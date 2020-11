U VEĆOJ ILI MANJOJ MJERI GRADOVI SE PRIPREMAJU ZA ADVENT: Provjerili smo koji gradovi reduciraju sadržaje, a koji pak uvode nove

Nakon što je Zagreb objavio detalje o ovogodišnjem Adventu, isto su počeli objavljivati i drugi gradovi, no u puno manjem obujmu. Tako je recimo grad Opatija izvijestila službenim priopćenjem o događanjima, no drugi su gradovi još uvijek premišljali i još uvijek to čine, o samoj organizaciji. Čitava organizacija zapravo upitna je. Iz tog razloga, odlučili smo provjeriti stanje u većim gradovima Hrvatske, u različitim regijama.

Varaždin

Trenutna situacija i preporuke epidemiologa i stručnih službi odlučit će o Adventu u Varaždinu. Podaci su to koje će grad dobiti sljedećeg tjedna, no to ih nije zaustavilo da objave javni poziv zainteresiranim poslovnim subjektima za zakup kućica za ugostiteljstvo i prigodnu prodaju.

“Ovogodišnji Advent u Varaždinu bit će skromniji, u manjem obujmu nego prijašnjih godina i prilagođen epidemiološkim mjerama i preporukama. Adventski sadržaj obuhvaćat će izlagačke kućice obrtnika s prigodnim asortimanom, ugostiteljske kućice s prilagođenom prigodnom ponudom, a u planu je i postavljanje klizališta u nešto izmijenjenom obliku, također prilagođenom epidemiološkim mjerama. Sukladno odukama Stožera civilne zaštite, za određen sadržaj ovogodišnjeg Adventa tražili smo suglasnost županijskog Stožera civilne zaštite te njihov odgovor očekujemo uskoro”, rekla nam je direktorica Turističke zajednice grada Varaždina, Jelena Toth.

“Povijesna jezgra grada bit će uređena u adventskom ozračju s nekoliko novih prigodnih instalacija i božićni ugođaj u gradu neće izostati. No, s obzirom na trenutnu situaciju, glazbeno zabavnog programa neće biti, odnosno neće biti koncerata niti programa koji bi potaknuo veće okupljanje građana. Očekujemo da će se u stvaranje blagdanskog raspoloženja u gradu, prilagođenog situaciji u kojoj smo se svi našli, prigodnom ugostiteljskom ponudom uključiti i ugostitelji, posebno oni iz središta grada, kojima je Grad Varaždin još u svibnju dopustio proširenje postojećih terasa s istim brojem stolova za koji imaju rješenja, kako bi se mogle ispoštovati epidemiološke mjere i preporuke”, dodaje.

“Kako bi građanima u ovo teško vrijeme ipak omogućili barem malo blagdanskog ugođaja i raspoloženja u gradu, a da se pritom osjećaju sigurnima, pozivamo sve građane da i dalje ostanu odgovorni, drže propisanu distancu prilikom šetnje gradom kao i prilikom konzumacije na nekoj od adventskih kućica, dezinficiraju ruke, koriste maske, poštuju upute Covid redara koji će se brinuti o provođenju epidemioloških mjera te da ukoliko imaju bilo koji od simptoma Covida 19 ili se nalaze u samoizolaciji slušaju upute epidemiologa i ne izlaze iz kuće”, zaključila je Roth koja ponavlja kako je do odluke stožera civilne zaštite, sve navedeno pod velikim upitnikom.

Osijek

Što se tiče Adventa, on je u organizaciji Turističke zajednice grada Osijeka koja nas je izvijestila kako je u procesu razrade konačnog koncepta, a kada sve bude spremno, tvrde, izvijestit će javnost. S druge strane, po pitanju organizacije dočeka Nove Godine, uputili su nas u ured grada, jer, navode, to je u njihovoj domeni. Odgovor od istoga pak još uvijek nismo dobili.

Rijeka

“Advent u Rijeci će se održati u blagdanskom duhu, a cijela je manifestacija prilagođena epidemiološkoj situaciji i organizirana na način da se mogu poštivati sve mjere sprječavanja širenja zaraze bolesti COVID-19. Drugim riječima, od brojnih događanja koji su postala svojevrsna riječka tradicija u vrijeme došašća, probrana su ona koja se mogu provesti, a da se pri tom ne ugrozi zdravlje građana.

U tom smislu, Rijeka je već gotovo u potpunosti okićen blagdanskom dekoracijom tako da će cijeli grad biti obasjan sa gotovo 500 tisuća lampica koje se protežu na nekoliko kilometara. Također, promjenom dosadašnje lokacije, odnosnom preseljenjem na riječki Trg 128. brigade HV održat će se, i Riječanima i posjetiteljima, jedna od najdražih manifestacija Adventa u Rijeci, Ri gastro Advent. Popularne Adventske kućice uz poštivanje mjere socijalne distance također će biti dio blagdanske Rijeke. U sklopu tog Adventskog sajma promovirat će se domaći autohtoni proizvodi i proizvođači okupljeni u sklopu Primorsko-goranske kašetice te će se omogućiti promocija njihovih proizvoda i na jednom mjestu objediniti ponuda proizvođača, zadruga i OPG-ova”, govori glasnogovornica Gordana Brkić Žagar.

