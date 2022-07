‘U TIŠINI VINOGRADA TOLUŠIĆ JE ZNAO ŠTO GA ČEKA’ Nije ga iznenadio dolazak agenata: ‘Družio se sa susjedima i pokušavao prikriti da se nešto sprema’

Autor: D.V

Iz metropole pobjegao je u rodni kraj i napustio politiku, no grijesi iz prošlosti bivšeg ministra progone na mirnim slavonskim ravnicama. Lijepu obiteljsku kuću Tomislava Tolušića u Virovitici od ranog jutra češlja policija u istrazi koja je pokrenuta na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja, i to zbog sumnje na počinjenje subvencijske prijevare i zlouporabe položaja i ovlasti vezano uz dva natječaja u vinskom sektoru, koje je raspisala hrvatska Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Čini se da je bilo samo pitanje vremena kada će na naplatu doći stari krimeni. Prije dva tjedna Tolušić je navratio u USKOK na ispitivanje u sklopu istrage protiv Darka Horvata, a danas je priveden zbog sumnje na subvencijske prijevare i zlouporabu položaja i ovlasti.

“U tišini svojih vinograda Tolušić je znao što ga čeka. Družio se sa susjedima i pokušavao prikriti da se nešto sprema, no vidjeli smo da ga iznutra nešto izjeda”, rekao nam je osoba iz Tolušićevog virovitičkog kružoka.

Još smo krajem veljače pisali kako je pomalo neobično da je političar kojeg pamtimo i po bizarnoj aferi ‘špic papak’ u vrlo kratkom roku od političara na odlasku stasao do uspješnog vinara, točnije odakle Tolušiću novac za pokretanje zahtjevnog privatnog biznisa, OPG-a Terra Slavonio. Podsjetimo i da Tolušić politiku nije napustio neokaljana imena, a još se tada po HDZ-u spekuliralo da bi mogao biti uhićen. Početkom godine upućeni su spominjali da mu nad glavom vise četiri optužnice, sve u sferi gospodarskog kriminala.





Prodao stan Bandićevoj glasnogovornici

Istovremeno, slavončeva vinarija ‘niknula je’ na 2,5 milijuna kuna koje je povukao iz europskih fondova, zahvaljujući natječaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja mu je odobrila ovu svotu iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Poduzetnom bivšem potpredsjedniku Vlade nije dugo trebalo da u prodaju pusti tri sorte vina – graševinu, rose i sauvignon blanc koje je nazvao zanimljivim imenom – Apolitico. No, uspješan biznis zaintrigirao je i Ured europskog tužitelja.

Kao logično nametnulo se i pitanje kako Tolušić pokriva sve svoje životne troškove, s obzirom na to da je u međuvremenu morao isplatiti kredit za stan, kupiti zemljište, vinograde, a onda ujedno pokrivati i standardne, mjesečne troškove života. Navodno se istražitelji zanimaju za to kako je uza sve troškove koje ima došao do vinarije koja prema njegovim tezama vrijedi više od četiri milijuna kuna. Kada je kupovao vinariju s pratećim vinogradima oko Virovitice, Tolušić je na kredit i alimentaciju izdvajao 14.736 kuna, supruga mu se vodila kao nezaposlena, a paralelno s time prijavio je štednju od 5200 eura pa nije jasno kako je mogao krenuti u posao s vinarijom u to doba kada mu je plaća iznosila 18.856 kuna.

No, Tolušić je pojasnio kako je ulaganja pokrio od prodaje stana u Zagrebu, nekretnine od 83m2 koju je za 160.000 eura otkupila Ivanka Milidrag, inače glasnogovornica pokojnog Milana Bandića. Taj stan Tolušić je, prema podacima iz njegovih imovinskih kartica, kupio 2016. godine i za njega izdvojio 83.450 eura, a na stanu je bila obveza od 70.000 eura, koju je morao otplatiti do 2026. godine. Da bi prodao stan, morao je zatvoriti kredit, a u trenutku prodaje za plaćanje mu je ostalo oko 45 tisuća eura. Vinariju sa zemljištem od 17.962 i vikendicom otkupio je Đakićev politički sin za 101.000 kuna i to od svog kuma Marija Abramovića. Zanimljivo, 2016. godine Tolušić je prodao svoj 49m2 velik stan u Zagrebu za 70.000 eura upravo kumu Abramoviću, inače vlasniku tvrtke Drvene konstrukcije iz Voćina koja je, slučajno ili ne, u Tolušićevu ministarskom mandatu dobivala pozamašna bespovratna sredstva od Ministarstva poljoprivrede!

Sumnjivi natječaji

Nakon što je pokupovao parcele i počeo graditi vinariju, poduzetni političar imao je ušteđevinu od 190.000 eura i 25.000 kuna. Kako je Tolušić na natječaju za svoj OPG dobio 2,5 milijuna kuna od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, prema pravilniku koji je donio dok je bio ministar, navodno je još jedno od pitanja koje intrigira istražitelje, a dio intriga mogao bi se odnositi i na njegova prijatelja Tomislava Petrica i tvrtku Omega Software zbog koje je posrnula Žalac. Naime, Tolušić je navodno kao ministar regionalnog razvoja potpisao prvi ugovor sa spornom tvrtkom, koja je pod izvidima USKOK-a još otkako je uhićena Žalac, koja navodno i jest pogodovala toj tvrtki.

U svakom slučaju ne treba zaboraviti ni činjenicu da je Petric vodio Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata iz EU-a. O Petricovu imenovanju u tu agenciju svojedobno je za lokalni Zadarski.hr progovarao Zoran Kalinić, koji se također kandidirao za istu poziciju. Osim što je natječaj smatrao namještenim, upozorio je i na nevjerojatnu briznu kojom se proces odvijao.

Tolušećeve afere Plenković nije želio komentirati nakon što se ovaj povukao iz javnosti, no jasno je da on nikada nije bio njegov kadar. Ali bio je HDZ-ov kapitalac. Za vidjeti je hoće li danas premijer imati što za reći.