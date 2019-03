Učitelji s Kaptola s golim Bugarkama: Otkrivamo pozadinu priče

Autor: I.D.M.

Preko 6,4 milijuna ljudi pregledalo je video bugarskog pjevača Iliyana u kojem četiri oskudno odjevene plesačice, izgledno i bez donjeg rublja, plešu, uvijaju se pa i tverkaju – sve to u spotu imena Čestit rožden den. Spot je to pjesme s albuma Tarikati snimljenog 2008. godine. Vjerojatno većina Hrvata nikada ne bi ni čula za ovog Bugarina, niti za njegove lascivne plesačice, da kadrove iz spota nije preuzeo učitelj s Kaptola Dragi Zenko i postavio ga na svoj Youtube kanal. Enigma je kada su seksi kadrovi iz Iliyanovog spota s bugarskim “tverkašicama” stigli do učitelja s Kaptola. Evidentno je da je iste iskoristio za svoj kanal u listopadu 2018.

Znameniti Andy Warhol rekao je kako će svi doživjeti pet minuta slave – u trivijalnim vremenima koje proživljavamo – još jednom možemo reći kako je genij pop arta bio u pravu. Dosad je učitelj razredne nastave iz Osnovne škole Miroslava Krleže u virtualnom svijetu bio prisutan tek kroz uratke poput Božićnih jaslica. Naime, Zenko se, kao član Udruge prijatelja hrvatskih božićnih jaslica, istaknuo s kompozicijama u kojima vješto spaja Isuseka, Majku Božju, pastire i ostale elemente svetog rođenja. Također, u prigodi Božića učitelj Zenko fotografirao je za Župu Tijela Kristova u Sopotu u kojoj je aktivni vjernik te je bio sudionik na međunarodnim izložbama jaslica.

Moderni učitelj Zenko duh jaslica plasira i na Facebook stranici. Isti profil učitelj Zenko koristi i za komentare pa se tako na internetu referirao na izjave Anke Mrak Taritaš komentarom: “Hoće li Joca Amsterdam biti predsjednički kandidat?”

Ostaje enigma što je samozatajnog učitelja najstarije zagrebačke škole nagnalo na rezanje kadrova iz bugarskog videa pa montažu tako da se kadrovi seksepilnih Bugarki smjenjuju s kadrovima stručnog tima Osnovne škole Miroslava Krleže. Osim kadrova ravnateljice Silvane Galinović, defektologinje Mirte Kapetanović, pedagogice Mare Azinović, učiteljica Andreje, Jelene, Veronike tu su i njihove rođendanske čestitke….te konačno sa skupnom slikom većine djelatnika Krleže. Zadovoljni izraz učitelja Zenka, u završnim kadrovima, njegova Youtube uratka svjedoči očitoj sreći zbog uspjele viralne montaže.

Ostaje pitanje primjerenosti takvih izvanškolskih aktivnosti učitelja koji ujedno godinama obnaša najvažniju funkciju u Krleži, onu predsjednika Školskog odbora. Naime, Školski odbor odlučuje o najvitalnijim pitanjima za osnovnu školu i učenike pa tako i o izboru ili smjeni ravnatelja, godišnjem planu i programu, kadrovskim i svim drugim pitanjima.

Pregledamo li zaključke sa sjednica Školskog odbora OŠ Miroslava Krleže, vidimo kako su ove godine kao i prethodnih u kojima Školskim odborom predsjeda Zenko, odluke usvajane promptno, a sjednice su tekle “kao podmazane”.

View Fullscreen



Postavlja se pitanje je li učitelj Zenko više vremena utrošio na montažu video uratka u kojima se golišave scene smjenjuju s rođendanskim čestitkama učiteljica i stručnog tima Krleže ili pak razmišljajući o sjednici najvitalnijeg školskog tijela?

Na početku video uratka Zenko je ostavio tekst koji tumači njegovu motivaciju za izradu dosad neviđene “učiteljske” rođendanske čestitke kolegici.

“Moderni mladi učitelji 21. stoljeća više ne koriste papire, folije, fascikle…Samo moderna vitualna tehnologija”, stoji na početku tog hibridnog montažnog videa uratka koji završava sa skupnom slikom učiteljskog i stručnog kadra Krleže.

Ostaje dilema kakvu će poruku dobiti učenici iz Krleže. Jasno, postavlja se i pitanje primjerenosti? Naime, ako kadrove iz videa u kojem seksi plesačice simuliraju intimnost sa slavljenikom te podižu suknjice duljine do intimnih zona, na svoj Youtube kanal postavlja, uvijek u školi ozbiljni i samozatajni profesor, kako će se to odraziti na mlade učenice u razvoju? Hoće li i one dobiti poruku kako je seksi IN i kako je to poželjni model ponašanja? Radi li se tu o poticanju mladih na gledanje takvih video uradaka – jer ako su kadrovi prihvatljivi učiteljicama, pedagogici, ravnateljici, pa zašto svi takvi i slični sadržaji ne bi bili prihvatljivi i učenicima i služili im kao smjerokaz za njihov ukus u nastajanju.

Učitelj Zenko iz Iliyanovog spota posudio je ponešto provokativnijih i eksplicitnijih scena. Ostatk kadrova iz spota učenici lako mogu izguglati na internetu – slijediti glazbene i video preferencije najmoćnijeg učitelja škole na Kaptolu.

Kada pregledaju integralni spot, učenici mogu vidjeti puno više od onoga što im je ponudio učitelj Zenko i njima znana lica uposlenika iz Krleže. Djeca slijede uzore, a dobrom dijelu učenika veliki su autoritet učitelji i profesori. Je li Dragi Zenko želio učenicima poslati poruku o duhu novog doba i kakva je to poruka? Jesu li Božićne jaslice ustuknule pred Bugarinom Iliyan s twerk plesačicama, i što bi na sve to rekla Martina Tomčić koja je svojedobno javno prosvjedovala zbog Vukovarke s twerk umijećem? Hipotetski govoreći, kako bi Martina Tomčić kao mama jednog dana svojoj kćeri objasnila što je loše u twerkanju kada spot u kojem se twerka promiče i učitelj s Kaptola a legitimaciju mu daje skoro cijelo školsko osoblje?

Kadrovi iz spota postali su popularni među bugarskom djecom a poglavito tamošnjim Romima o čemu svjedoče brojni Youtube kanali.

Pitanje je i dijeli li ukus učitelja Zenka i njegova supruga Sanda. Ime Sande Zenko moguće je pronaći u “Projektu domovina” udruge U ime obitelji Željke Markić.

Posebno je pitanje i poštuje li učitelj Zenko Zakon o autorskim pravima i je li pribavio dozvolu vlasnika video spota za ekspolataciju kadrova u svrhu snimanja školske rođendanske čestitke? Spot je producirala tvrtka Payner Media pa zasigurno imaju i neki odvjetnički tim koji skrbi o autorskim pravima.