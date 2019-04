U unutrašnjosti povremeno kiša, u Dalmaciji i Slavoniji i pljuskovi s grmljavinom

Autor: Hina

Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Dalmaciji i Slavoniji i pljuskovima s grmljavinom. U sjevernim kopnenim predjelima mjestimice će biti obilnije kiše, prognozira za četvrtak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar slab do umjeren, većinom sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu u okretanju na buru. U unutrašnjosti mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, na Jadranu i u istočnim krajevima od 14 do 18 stupnjeva Celzijevih.