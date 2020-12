U UTRCI ZA ZAGREB, TOMAŠEVIĆ IMA TRI CILJA: Smatra kako je njegova prednost i manjak iskustva u izvršnoj vlasti

Nakon što je na sastanku zagrebačke oporbe zaključeno kako Možemo! neće ići u koaliciju s SDP-om, ta je stranka održala konferenciju za medije na kojoj je odluka u konačnici pojašnjena.

Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje se opet osvrnuo na navedeno pa rekao: “Mi mislio da je ovo racionalna odluka s naše strane jer moramo izvući više novih birača na birališta, više ih motivirati da izađu na birališta, a to se ne može sa starim akterima”.

“Zajednička anketa oporbe je pokazala jedan zabrinjavajući podatak – da je samo 38 posto birača u Zagrebu je reklo da će izaći na sljedeće izbore i tu se krije problem”, dodao je.

U konačnici, tvrdi, svoju je kampanju već započeo. Zadnjih nekoliko tjedana, govori, obilaze kvartove i naselja, a cilj im je do kraja kampanje obići apsolutno sve.

Program kojim idu u napad na Milana Bandića jasan je već neko vrijeme, navodi.

“Detaljan program ćemo predstaviti javnosti, a tu su prije svega vrtići i dostupne javne usluge u svakom kvartu tako da ljudi ne moraju ići u centar grada za zdravstvene usluge, da ne moraju ići u druge kvartove radi vrtića”, ističe pa dodaje kako je dobar dio programa podređen obnovi od potresa.

“Ona se koristi kao prilika za zelenu transformaciju, za nova radna mjesta. To je, prije svega, zaustavljanje privatizacije javnih usluga, to su socijalni programi koji se zadržavaju. Moramo zaštiti najslabije”, govori.

“Tri su cilja – maknuti Bandića s pozicije gradonačelnika, stvoriti većinu u gradskoj Skupštini i promijeniti način upravljanja gradom. Upravo na ovaj način – izvlačenjem novih birača s ova dva bloka je veća šansa da se formira većina u gradskoj Skupštini”, rekao je Tomašević.

O iskustvu u izvršnoj vlasti kaže kako smatra svojom prednošću što ga nema puno.

“S obzirom na one koji su do sada imali iskustva u izvršnoj vlasti, a vidimo kako su je obnašali. Ja sam već pokazao i u gradskoj Skupštini, a i u ovom kratkom vremenu u Saboru što znači jedna nova politika”, tvrdi pa dodaje: “Mislim da i ovo pokazuje, kao i glasovi birača, da su građani to prepoznali i da su mi spremni dati priliku da vodimo grad na jedan potpuno drugačiji način kakav Zagreb zaslužuje”, zaključio je.