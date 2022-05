UDARAC MILANOVIĆU KOJEM SE NITKO NIJE NADAO! Banožić najavio što planiraju napraviti predsjedniku. Kada Milanović ovo čuje, nastat će kaos

Autor: Dnevno.hr

Iako se ime ministra Banožića spominjalo u rekonstrukciji, on pak tvrdi kako rekonstrukcija njega kao ministra nije bila tema između njega i premijera.

Na upit je li mu pomogla činjenica što iritira Milanovića, Banožić je kazao da on ne iritira njega već da predsjednik iritira hrvatski narod. “Radim svoj posao časno. Kao član Vlade nastojat ću raditi pošteno na čast hrvatskih građana”, kazao je za RTL. Osvrnuo se i da tvrdnje predsjednika Zorana Milanovića da je kupovina borbenih aviona Rafalea dobar politički posao, ali ne vojni.

“Taj vojni posao su predložile Oružane snage. Niti jedna nabavka u Hrvatskoj vojsci se ne događa na inicijativu ministra obrane ili kabineta ministra obrane nego na zahtjev Oružanih snaga. Znamo da su Oružane snage bile dio međuresorne skupine kako bi se sagledao širi kontekst, politički i financijski, ali i da struka kaže što je najbolje za vojsku. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo smo modernizirali i opremili, a jedina opcija koju smo mogli napraviti, što je Milanović razumio, što se radilo prijašnjih godina za vrijeme njegovog mandata, a to je prekucavanje brojeva na starim MIG-ovima na nekom čudno remontu”, rekao je.

Jasno je naglasio da iako predsjednik zaziva promjenu zakona i traži veće ovlasti rekao je da mu Vlada neće ispuniti taj zahtjev.

“Zakon iz 2013. godine je Zakon koji je on donio i rekao za njega da je loš. Taj zakon je trebao definirati ovlasti predsjednika u mirnodopsko vrijeme, za vrijeme rata, a kao takav nije dovoljno specificiran i Milanović koristi prostor u zakonu i radi stvari koje radi, a vidimo da to stvara problema za hrvatsku vojsku. S ciljem zaštite hrvatskih vojnika i vojnikinja, ići ćemo prije izmjenama zakona koje će biti prije svega na korist vojnika”, kazao je.

Na upit znači li to manje ovlasti za predsjednika, Banožić je kazao da je vojsci potreban mir: “Milanović jasno donosi nemir gdje god se pojavio, bio to politički skup ili vojni događaj. Vojnici kad su odlazili na zadnjem kontingentu u Kosovu, zabranio je novinarima ulazak u vojarnu što nije bila praska. Ročnici u Požegi nemaju mogućnosti dobiti svečanost kakve su imale njihove kolege”, rekao je.

Na ponovljeno pitanje znači li to manje ovlasti za Milanovića, Banožić je kazao: “Treba biti mir za Hrvatsku vojsku, to treba očito biti definirano zakonom jer netko ne razumije da je normalno da vojnikinje i vojnici imaju dostojanstvo koje se ne mora vrtjeti po medijima.” Komentirao je i je li u doktoratu napisao da je rat u Hrvatskoj trajao do 1996. godine i da je Njemačka susjedna država.

“Ono što je napisano to je u Zakonu o braniteljima, da je rat u Hrvatskoj završio 30.6.1996., nije moja teza nego teza koja stoji u zakonu. Kad govorimo susjednim državama, riječ je o rečenici koja je izvađena iz konteksta. Ja sam govorio tada o temi cikloturizma, mreži biciklističkih ruta koje se protežu od Njemačke do Crnog mora, jedan dio mreže prolazi kroz RH i kad promatrate razvijenost cikloturističkih ruta spomenuta je Njemačka. Rad kad je pisan, Hrvatska je bila europska članica, u tom kontekstu je susjedna država”, kazao je.

HDZ-ov ministar obrane kaže da vjeruje županu koji je pijan imao nesreću u službenom autu.





“Siguran sam da Damir Dekanić jasno zna da čekamo rezultate istrage koja je. Zna se da će to biti tema razgovora što je bilo istina. Vjerujemo u ono što je u policijskom zapisniku, vjerujem u institucije i županovu riječ da je bilo tako”, kazao je.