopping Malla. Važnu ulogu tu je je odigrao češki biznismen Marek Zvara, ali i hrvatski poduzetnik Predrag Đorđević, čiji su poslovni pothvati u hrvatskim medijima povezivani s Antom Nobilom i Mićom Carićem. Zvara je pak suvlasnik austrijske tvrtke na čijem je čelu Anton Jakupi.









Ta tvrtka kupila je projekt gradnje pulskog trgovačkog centra, a kao investitor se spominje tvrtka CCS ulaganja iz Zagreba, na čijem je čelu Đorđević. Zanimljivo, dotični je u predstečajnoj nagodbi uspio kupiti i čuvenu Puljanku. Dok su se svi ti poslovi odvijali, Grbin je bio prokurist u tvrtki Victoria Delfin, a u isto vrijeme obnašao je dužnost gradskog vijećnika, a zatim i saborskog zastupnika. Ovom etapom Grbinova života nikada se nije pozabavila ni jedna državna institucija, pa ni čuveno Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, niti je Grbina zbog toga ikada bio zao glas. Dapače, opisivan je kao uspješan mladi čovjek koji je u vrlo kratkom roku uspio ostvariti respektabilnu karijeru pa je tako, uz ostalo, u svojem prvom zastupničkom angažmanu uspio postati predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Grbin se inače u SDP učlanio sa samo 19 godina, a već kao 26-godišnjak osniva vlastiti odvjetnički ured u rodnoj Puli. Bacite li pogled na Grbinovu službenu biografiju, ona doista odiše ambicioznošću. Ovaj diplomirani pravnik i odvjetnik osnovnu i srednju školu završio je u Puli, nakon toga odlazi put Zagreba, gdje upisuje pravo, na studiju je bio aktivan kao član studentskih udruga te se posebno zalagao za Studentski forum. S obzirom na njegovu visinu, posve je razumljivo da je u mladosti želio postati košarkaš. Premda je igrao za klub Gradine iz Pule, sportsku karijeru prekida po dolasku u Zagreb, danas košarku igra rekreativno s prijateljima, a o svojem privatnom životu nerado govori, zna se tek da je u dugogodišnjoj vezi s medicinskom sestrom Altanom Hodžić.

Kada je kraju priveo studij u Zagrebu, Grbin se vraća u svoj rodni grad, u kojemu je jedno vrijeme radio kao pripravnik u odvjetničkom uredu, nakon čega se upustio u osnivanje svojega ureda. Usporedno je napredovala i Grbinova politička karijera, tako je ubrzo nakon članstva u SDP-u postao tajnik Foruma mladih stranke, potom je izabran za člana Glavnog odbora SDP-a, u tom je periodu kao zastupnik postao predsjednik Odbora za Ustav, sudjelujući u pripremama za usvajanje Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u pogledu suradnje u europskim poslovima. Malo je poznato da je Grbin bio član pulskoga gradskog poglavarstva, ali i gradski vijećnik te kandidat za mjesto gradonačelnika Pule. Iako ta avantura nije urodila plodom, Grbin je na 14. konvenciji SDP-a u prosincu 2016. izabran za jednoga od četiri potpredsjednika stranke na čije se čelo u međuvremenu probio.

Malo je poznato i to da se Grbinova obitelj bavi iznajmljivanjem apartmana koje je i na Bookingu moguće pronaći pod nazivom ‘Apartmani Grbin’. Prema opisu s navedene stranice apartmani se nalaze nedaleko od pulske Arene, a cijena noćenja u moderno uređenom smještaju u sezoni iznosi i preko 1000 kuna. Prema podacima iz zemljišnih knjiga vila obitelji Grbin prostire se na oko 400 m2 te je registrirana kao obiteljska stambena zgrada, kao vlasnici etaža upisani su Grbinova sestra Satra i njegov otac Slavko, dok je kao ranija vlasnica bila upisana i Grbinova majka Nada.









Na internetskoj stranici apartmanigrbin.com vidljivo je kako ova obitelj iznajmljuje tri apartmana koja nose ime Zemlja, Sunce i More.

Prvi apartman smješten je na posljednjem katu kuće, namijenjen je za boravak četiri osobe te je opremljen kuhinjom i dnevnim boravkom, a u tom istom prostoru vidljiv je i balkon te spavaća soba i kupaonica. Prema opisu s navedene stranice apartman je jedinstven po tome što se prostire na dvije etaže.

”Ulazite u glavni otvoreni prostor koji sadrži potpuno opremljenu kuhinju i dnevni boravak, a vrata vode u kupaonicu i balkon”, piše se na stranici na kojoj se oglašava navedeni apartman. Apartman More također se nalazi na posljednjem katu kuće, a na 54 m2 smjestio se otvoreni prostor, kuhinja, dnevni boravak, kupaonica, balkon i odvojena spavaća soba.

Novouređeni apartman od 56 m2 naziva se Zemlja i nalazi se u prizemlju kuće. I ovaj apartman gostima nudi otvoreni prostor, opremljenu kuhinju i dnevni boravak te prostranu spavaću sobu i kupanicu, ali i privatnu terasu s vrtom.

Inače sami Peđa Grbin prema imovinskoj kartici kao zastupnik zarađuje 17.717 kuna, supruga je djelatnica KBC-a Zagreb gdje radi za nešto više od šest tisuća kuna. Grbin u rodnoj Puli posjeduje stan od 84 m2 vrijedan 850.000 kuna, kojega je dobio darovnim ugovorom. Drugi stan u Puli u vlasništvu je supružnika Grbin, radi se o nekretnini od 57 m2 vrijednoj nešto više od pola milijuna kuna. Grbin vozi Citroena C4 Picasso iz 2016.godine kojega je procijenio na 170.000 kuna, dok je njegova supruga vlasnica Citroena vrijednog 85.000 kuna.