‘UBOLA ME VIJEST IZ MEDIJA, MISLITE DA JE OVO SLUČANO?’ Penava upozorio obično članstvo HDZ-a nakon afere INA: ‘Gospodo i vama je vrijeme da otvorite oči’

Autor: Ivor Kruljac

Ocijenivši omjere pljačke u Ini zaprepašćujućim, Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, zatražio je u ponedjeljak ostavku premijera Andreja Plenkovića.

”Kada netko dobiva plin po 19 eura, a prodaje ga za 210 eura za mene je to ratni zločin, naravno u domeni ratnog profiterstva. Dragi građani, to vam je polovina Pelješkog mosta, to je iznos koji, na današnji broj umirovljenika u državi znači da je svakom umirovljeniku uzeto 1000 kuna od strane tog gospodina, koji je zajedno sa direktoricom PIS-a član Hrvatske demokratske zajednice. To je iznos prema kojem je, po današnjim podacima novorođene djece u Hrvatskoj, svako od njih ostalo bez 27.000 kuna koje su kriminalci i lopovi izvukli iz njihovih džepova ugrozivši njihovu budućnost. Ako se osvrnemo na zrakoplove i vojsku to su dva nova američka F35 na hrvatskom nebu”, rekao je Penava.

Dodao je kako je ovo zamračenje milijarde bahato i maliciozno te da mentalni sklop vladajućih ide tragom Plenkovićeve izjave ”Mogu kako hoću i pri tome mi nitko ne može ništa!”





Da nema Plenkovića…

Penava je pozvao i okupljene novinare da zamisle Vladu bez Andreja Plenkovića i koliko bi onda iznosile mirovine, cijene plina, benzina, kvalitetu vojnih aviona i uvjete odrastanja djece.

“Ubola me vijest iz medija od neki dan o otpremnini direktora Zračne luke Dubrovnik koji je, eto slučajno, brat Dubravke Šuice, a zamjenik je rođeni brat žene Andreja Plenkovića. Ukoliko i dalje mislite da se u ovoj državi slučajno događaju stvari, samo u Vukovaru ili Vinkovcima, imali smo prilike vidjeti što su lokalni šerifi tamo napravili”, rekao je Penava ističući kako Plenković ima silne i skupe afere iza sebe.

”Govorimo o milijardama kuna zamračenih i ukradenih ovom narodu i ovoj državi kroz razne afere od afere ‘Vjetroelektrane’ i gospođe Rimac, također članice HDZ-a, zatim afere ‘Software’ HDZ-ove ministrice Gabrijele Žalac, osobe koju je isključivo gurao, štitio i dan-danas štiti Andrej Plenković, nakon toga afera ‘Janaf’ gdje su bili potrebni uređaji za brojanje ukradenog novca, afera ‘Poticaji’ u režiji HDZ-a i SDSS-a, kojoj su kumovali potpredsjednik Vlade g. Milošević i ministar Horvat”, nabrojao je Penava.

Ne vole Hrvatsku

Predsjednik Domovinskog pokreta naposljetku je zaključio kako HDZ ne voli Hrvatsku. Dodao je da bi volio da netko ospori njegove navode, ali da ne mogu jer su istiniti.

“Hrvatska je bez vas moderna, napredna, jaka zemlja u kojoj ima dovoljno sredstava za sve. Zadovoljiti vas i vaše apetite ne može nitko! Vi kradete u milijardama i nema kraja! Od zadnje do prve razine! Jedino tko ostaje aboliran u ovoj priči je obično članstvo HDZ-a, ali gospodo i vama je vrijeme da otvorite oči. Ukopavate nam krvlju stvorenu zemlju. Andrej Plenković i njegova Vlada trebaju podnijeti ostavke momentalno!”, poručio je Penava zaključno.