“Koncertni program koji se do sada odvijao na otvorenom također se seli i to u HNK Ivana pl. Zajca kako bi se mogao održavati uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Građani i gosti moći će osjetiti i bajkoviti blagdanski duh koji donosi Advent na Gradini, još blještaviji nego ranijih godina, uz unikatne božićne dekoracije i jedinstvene ručno izrađene jaslice, a na Gatu Karoline Riječke moći će se klizati na klizalištu Morska pahuljica, tik do mora, također uz poštivanje svih epidemioloških mjera”, dodaje.

Naravno, treba naglasiti da se od brojnih tradicionalnih sadržaja koji su sastavni dio Adventa u Rijeci, kao što je, na primjer, omiljeni Vlakić Djeda Mraza odustalo jer se ne mogu odvijati na način koji bio siguran za građane. U svakom slučaju, organizator je učinio sve da omogući nesmetano provođenje svih epidemioloških mjera kako bi cijela manifestacija u grad donijela blagdanski duh, ali na način koji neće ugroziti zdravlje građana i gostiju

“U tom smislu, što se dočeka Nove godine tiče, iako je prvotni plan bio da se organizira više manjih događanja/dočeka po Rijeci, zbog povećanog širenja epidemije i strožih epidemioloških mjera od toga se odustalo. Advent u Rijeci inače će i ove godine tradicionalno započeti paljenjem prve Adventske svijeće na Trgu Ivana Koblera 28. studenog u popodnevnim satima”, navodi.

“Ne sumnjamo da ćemo u Rijeci svi zajedno zadržati blagdanski duh i i sigurno proslaviti božićno–novogodišnje blagdane pridržavajući se svih epidemioloških mjera kako bi smo zaštitili i sebe i druge”, zaključila je.

Dubrovnik

“Advent u Dubrovniku, odnosno Dubrovački zimski festival, planira se i ove godine, ali u dosta manjem obimu nego ranije. Konkretnije ćemo o ponudi samog festivala moći govoriti kroz desetak dana, odnosno kada budemo raspolagali svim relevantnim podacima o epidemiološkim uvjetima u okviru kojih se moramo ponašati. O tome hoće li mjere biti blaže ili strože ovisit će i realizacija samog programa. No bez obzira na to, Zimskog festivala će biti. Dubrovnik će biti okićen i ukrašen u skladu s višegodišnjim običajima kićenja, a s postavljanjem ukrasa već se započelo. Intenzivno radimo i na dodatnim atrakcijama, pripremamo i brojna „pop-up“ događanja. Usredotočit ćemo se na otvorene prostore uz poštivanje svih mjera i preporuka koje budu na snazi”, tvrdi Marijana Aksić Vitković, glasnogovornica Grada Dubrovnika.

“Ali, jedno je sigurno, pobrinut ćemo se da Dubrovnik dobije pravu blagdansku i božićnu atmosferu i da bude privlačan prvenstveno svim našim građanima, ali i posjetiteljima, za koje pripremamo i brojne pogodnosti i popuste”, dodala je.

Opatija

“Bajkoviti parkovi s Orašarima ’na straži’, nenadmašna ljepota adventskih dekoracija, gastronomski specijaliteti inspirirani blagdanskim obiljem te čokoladne delicije kao ’šećer na kraju’ učinit će Opatiju nezaobilaznom destinacijom ove zime”, rekla nam je Daniela Grlaš iz Turističke zajednice grada Opatije.

“Najljepši Advent uz more i ove će zime, u prilagođenom obliku, Opatiju ponovo ukrasiti svečanim blagdanskim ruhom. Zima donosi posebne draži i iskustva: miris cimeta, punča i kuhanog vina, okus najfinijih slastica iz gradskih kavana, zvuk božićne glazbe u parkovima i na ulicama, šetnje na ljekovitom zraku duž prekrasnog Lungomara i uvijek šarmantno Volosko, opuštanje uz posebne wellness tretmane u hotelima i spa-centrima… Kao najljepšu blagdansku slikovnicu, ta će iskustva Opatija od 28. studenog do 2. siječnja povezati u bajkovite dane i večeri ispunjene neodoljivim vizualnim atrakcijama”, dodala je.

