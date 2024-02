U subotu će se odvijati početak kraja: Zbog ovog događaja drhte i u HDZ-u i u oporbi

Autor: Iva Međugorac

Dan D, tako se među oporbenim saborskim zastupnicima s lijevog spektra opisuje nadolazeća subota (17. veljače) koju s podjednakom dozom neizvjesnosti očekuju i predstavnici opozicije, i vodstvo HDZ-a čiji predsjednik Andrej Plenković javno nastoji ostaviti dojam da ravnodušnosti.

Međutim, oni koji Plenkovića dobro poznaju vrlo dobro znaju da su prosvjedi i masovan izlazak građana na ulice ono od čega premijer najviše strahuje. Kako i ne bi strahovao kada su prosvjednici svojedobno srušili bivšu premijerku Jadranku Kosor, a potom je pod utegom prosvjeda i nezadovoljnih branitelja koji su svoj bunt izrazili šatorom u zagrebačkoj Savskoj ulici pala vlada bivšeg premijera, aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.

Strahovi predsjednika Vlade tako se gledano iz ove prizme mogu razumjeti baš kao što je razumljivo da je organizacija prosvjeda veliki test za oporbu jer ako protesti ne budu masovni teško da se oporbenjaci mogu nadati ozbiljnijem rezultatu na nadolazećim parlamentarnim izborima. Nije nepoznanica da je lijevu oporbu na noge digao izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, nakon čega su se u središnjici SDP-a na zagrebačkom Iblerovom trgu sastali predstavnici Partije, Socijaldemokrata, Možemo!, Fokusa, Reformista, PGS-a, IDS-a, Centra i Stranke s imenom i prezimenom.

Puhovski kritizira izbor lokacije

Poslije sastanka ove su se opcije obratile predstavnicima medija i najavili veliki prosvjed za 17.veljače na Markovom trgu u Zagrebu, što je za političkog analitičara Žarka Puhovskog potpuno pogrešno odabrana lokacija. ”Uspjeha neće biti. Tamo je dovoljno malo prostora da će se činiti kako ima puno ljudi. Da im je zaista stalo do uspjeha, pokušali bi organizirati prosvjed na Trgu bana Jelačića”, kazao je Puhovski dodajući da je glavni zagrebački trg mjesto za ozbiljan prosvjed. ”Ovdje, s obzirom na blokirani dio trga, imate samo Ćirilometodsku ulicu i dio Markova trga gdje već petstotinjak ljudi ispunjava taj prostor. To će biti dovoljno da se stvori privid množine, a istovremeno neće biti masovni prosvjed u punom smislu riječi”, objasnio je analitičar koji pri tome vjeruje kako i dio ljudi na strani oporbe vidi da je situacija s Turudićem završena priča.

Svoje viđenje na ovu temu iznio je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekavši kako je siguran u to da velika većina građana ne vjeruje da oporba može učiniti Hrvatsku boljom. “Ovdje će doći oni koji misle – Grbin, Benčić, Orešković, Beljak, Čačić, Pejović, da su oni ti koji mogu učiniti Hrvatsku boljom, sigurnijom, demokratskijom, gospodarski boljom državom nego što je sada. A ja u to ne vjerujem, a siguran sam da i velika većina građana ne vjeruje. Ali oni koji misle da su im oni rješenje, sigurno će doći i podržati ih”, rekao je Jandroković na konferenciji za novinare uz opasku da ne misli kako će ovi prosvjedi rezultirati većim socijalnim nemirima, mada ne treba zanemariti da osim oporbe svoje akcije najavljuju i sindikalni čelnici.

