U VLADAJUĆOJ KOALICIJI VRIJE! KAJTAZI BRUTALNO IZNERVIRAO BOŽINOVIĆA! Odgovorio mu ministrov savjetnik

Autor: Iva Međugorac

U pucnjavi koja se u kasnim noćnim satima u utorak dogodila u romskom naselju Parag u međimurskoj općini Nedelišće ubijena je jedna žena, a ranjeno je još petero ljudi. U tom povodu oglasio se i saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi koji je žestoko kritizirao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

“Upozorio sam Davora Božinovića na veliku količini oružja koja je stigla u naselja, ali me nije slušao. Odgovorio mi je floskulom. A ovo je tek početak”, kazao je Kajtazi koji je prema tvrdnjama upućenih svojim javnim prozivkama na ministrov račun žestoko razljutio Božinovića. To potvrđuju i izjave ministrova savjetnika Vladimira Fabera koji je replicirao Kajtaziju tvrdeći kako se radi o floskuli.

“Reći informaciju da u naselju ima oružja? Što to znači? Ima i udrugim naseljima. Policiji prije svega čestitam im na sinoćnjim aktivnostima, oduzela je 37 komada zabranjenog oružja. To je dovoljno za naoružati satniju. No, problem je zašto ne kažu, ta i ta osoba ima oružja. Ovo nije milicija, nije ’88. Policija ne može ući u nečiji stan bez naloga. Ovo je najobičnija floskula.”, napomenuo je Faber koji drži da je izostala generalna prevencija po pitanju držanja nelegalnog oružja.

“Svi ostali trebali bi se zapitati kakvo je stanje u romskim naseljima, ali moramo djelovati preventivno i tražiti uzroke”, kazao je Faber.

Kajtazi će inzistirati na zabrani pozdrava

Inače, trzavice u vladajućoj koaliciji traju posljednjih nekoliko dana otkako je ministar branitelja Tomo Medved izrekao svoje stajalište o zabrani pozdrava Za dom spremni.

“Ja mislim da vam je predsjednik Vlade rekao malo detaljnije i temeljitije. Ja sam stava da je preporuka Vijeća (za suočavanje s prošlošću op. a.) koju je inicirala i osnovala Vlada u dovoljnoj mjeri usmjerenje na koji način se odnositi prema određenim simbolima i u skladu s tim djeluju i sudovi, pa prema tome po mom mišljenju je upravo taj zaključak, koji je uravnotežen i koji je zahtijevao široku i raspravu i sagledavanje svih aspekata, i ostajem pri tome da je upravo to usmjerenje koje je sadržano u tom zaključku dovoljno”, rekao je ministar dajući naslutiti da od zakonske zabrane spornog pozdrava neće biti ništa.

Ubrzo potom reagirao je upravo Kajtazi najavivši kako će inzistirati na zabrani pozdrava, no navodno je i unutar same Vlade ta izjava izazvala lavinu reakcija među partnerima iz manjinskih redova predvođenih SDSS-ovim Miloradom Pupovcem. Slijedom toga ovih je dana trzavice nastojao neutralizirati premijer Plenković izjavivši kako je za njega taj pozdrav već nedopušten. No, pitanje je treba li zabranu zakonski riješiti, a na tu je mogućnost predsjednik HDZ-a i Vlade odvratio podsjećajući da je ”riječ o izvornoj inicijativi gospodina Ognjena Krausa, a manje drugih zastupnika”.

”Mi ćemo o tome razgovarati, ali i sada je nedopušteno”, opetovao je Plenković i dodao: ”Vidimo da ima dokoličara koji promišljaju što to kome znači. To je nedopušteno sada, sankcionira se i sudovi trebaju donositi odluke”.