Inače, raskošnom božićnom dekoracijom koja je prošle godine pretvorila Park sv. Jakov u omiljenu pozadinu za blagdanske fotografije, ove će se godine obogatiti i Park Angiolina uz Slatinu, tržnicu, Ljetnu pozornicu, Volosko i glavnu prometnicu. Divovski Orašari ispred Vile Angioline, šareni pokloni, sjajem lampica obasjani stoljetni čempresi i mnogi drugi jedinstveni ukrasi bit će savršeni suputnici u šetnji srcem grada i opatijskim parkovima, koji će ove zime podsjećati na kraljevstvo iz dječje mašte. Posebno atraktivna, u parku Angiolina, bit će izložba krinolina i klasičnih haljina koje evociraju bogatu povijest Opatije, a koje će biti izrađene isključivo od prirodnih materijala, grana lovora, crnogorice i palmi, specifičnih za opatijsko podneblje. Kao vrhunac adventskog doživljaja, svakog vikenda u predvečerje park Angiolina postat će svjetlosno – glazbena pozornica na otvorenom. Uz zvukove jednog od najljepših djela klasične baletne umjetnosti, baletne bajke Orašar, ali i drugih klasika, Opatija će svjetlosnom simfonijom svoje posjetitelje provesti kroz božićni svijet raskoši, šarenila, veselja i mašte, navode.

Dodatni ugođaj tijekom šetnje gradom pružit će i već tradicionalno prekrasno uređeni izlozi duž glavne prometnice kao i mirisi tople čokolade i raznovrsnih slastica iz poznatih opatijskih kavana i slastičarni. Tradicionalno, prosinac je u Opatiji vrijeme posvećeno čokoladi. Kavane, lokali i restorani blagdanske će dane zasladiti velikim izborom čokoladnih delicija, koju će pratiti i brojna iznenađenja i akcije, a degustacija vrhunskih pralina u maloj opatijskoj tvornici čokolade nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Šestu godinu za redom TZ grada Opatija nagradit će novčanim nagradama najljepše uređene izloge te se pozivaju vlasnici poslovnih prostora da se uključe i daju svoj doprinos adventskoj atmosferi u gradu.

I ove se godine Ljetna pozornica pretvara u zimsku pozornicu, dodaju, ona će naime postati Adventski grad.

“Raspored adventskih kućica realiziran je sukladno epidemiološkim mjerama tako da će posjetitelji moći bezbrižno uživati u prekrasnom ambijentu i tradicionalnoj adventskoj ponudi Germknedli, punča, kuhanog vina i ostalih blagdanskih napitaka. Tijekom vikenda održavat će se glazbeno – zabavni programi, a ukoliko nam epidemiološkim mjerama bude omogućeno, na maloj ljetnoj pozornici realizirat ćemo i klizalište”, rekla je direktorica Turističke zajednice grada Opatije, Suzi Petričić.

Ipak, trenutna epidemiološka situacije ne dozvoljava održavanje dočeka Nove godine. Međutim, ukoliko se situacija popravi i epidemiološke mjere to dopuste, organizator ima u pripremi program dočeka kojeg će pravodobno najaviti, zaključuju.

Split

“Scenarije i koncepte ovogodišnjih blagdanskih aktivnosti u Splitu upravo finaliziramo. Ono što je sigurno je da će one ove godine biti, zbog epidemiološke situacije, uveliko reducirane. Drugim riječima, nećemo imati Advent na koji smo naviknuli svih ovih godina. Naši ugostitelji i obrtnici imat će svoje kućice, ali u smanjenom broju i raspoređene na nekoliko manjih lokacija. Na svakoj od njih osigurat će se dovoljan broj redara koji će biti zaduženi da se poštuju epidemiološke mjere, a sve blagdanske aktivnosti u Splitu prethodno će se odobriti s nadležnim epidemiološkim službama. Tradicionalni, novogodišnji koncert na Rivi neće se održati”, tvrdi Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita.

“Božić je, prije svega, blagdan nade, mira, radosti i ljubavi te će tako i ovogodišnji splitski blagdani proći u znaku tih emocijama. Vjerujemo kako ćemo vođeni tim osjećajima i poštivanjem svih vrijednosti koje oni podrazumijevaju, zajedno prebroditi ova izazovna vremena”, zaključuje.

Organizacija Adventa u Zagrebu već je poznata. Gradska turistička zajednica pripremila je čak tri nova projekta, 10 festivala duhovne i prigodne glazbe, online šetnju kroz zagrebačke crkve i njihove jaslice, a građani će se moći uključiti i u virtualnu stvarnost.

Novost je dakako i projekt Svjetlost Zagreba, a kako bi bio uspješan pozvani su svi Zagrepčane koji to mogu, da okite svoje prozore i uključe se u projekt.

“Na rubnim dijelovima grada ćemo osvijetliti kao nikada do sada i pokazati u svih 17 četvrti da blješti kao nikada do sada”, rekao je gradonačelnik Milan Bandić, koji je istaknuo i kako klizališta na Tomislavcu ove godine ipak neće biti, a koncerti će biti u povijesno turističkoj zoni.

Što se tiče organizacije dočeka Nove Godine, odgovor grada još uvijek nismo zaprimili.