Most nije ni pozvan na pregovore

Ono što i unutar samog HDZ-a primjećuju da je ovo prosvjed kojim je 11 stranaka ljevice i centra udarilo šamar Mostu koji nije ni pozvan na njihove dogovore iako se Mostov Nino Raspudić ozbiljno diskreditirao među desnim biračkim tijelom onoga trenutka kada je počeo spominjati vladu s ideološkim moratorijem nudeći na taj način mogućnost suradnje SDP-u i Možemo koji ih je u startu otpisao kao potencijalne suradnike. Ne otpisuje se zato unutar HDZ-a u startu ni ovaj prosvjed pa kažu da bi on doista mogao biti masovan, što je vidljivo i iz razine na kojoj se organizira. Nema dvojbe da će prosvjednici, kao što to i Puhovski najavljuje napuniti Markov trg, a nema dvojbe ni oko toga da su se po pitanju prosvjeda angažirali ne samo zastupnici oporbe već i stranački aktivisti koji će se zajedno s građanima pridružiti ovom buntu.









Dio HDZ-ovaca vjeruje da su i oporbenjaci ovaj prosvjed organizirali taktički baš zato što su iz njega isključili Most jer ne bi bilo smisleno da poruke s istog skupa u istom tonu šalju Miro Bulj i Sandra Benčić, a s druge strane u vladajućim redovima strahuju i od toga da je ovim manevrom Plenkoviću izbijen važan adut iz ruku pa će on dugoročno teško moći degradirati Most, SDP i Možemo tvrdnjama o koaliciji koja se kuje u pozadini i uz Milanovićev blagoslov, mada i sami predsjednik vjerojatno ima prste u organizaciji prosvjeda, na kojem bi ga rado vidjeli predstavnici njegove bivše stranke koji smatraju da bi to bio revolucionaran potez koji bi definitivno doveo u pitanje poziciju Plenkovićeve stranke, ali bi s druge strane još jednom po tko zna koji put u javnom prostoru startala polemika o Milanovićevom izlasku izvan predsjedničkih ovlasti.









Prosvjed kao početak kraja

Plenković nakon ovog prosvjeda neće moći reći da Most vraća SDP na vlast, smatra se u dijelu HDZ-a u kojem doduše nadu vide u tome što i na ovaj prosvjed oporba izlazi razjedinjena. Među njima bez obzira na ovu temu koja ih je ujedinila nema ni govora o velikoj predizbornoj koaliciji koja bi uživala potporu kakvu danas uz svu silu afera uživa Plenkovićeva stranka. Kada se o potencijalnoj koaliciji govori tu se među oporbenim zastupnicima ipak može čuti par različitih verzija priče pa se tako spekulira da bi SDP i Možemo ipak mogli zajedno nastupiti na izborima po modelu takozvane točkaste koalicije pri čemu bi zajednički nastupili u četvrtoj, petoj, sedmoj i devetoj izbornoj jedinici, gdje ni jedna od tih dviju stranaka samostalno nema dovoljan broj zvučnih imena.

Dogovor o široj koaliciji u kojoj bi sudjelovale ostale oporbene stranke za sada se ne očekuje. Prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika to nije realan ni moguć scenarij jer se unatoč slučaju Turudić koji ih je ujedinio u oporbi još uvijek ne uspijevaju usuglasiti oko toga tko bi točno trebao biti njihov lider. Ideju o ujedinjenju prvi je javno inicirao Davorko Vidović kao član Socijaldemokrata, koji su trebali stasati u altnernativu SDP-u, od čega kao što je vidljivo nema ništa. Ništa nema ni od nacionalnog ujedinjenja SDP-a i Možemo i to ne zbog Tomislava Tomaševića koji je toj ideji otvoren, već radi toga što je to nešto na što ne pristaju ni Sandra Benčić ni Teodor Celakoski. Jasno je da i subotnji prosvjed Benčić vidi kao priliku za kampanju u kojoj se nametnula kao premijerska kandidatkinja svoje stranke, s kojom u dijelu SDP-a niti nisu oduševljeni te drže da bi SDP daleko konkretnije i kritičnije trebao nastupati u odnosu na Možemo koji i jest njegov stvarni protukandidat na parlamentarnim izborima za koje se prvi veliki test provodi već ovog vikenda na prosvjedu koji će u svakom slučaju označiti kraj- ili Plenkovićeva HDZ-a ili kraj oporbe koja bi njime još jednom mogla potvrditi svoju nemoć i bezidejnost.