U TRI GODINE KUPIO DESETAK NEKRETNINA! Istrijani se pitaju: Od kud Jakovčiću milijuni u gotovini?

Autor: Iva Međugorac

Nekadašnji europarlamentarac i utjecajni šef IDS-a Ivan Jakovčić prema pisanju lokalnih istarskih medija uživa u kupnji nekretnina po svojem kraju.

Koncem 2016. godine u vrijeme dok je bio europarlametarni zastupnik Jakovčić je kupio atraktivno zemljište smješteno nadomak njegova sela Sveti Juraj, a kako javlja Istra24.hr iz ugovora kojega posjeduju proizlazi da je Jakovčić na natječaju kao najpovoljniji kupac izlicitirao kupovinu 2769 m2 građevinskog zemljišta na lokalitetu iznad Kostanjice koji se naziva Vrh Radovci. Riječ je o zemljištu nadomak popularne Parenzane, odnosno iznad tunela Kostanjice na bivšoj pruzi za što je izdvojio oko 623.000 kuna, odnosno 30 eura po metru kvadratnom s tim da je početna cijena na natječaju Općine Grožnjan iznosila 461.000 kuna.

Inače je prema pisanju već spomenutog medija Jakovčić u tri godine od prosinca 2015-te do konca 2018. godine samo na području Grožnjana na tri lokacije kupio desetak parcela koje je platio nešto više od milijun kuna, s tim da je sve nekretnine platio u gotovini.





Žalio se na kredite

Uz zemlje na Vrhu Radovci, počasni šef IDS-a je par nekretnina oko sela Sveti Juraj i u zaseoku Vigini platio 26.000 eura, s tim da je za jednu građevinsku parcelu kod zaseoka Regancini platio 30.000 eura pa se stoga i na ovom istarskom mediju postavilo pitanje od kuda mu toliki novac budući da se godinama žalio kako muku muči s velikim ratama brojnih kredita koje je dizao za kupnju i obnovu sela Sveti Juraj gdje su rate iznosile i više od 20.000 eura na mjesečnoj razini. Pored plaće u Europskom parlamentu koja je iznosila oko 4.500 eura, Jakovčić je plaću zarađivao i u NO finske tvrtke Afarak koja je u vlasništvu njegova prijatelja Danka Končara, no bez obzira na to postavlja se pitanje je li Jakovčić imao dodatne izvore prihoda, i ako jest koji su to dodatni izvori prihoda bili s tim da treba napomenuti da je Jakovčić nedavno otkrio da je prodao svoje selo Sveti Juraj nakon čega je najavio da će se nastaviti baviti ruralnim turizmom, iako u Istri napominju da je to njegovo selo zapravo jeftino kupljena zemlja, koje se Jakovčić riješio po daleko većoj cijeni pri čemu mu je od velike koristi prema pisanju Istra24 bila i političkim putem osigurana infrastruktura.

Inače se Jakovčića posljednji puta u medijskom prostoru opsežnije spominjalo u jeku posrnuća Uljanika kada su djelatnici pulskog škvera održavali demonstracije i zazivali njegovo ime. U politici je Jakovčić bio aktivan i kao član propale Amsterdamske koalicije, a njegovo spominjanje u kontekstu Uljanika teško je zaobići budući da je Jakovčić surađivao s Končarom koji je spominjan kao potencijalni strateški partner Uljanika. Pozivali su Jakovčića lokalni političari i njegovi kritičari i sa posrnulim Ivicom Todorićem.

Todorićev igrač?

”Todorić tuži Hrvatsku, a Jakovčić šuti. Nikada ni o jednoj životnoj temi ni riječi nećete čuti od današnjeg IDS-a, no kupljeni novinari će ih o svemu nebitnom pratiti. Hoće li Todorićev zaposlenik Jakovčić reći i jednu ružnu riječ o čovjeku koji ga je zaposlio nakon što je prestao biti župan? Neće! Todorić bi za ono što je učinio trebao odgovarati, ali daleko veći krivci su oni iz politike koji su ga stvorili. U Istri nikada Boris Miletić ili Jakovčić nisu bili na strani malog čovjeka, kao što nisu bili ni protiv krupnog kapitala koji je Istru gazio. Objasnite, kako je Agrolaguna dva mjeseca prije sloma Agrokora, postala vlasništvo osiguravajućih društava!“, prozivao je svojedobno Damir Kajin dodajući da je Jakovčić Todorićev igrač.

”A što se tiče Agrolagune, neka Jakovčić kaže čija su osiguravajuća društva koja su preuzela tu firmu? Može nešto dobaciti i o pulskom Arenaturistu… Nije bit u tome, što je Jakovčić radio za Todorića, niti što je Jamnica proizvodila Ginettu, problem je što je Agrolaguna u posjedu 1300 hektara najvrjednije zemlje koju će netko dobiti po IDS-ovom mafijaškom obrascu, plaćajući ono što vrijedi stotine eura – samo dvije kune po metru četvornom“, govorio je Kajin koji je Jakovčića svojevremeno prozivao i zbog kupnje sela Sveti Juraj navodeći da su troškove gradnje, adaptacije i infrastrukture pokrili građani Istre dijelom iz lokalnog, a dijelom iz nacionalnog proračuna.

Mnogo je afera koje su se proteklih godina zavrtile oko Jakovčića, ali zbog utjecaja i moći one su polako, ali sigurno pale u drugi plan, pa je tako i Jakovčić izašao iz politike baveći se nekim novim, i po svemu sudeći unosnijim poslovima.