U Vladi ključa uoči vukovarske Kolone: Pupovac na Plenkovićeve molbe za sad ne pristaje

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković kontaktirao je Milorada Pupovca i pokušao se s njime dogovoriti oko njegova dolaska u Vukovar dan prije Kolone sjećanja, ali on nije želio ni čuti za to da ove godine ne baci vijence u Dunav, tako da će se on vjerojatno tamo pojaviti bez obzira na poruke iz oporbe- tvrdi to naš sugovornik iz HDZ-a koji kaže da je ovo još jedan u moru puteva u kojima Pupovac otkazuje poslušnost premijeru i vuče poteze na svoju ruku što je počelo smetati i Plenkoviću koji je unatoč tome u odnosu na svojeg koalicijskog partnera nemoćan.

Iako je Plenković imao namjeru poduzeti sve što je u njegovoj moći da do nikakvih tenzija u Vukovaru ovih dana ne dođe. Baš kao što Pupovac za sada ne odustaje od svojih namjera, od svojeg plana ne odstupa ni vukovarski logoraš i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe koji je na konferenciji za tisak otkrio plan kojim kani onemogućiti Pupovca i njegov SDSS da bacanjem vijenaca u Dunav odaju počast poginulim žrtvama u Vukovaru 17.studenoga, dok je Pupovac s druge strane poručio kako su i on i članovi njegove stranke navikli i na verbalne i fizičke prijetnje.





Ne odustaju ni Ćipe, ni Pupovac

”Vukovar treba biti otvoren grad, a gradonačelnik čovjek koji ta vrata drži otvorena”, smatra Pupovac koji po svemu sudeći nema namjeru spustiti loptu, mada se dalo naslutiti da su zagovornici odustajanja i ostali Plenkovićevi koalicijski partneri. ”Bilo bi najpametnije da to pokuša odgoditi. Vidi se iz aviona da očekuju da on dođe i da očekuju incident”, rekao je HSLS-ov šef Darko Hrebak gostujući na N1 Televiziji. Dok se HDZ-ovi koalicijski partneri na ovaj način neizravno ograđuju od Pupovca Ćipe je u svojem stilu odlučio biti izravan, ali i precizan pa je shodno tome na konferenciji objasnio svoje stavove.

“Kome baca vijenac? Tko je ubijen 17.11. tamo gdje baca vijenac? Za svako obilježavanje i godišnjicu krvavog stradanja u Vukovaru, znam imena tih ljudi, znam i točna mjesta gdje su poginuli. Za neke ne znamo, kao dr. Ivana Šretera, ali možda zna gospodin Pupovac. Možda bi ruka pomirenja bila da kaže gdje je”, napao je Mlinarić Ćipe čelnika SDSS-a, a na tim prozivkama nije se zaustavio.

“To ne zanima Pupovca i ostale u SDSS-u. Kao što to ne zanima ni Andreja Plenkovića, nažalost. To je poraz. A time krše i zakon koji su sami izglasali. Ako će ga kršiti i ove godine, ja ga tamo čekam. Ja ga čekam tamo! S koliko ljudi? Mogu dovesti koliko hoću, sto, tisuću, koliko želim. Znamo da HDZ krši zakone gdje god stignu, ali ovaj je za nas svet i nitko ga neće prljati svojim performansima”, poručio je Ćipe koji je ujedno iznio i svoje stajalište o tome zašto Pupovac kani doći u Vukovar baš toga 17.studenoga.

'Ne može to tako Milorade'









“On je to izabrao kako bi izjednačio agresora i žrtvu. Ne može to tako, Milorade. A da ne može to tako, dokazao sam ti u godinu dana osnivanje Centra dr. Ivana Šretera. Idi u DORH i pogledaj zadnju kaznenu prijavu gdje sve ovo što pokušavaš provući jasno stoji u priloženoj dokumentaciji, da su to planirali 1990. godine. Stoji broj puške koje su zadužili. Pripremali su, organizirali i vodili agresiju na Hrvatsku. Što bismo trebali reći 2023., da je to znak jednakosti? Nema jednakosti. Što je Pupovac bacao, bacao je. Pozivam Plenkovića da se očituje o svom zakonu, pozivam ministra Božinovića da ne krši zakon, pozivam gospodina Milinu da se drži zakona. Ako oni to ne budu, mi ćemo stati u živi lanac, u miru, tišini, bez ekscesa i neće ga baciti”, izjavio je Mlinarić Ćipe odbacujući teze o fizičkim sukobima.

“Ne bojim se incidenta i nema razloga da do njega dođe. Ako se uhvatimo u živi lanac i ne dopustimo im proći, netko drugi će morati primijeniti silu. Ako je Plenkoviću u cilju uhititi nekoga i primijeniti silu dan prije Dana sjećanja, neka to naprave. Evo, ja ću biti prvi, neću se iza nikoga skrivati”, poručio je Ćipe čije istupe u Pupovčevim Novostima nazivaju huškačkima, ujedno podsjećajući i na mještane Škabrnje koji su potpisali peticiju u čijem tekstu se navodi da SDSS-ovi politički predstavnici ondje nisu poželjni na dan obljetnice ondašnje tragedije. Što će se točno događati po pitanju Pupovčeva dolaska u Vukovar za sada ipak ostaje na razini nepoznanice, ali kako to obično s njime biva sve opcije ostaju otvorene pa i ona da će on u svakom slučaju i iz ove situacije nastojati izaći kao žrtva.